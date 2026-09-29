23°C 37°C
Cruzeiro do Sul, AC
Publicidade
PodCast 2
Nos siga nas redes Sociais

IGP-M volta a subir em setembro e acumula alta de 3,34% em 12 meses

Alta foi puxada por índice que mede variação do atacado

29/09/2026 às 09h16
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
Compartilhe:
© EBC/Arquivo
© EBC/Arquivo

O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) registrou inflação de 1,57% em setembro deste ano. No mês anterior, o indicador havia tido deflação (queda de preços) de 0,22%.

Com os dados divulgados nesta terça-feira (29) pela Fundação Getulio Vargas (FGV), o IGP-M acumula inflação de 3,45% neste ano e de 3,34% em 12 meses. Em setembro de 2025, o IGP-M havia registrado taxas de 0,42% no mês e de 2,82% em 12 meses.

A alta em setembro foi puxada pelo Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), que mede a variação do atacado, e que passou de uma deflação de 0,34% em agosto para uma inflação de 2,08% em setembro.

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede o varejo, passou de uma deflação de 0,41% em agosto para uma alta de preços de 0,50% em setembro.

O terceiro subíndice que compõe o IGP-M, o Instituto Nacional de Custo da Construção (INCC), teve, em setembro, inflação mais moderada (0,25%) do que em agosto (0,41%).

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Petrobras fecha acordo para comprar gás dos EUA por mais de 20 anos
Economia Há 3 horas Em Economia

Petrobras fecha acordo para comprar gás dos EUA por mais de 20 anos

Estatal afirma que estratégia diminui volatilidade de preço
Governo Central registra déficit de R$ 13,6 bilhões em agosto
Economia Há 4 horas Em Economia

Governo Central registra déficit de R$ 13,6 bilhões em agosto

No ano, déficit primário chegou a R$ 94,9 bilhões
Donos de propriedades rurais tem até esta quarta para declarar ITR
Economia Há 5 horas Em Economia

Donos de propriedades rurais tem até esta quarta para declarar ITR

Documento está disponível no site da Receita Federal
Juros para famílias sobem em agosto e inadimplência chega a 6%
Economia Há 6 horas Em Economia

Juros para famílias sobem em agosto e inadimplência chega a 6%

Endividamento alcançou 49,9% da renda anual das famílias em julho
Cruzeiro do Sul, AC
28°
Tempo nublado

Mín. 23° Máx. 37°

31° Sensação
1.03km/h Vento
74% Umidade
20% (0.17mm) Chance de chuva
07h36 Nascer do sol
07h45 Pôr do sol
Qua 37° 21°
Qui 30° 20°
Sex 32° 21°
Sáb 33° 21°
Dom 38° 22°
Atualizado às 19h05
Publicidade
Basicão
Últimas notícias Senado Federal Há 28 minutos

Lei determina avaliação da qualidade de hospitais

 Senado Federal Há 1 hora

Lei reduz CSLL de resseguradoras locais para 9% a partir de 2027

 Economia Há 3 horas

Petrobras fecha acordo para comprar gás dos EUA por mais de 20 anos

 Economia Há 4 horas

Governo Central registra déficit de R$ 13,6 bilhões em agosto

 Economia Há 5 horas

Donos de propriedades rurais tem até esta quarta para declarar ITR

Publicidade
Grupo Folha do Juruá
Economia
Dólar
R$ 5,18 -0,46%
Euro
R$ 5,88 -0,37%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 458,201,32 +0,13%
Ibovespa
183,827,60 pts 0.46%
Publicidade
Basicão
Blogs e colunas
Publicidade
Anúncio
Municípios Prefeitura de Mâncio Lima entrega reforma e ampliação da Escola Mâncio Lima com investimento de R$ 500 mil
Mâncio Lima - AC

Prefeitura de Mâncio Lima entrega reforma e ampliação da Escola Mâncio Lima com investimento de R$ 500 mil

 Cruzeiro do Sul e Exército Brasileiro farão desfile da Independência, na segunda
Cruzeiro do Sul - AC

Cruzeiro do Sul e Exército Brasileiro farão desfile da Independência, na segunda

 Racha na gestão? Salatiel exonera esposa do vice e expõe crise política em Rodrigues Alves
Rodrigues Alves - AC

Racha na gestão? Salatiel exonera esposa do vice e expõe crise política em Rodrigues Alves

Publicidade
Anúncio
Mais lidas
1
Acre

Mailza propõe mais transparência e fiscalização no uso do dinheiro público
2
Senado Federal

Lei regulamenta atividade de psicopedagogia
3
Geral

Mega-Sena acumula para R$ 38 milhões; confira os números sorteados
4
Geral

Anac muda regras em caso de atrasos e cancelamentos de voos
5
Senado Federal

Franca (SP) passa a ser, por lei, Capital Nacional do Basquete

Enquete
Publicidade
PodCast
Editorias
Municípios
Links
© Copyright 2026 - Folha do Juruá | Feito por: seuportalonline.com.br - Todos os direitos reservados