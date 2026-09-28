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Congresso passa a ter agendamento prévio para visitação

Quem quiser visitar o Congresso Nacional deve fazer o agendamento pela internet a partir desta segunda-feira (28). O novo sistema permite escolher ...

28/09/2026 às 17h01
Por: Redação Fonte: Agência Senado
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Visitantes no Plenário do Senado: passeio inclui informações sobre o funcionamento do Legislativo - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Visitantes no Plenário do Senado: passeio inclui informações sobre o funcionamento do Legislativo - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado

Quem quiser visitar o Congresso Nacional deve fazer o agendamento pela internet a partir desta segunda-feira (28). O novo sistema permite escolher antecipadamente o dia e o horário da visita guiada. A medida também pretende reduzir o tempo de espera nos dias de maior movimento.

O agendamento deve ser feito pelo portal Visite o Congresso . O visitante escolhe a data e o horário, informa os dados pessoais e recebe um código QR de confirmação.

Na chegada ao Palácio do Congresso Nacional, em Brasília, é necessário apresentar documento de identidade com foto e o código de confirmação para fazer o check-in. Quem não tiver feito a reserva poderá verificar, no próprio local, se há vagas disponíveis e fazer o agendamento pelo celular. Também haverá tablets para esse atendimento.

As visitas guiadas ocorrem de quinta-feira a segunda-feira, das 9h às 17h. Os grupos saem a cada 30 minutos e podem ter até 55 pessoas. O percurso dura cerca de 50 minutos. Não há visitação às terças e quartas-feiras.

O passeio é gratuito e é realizado conjuntamente pelo Senado Federal e pela Câmara dos Deputados. Durante o percurso, os visitantes conhecem os Plenários das duas Casas, os Salões Negro, Verde e Azul, o Túnel do Tempo do Senado e os Salões Nobres do Senado e da Câmara.

A visita também apresenta informações sobre o funcionamento do Congresso, o processo legislativo e o patrimônio artístico e arquitetônico. Entre as obras apresentadas, estão trabalhos de Di Cavalcanti, Marianne Peretti, Athos Bulcão, Alfredo Ceschiatti e Burle Marx.

Também podem ser agendadas visitas para instituições de ensino e grupos especiais.

Visitação ao Congresso Nacional

  • Quando:de quinta-feira a segunda-feira, inclusive feriados e pontos facultativos.
  • Horário:das 9h às 17h, com saída de grupos a cada 30 minutos.
  • Duração:cerca de 50 minutos.
  • Local:Palácio do Congresso Nacional, com acesso pela rampa.
  • Entrada:gratuita.
  • Agendamento: Visite o Congresso .
  • Atenção: às terças e quartas-feiras não há visitação.

Com informações das Assessorias de Imprensa do Senado e da Câmara

Visita guiada no Túnel do Tempo, no Senado: visitantes percorrem vários espaços do Palácio do Congresso - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Visita guiada no Túnel do Tempo, no Senado: visitantes percorrem vários espaços do Palácio do Congresso - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
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