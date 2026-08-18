Maria Antônia solicita área para construção de UBS em Acrelândia e destaca Novenário de Nossa Senhora da Glória

Indicação apresentada na Aleac pede ao Governo do Estado a disponibilização de área do Posto Fiscal do Candeia para implantação de unidade de saúde

Na sessão desta terça-feira (18), na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), a deputada Maria Antônia (União Progressista), apresentou uma indicação ao Governo do Estado solicitando a disponibilização de parte da área pertencente ao Posto Fiscal do Candeia, localizado na BR-364, no quilômetro 114, em Acrelândia, para a construção de uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS). Segundo a parlamentar, a solicitação atende a uma demanda apresentada por moradores das comunidades e ramais localizados naquela região da zona rural do município.

A indicação solicita que o Governo do Estado adote as providências necessárias para viabilizar a utilização de parte do terreno para a implantação da unidade de saúde, ampliando o acesso da população aos serviços básicos de atendimento. “Mais uma unidade de saúde será muito bem-vinda ali para aquela população, porque quando se trata de saúde, nada é demais”, afirmou Maria Antônia.

A deputada destacou que a proposta surgiu a partir de uma demanda dos moradores da região e defendeu que a nova estrutura possa beneficiar especialmente as comunidades rurais localizadas nas proximidades do posto fiscal.

Novenário de Nossa Senhora da Glória

Ainda durante seu pronunciamento, Maria Antônia falou sobre o Novenário de Nossa Senhora da Glória, realizado em Cruzeiro do Sul, e destacou a importância da celebração religiosa para o Vale do Juruá.

A deputada manifestou sua admiração pela organização do evento e pela participação da comunidade, ressaltando o trabalho realizado pela Diocese de Cruzeiro do Sul e por todas as pessoas envolvidas na realização da festividade.

Maria Antônia lamentou não ter conseguido participar presencialmente da programação deste ano, em razão de compromissos, e destacou a tradição da celebração. “Eu creio que é a festa religiosa maior que temos no nosso Estado, que é a de Nossa Senhora da Glória em Cruzeiro do Sul”, declarou.

A parlamentar também ressaltou a participação dos fiéis durante a programação e a tradicional procissão, destacando a manifestação de fé da comunidade.

Ao concluir, a deputada parabenizou a Diocese de Cruzeiro do Sul e todos os envolvidos na realização do Novenário de Nossa Senhora da Glória, destacando a relevância da celebração para a população do Vale do Juruá.

Texto: Mircléia Magalhães/Agência Aleac

Foto: Sérgio Vale