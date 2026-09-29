23°C 37°C
Cruzeiro do Sul, AC
Publicidade
Nos siga nas redes Sociais
PodCast 2

Dissídio de greve da Caixa será julgado nesta terça-feira

Trabalhadores do banco estão em greve desde 10 de setembro

29/09/2026 às 08h15
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
Compartilhe:
© Valter Campanato/Agência Brasil
© Valter Campanato/Agência Brasil

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) irá julgar na tarde desta terça-feira (29) o dissídio coletivo de greve ajuizado pela Caixa contra os trabalhadores do banco, em greve desde 10 de setembro . O dissídio ocorre quando não há acordo entre as partes e uma delas pede a intervenção da Justiça.

Os trabalhadores da Caixa, representados pela Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf) e pela Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Empresas de Crédito (Contec), estão com o acordo coletivo de trabalho expirado desde 31 de agosto.

De acordo com a empresa pública, as negociações não chegaram a um consenso especialmente quanto ao novo modelo de custeio do plano Saúde Caixa.

No último sábado (26), os trabalhadores apresentaram uma contestação ao TST afirmando que a greve é legítima e não pode ser considerada abusiva, que a responsabilidade pelo impasse nas negociações não pode ser atribuída aos empregados e que questões centrais, como o futuro do Saúde Caixa, não podem ser definidas de forma unilateral pelo banco.

Segundo os empregados, foram realizadas 13 rodadas de negociação, além de mediação com o Ministério Público do Trabalho (MPT), assembleias em todo o país e comunicação prévia à Caixa e à sociedade.

Liminar

Em decisão no último dia 25, o ministro Mauricio Godinho Delgado, do TST, determinou a manutenção do percentual mínimo de 60% dos empregados da Caixa em serviço , por agência, de forma presencial ou remota, sob pena de multa diária de R$ 100 mil para a entidade sindical que descumprir a ordem.

A decisão atendeu parcialmente ao pedido da empresa pública, que solicitava a manutenção de 80% do pessoal em atividade, alegando impacto direto em serviços essenciais como compensação bancária e pagamento de benefícios sociais.

O ministro, no entanto, negou o pedido da Caixa para proibir os trabalhadores de qualquer atividade que dificultasse o livre acesso às agências, salientando que a lei já exige que a greve deve ser pacífica e que não há indícios de que o movimento esteja sendo conduzido com desvios ou excessos.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Petrobras fecha acordo para comprar gás dos EUA por mais de 20 anos
Economia Há 3 horas Em Economia

Petrobras fecha acordo para comprar gás dos EUA por mais de 20 anos

Estatal afirma que estratégia diminui volatilidade de preço
Governo Central registra déficit de R$ 13,6 bilhões em agosto
Economia Há 4 horas Em Economia

Governo Central registra déficit de R$ 13,6 bilhões em agosto

No ano, déficit primário chegou a R$ 94,9 bilhões
Donos de propriedades rurais tem até esta quarta para declarar ITR
Economia Há 5 horas Em Economia

Donos de propriedades rurais tem até esta quarta para declarar ITR

Documento está disponível no site da Receita Federal
Juros para famílias sobem em agosto e inadimplência chega a 6%
Economia Há 6 horas Em Economia

Juros para famílias sobem em agosto e inadimplência chega a 6%

Endividamento alcançou 49,9% da renda anual das famílias em julho
Cruzeiro do Sul, AC
28°
Tempo nublado

Mín. 23° Máx. 37°

31° Sensação
1.03km/h Vento
74% Umidade
20% (0.17mm) Chance de chuva
07h36 Nascer do sol
07h45 Pôr do sol
Qua 37° 21°
Qui 30° 20°
Sex 32° 21°
Sáb 33° 21°
Dom 38° 22°
Atualizado às 19h05
Publicidade
Basicão
Últimas notícias Senado Federal Há 44 minutos

Lei determina avaliação da qualidade de hospitais

 Senado Federal Há 2 horas

Lei reduz CSLL de resseguradoras locais para 9% a partir de 2027

 Economia Há 3 horas

Petrobras fecha acordo para comprar gás dos EUA por mais de 20 anos

 Economia Há 4 horas

Governo Central registra déficit de R$ 13,6 bilhões em agosto

 Economia Há 5 horas

Donos de propriedades rurais tem até esta quarta para declarar ITR

Publicidade
Grupo Folha do Juruá
Economia
Dólar
R$ 5,18 -0,46%
Euro
R$ 5,88 -0,37%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 457,622,34 +0,00%
Ibovespa
183,827,60 pts 0.46%
Publicidade
Basicão
Blogs e colunas
Publicidade
Anúncio
Municípios Prefeitura de Mâncio Lima entrega reforma e ampliação da Escola Mâncio Lima com investimento de R$ 500 mil
Mâncio Lima - AC

Prefeitura de Mâncio Lima entrega reforma e ampliação da Escola Mâncio Lima com investimento de R$ 500 mil

 Cruzeiro do Sul e Exército Brasileiro farão desfile da Independência, na segunda
Cruzeiro do Sul - AC

Cruzeiro do Sul e Exército Brasileiro farão desfile da Independência, na segunda

 Racha na gestão? Salatiel exonera esposa do vice e expõe crise política em Rodrigues Alves
Rodrigues Alves - AC

Racha na gestão? Salatiel exonera esposa do vice e expõe crise política em Rodrigues Alves

Publicidade
Anúncio
Mais lidas
1
Acre

Mailza propõe mais transparência e fiscalização no uso do dinheiro público
2
Senado Federal

Lei regulamenta atividade de psicopedagogia
3
Geral

Mega-Sena acumula para R$ 38 milhões; confira os números sorteados
4
Geral

Anac muda regras em caso de atrasos e cancelamentos de voos
5
Senado Federal

Franca (SP) passa a ser, por lei, Capital Nacional do Basquete

Enquete
Publicidade
PodCast
Editorias
Municípios
Links
© Copyright 2026 - Folha do Juruá | Feito por: seuportalonline.com.br - Todos os direitos reservados