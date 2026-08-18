21°C 36°C
Cruzeiro do Sul, AC
Publicidade
Nos siga nas redes Sociais
PodCast 2

Maria Antônia solicita área para construção de UBS em Acrelândia e destaca Novenário de Nossa Senhora da Glória

Indicação apresentada na Aleac pede ao Governo do Estado a disponibilização de área do Posto Fiscal do Candeia para implantação de unidade de saúde...

18/08/2026 às 16h44
Por: Redação Fonte: Aleac
Compartilhe:
Foto: Reprodução/Aleac
Foto: Reprodução/Aleac

Indicação apresentada na Aleac pede ao Governo do Estado a disponibilização de área do Posto Fiscal do Candeia para implantação de unidade de saúde

Na sessão desta terça-feira (18), na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), a deputada Maria Antônia (União Progressista), apresentou uma indicação ao Governo do Estado solicitando a disponibilização de parte da área pertencente ao Posto Fiscal do Candeia, localizado na BR-364, no quilômetro 114, em Acrelândia, para a construção de uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS). Segundo a parlamentar, a solicitação atende a uma demanda apresentada por moradores das comunidades e ramais localizados naquela região da zona rural do município.

A indicação solicita que o Governo do Estado adote as providências necessárias para viabilizar a utilização de parte do terreno para a implantação da unidade de saúde, ampliando o acesso da população aos serviços básicos de atendimento. “Mais uma unidade de saúde será muito bem-vinda ali para aquela população, porque quando se trata de saúde, nada é demais”, afirmou Maria Antônia.

A deputada destacou que a proposta surgiu a partir de uma demanda dos moradores da região e defendeu que a nova estrutura possa beneficiar especialmente as comunidades rurais localizadas nas proximidades do posto fiscal.

Novenário de Nossa Senhora da Glória

Ainda durante seu pronunciamento, Maria Antônia falou sobre o Novenário de Nossa Senhora da Glória, realizado em Cruzeiro do Sul, e destacou a importância da celebração religiosa para o Vale do Juruá.

A deputada manifestou sua admiração pela organização do evento e pela participação da comunidade, ressaltando o trabalho realizado pela Diocese de Cruzeiro do Sul e por todas as pessoas envolvidas na realização da festividade.

Maria Antônia lamentou não ter conseguido participar presencialmente da programação deste ano, em razão de compromissos, e destacou a tradição da celebração. “Eu creio que é a festa religiosa maior que temos no nosso Estado, que é a de Nossa Senhora da Glória em Cruzeiro do Sul”, declarou.

A parlamentar também ressaltou a participação dos fiéis durante a programação e a tradicional procissão, destacando a manifestação de fé da comunidade.

Ao concluir, a deputada parabenizou a Diocese de Cruzeiro do Sul e todos os envolvidos na realização do Novenário de Nossa Senhora da Glória, destacando a relevância da celebração para a população do Vale do Juruá.

Texto: Mircléia Magalhães/Agência Aleac

Foto: Sérgio Vale

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Para 81% dos brasileiros, é fundamental que candidato acredite em Deus
Política Há 12 horas Em Política

Para 81% dos brasileiros, é fundamental que candidato acredite em Deus

Dados são de levantamento inédito da Universidade Federal Fluminense
Confira a agenda dos candidatos à Presidência nesta quinta-feira
Política Há 13 horas Em Política

Confira a agenda dos candidatos à Presidência nesta quinta-feira

Agendas incluem gravações, entrevistas e atos de campanha
Eleições de 2026 registram recorde de candidaturas indígenas
Política Há 1 dia Em Política

Eleições de 2026 registram recorde de candidaturas indígenas

Apesar disso, número representa menos de 1% dos postulantes
MP Eleitoral pede impugnação da candidatura de Jailson Amorim por contas rejeitadas pelo TCE-AC
Acre Há 1 dia Em Rodrigues Alves - AC

MP Eleitoral pede impugnação da candidatura de Jailson Amorim por contas rejeitadas pelo TCE-AC

Ex-prefeito de Rodrigues Alves está entre os candidatos que tiveram o registro questionado pela Procuradoria Regional Eleitoral
Cruzeiro do Sul, AC
25°
Parcialmente nublado

Mín. 21° Máx. 36°

25° Sensação
0.7km/h Vento
71% Umidade
86% (0.2mm) Chance de chuva
07h57 Nascer do sol
07h50 Pôr do sol
Sex 37° 21°
Sáb 38° 22°
Dom 37° 22°
Seg 36° 21°
Ter 25° 19°
Atualizado às 20h38
Publicidade
Basicão
Últimas notícias Economia Há 27 minutos

Crédito para carros de aplicativo tem teto elevado para R$ 200 mil

 Geral Há 2 horas

Vítimas do acidente na BR-737 são veladas em Imbituva (PR)

 Justiça Há 3 horas

TSE proíbe Pablo Marçal de fazer campanha e ir a debates

 Rio Branco - AC Há 4 horas

Prefeitura de Rio Branco e Diocese reforçam parceria

 Geral Há 5 horas

MJSP: centro de inteligência prisional começa a funcionar em agosto

Publicidade
Grupo Folha do Juruá
Economia
Dólar
R$ 5,19 +0,00%
Euro
R$ 6,07 +0,04%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 412,576,23 +3,07%
Ibovespa
167,927,16 pts 0.06%
Publicidade
Basicão
Blogs e colunas
Publicidade
Anúncio
Municípios MP Eleitoral pede impugnação da candidatura de Jailson Amorim por contas rejeitadas pelo TCE-AC
Rodrigues Alves - AC

MP Eleitoral pede impugnação da candidatura de Jailson Amorim por contas rejeitadas pelo TCE-AC

 Vereadora cobra presença de parlamentares e aponta problemas na estrutura da Câmara de Porto Walter
Feijó - AC

Vereadora cobra presença de parlamentares e aponta problemas na estrutura da Câmara de Porto Walter

 Deda e Ney Amorim realizam reunião de alinhamento em Cruzeiro do Sul para início da campanha
Cruzeiro do Sul - AC

Deda e Ney Amorim realizam reunião de alinhamento em Cruzeiro do Sul para início da campanha

Publicidade
Anúncio
Mais lidas
1
Acre

MP Eleitoral pede impugnação da candidatura de Jailson Amorim por contas rejeitadas pelo TCE-AC
2
Cruzeiro do Sul

Deda e Ney Amorim realizam reunião de alinhamento em Cruzeiro do Sul para início da campanha
3
Geral

Cláudio Castro é alvo da segunda fase da Operação Sem Refino
4
Economia

Fazenda libera empréstimo com aval da União de R$ 12,9 bilhões
5
Geral

PF prende no Rio suspeito de golpe que fez idosa perder R$ 37 milhões

Enquete
Publicidade
PodCast
Editorias
Municípios
Links
© Copyright 2026 - Folha do Juruá - Todos os direitos reservados