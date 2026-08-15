21°C 33°C
Cruzeiro do Sul, AC
Publicidade
PodCast 2
Nos siga nas redes Sociais

Com 25 anos, grupo musical de pacientes psiquiátricos lança novo álbum

Harmonia Enlouquece é considerado referência em saúde mental no SUS

15/08/2026 às 10h25
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
Compartilhe:
© Rovena Rosa/Agência Brasil
© Rovena Rosa/Agência Brasil

O Centro Psiquiátrico do Rio de Janeiro (CPRJ) lança neste sábado (15) o quinto álbum do grupo Harmonia Enlouquece, que recebeu o título O Quinto dos Infernos .

Formado por pacientes psiquiátricos e profissionais de saúde do CPRJ, o grupo é considerado referência em música como ferramenta de cuidado em saúde mental no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

O CPRJ, unidade da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ), é referência nacional em psiquiatria humanizada, destacando os elementos da cultura, escuta e protagonismo dos pacientes como parte do tratamento.

O grupo Harmonia Enlouquece iniciou no dia 7 de abril de 2001, Dia Mundial da Saúde. O grupo já soma 65 músicas gravadas, a grande maioria composta pelo cantor e compositor Hamilton de Jesus Assunção, paciente do CPRJ desde 1998.

“Ele faz a letra, a música e interpreta. Sem ele, a gente não tem o que cantar. Noventa e cinco por cento das músicas são dele”, disse o diretor-geral do CPRJ, Francisco Sayão, que toca violão básico na banda.

Recentemente, o grupo recebeu o Prêmio Asas (Aldir Blanc-RJ). Mais de 75 pessoas já passaram pelo grupo que, atualmente, conta com 13 componentes, sendo nove pessoas que fazem tratamento. Os demais são colaboradores.

Hamilton

Hamilton de Jesus Assunção já se tratava no CPRJ quando o psicólogo Sidney Dantas o convidou para participar da oficina de música que ele organizava. “Ali nasceu o Harmonia. Das 65 músicas gravadas pelo grupo, 62 são minhas, fora outras que tenho em minha casa”, disse o compositor à Agência Brasil .

O álbum mais recente tem 13 músicas, das quais 11 são novas e de autoria de Assunção.

“Música é uma coisa maravilhosa. Ela levanta o nosso astral, mesmo quando ele está em baixa”, diz o músico.

Hamilton iniciou o tratamento psiquiátrico em 1984, no Posto de Assistência Médica-PAM Venezuela, unidade de serviço mental do Ministério da Saúde, de onde passou posteriormente para o CPRJ. Nesse centro, desde o primeiro dia de tratamento, as pessoas que tiverem condições frequentam oficinas de arte, sem nenhuma evasão.

Projetos

Desde 2016, o Ponto de Cultura do Centro Psiquiátrico reúne em um sábado por mês integrantes do Instituto de Psiquiatria da UFRJ (Ipub), do Instituto Municipal Philippe Pinel, de centros de Atenção Psicossocial (CAPs), pacientes internados e pacientes do hospital/dia.

A ideia do diretor-geral é abrir uma agenda de visitação a partir das 16h, quando não há mais consultas nem atrapalha o funcionamento da unidade e, ao mesmo tempo, permitir que o grupo do Harmonia Enlouquece receba visitas.

O CPRJ tem uma rádio que toca internamente as músicas nas salas e pátios. Assim que a aparelhagem estiver concluída, Sayão pretende criar podcasts e colocar a rádio para funcionar em tempo integral no formato online. A equipe já está quase totalmente formada, afirmou.

Lançamento

O lançamento do álbum será realizado no Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira (MuhCab). O público será recebido por uma exposição que traça uma linha do tempo do CPRJ de 2001 até 2026 e assistirá à exibição do documentário Harmonia Enlouquece - Um mergulho musical pela saúde mental .

Dirigido por Flávia Lima, o média-metragem retrata a trajetória da banda Harmonia Enlouquece, que celebra 25 anos de existência em 2026.

A programação conta também com roda de conversa sobre música, inclusão e saúde mental.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Farmácia Popular pode oferecer exames e testes rápidos
Saúde Há 2 dias Em Saúde

Farmácia Popular pode oferecer exames e testes rápidos

Programa vai criar unidades volantes em regiões ribeirinhas
Saúde inicia migração de dados do SUS para nuvem nacional
Saúde Há 3 dias Em Saúde

Saúde inicia migração de dados do SUS para nuvem nacional

Objetivo é ampliar progressivamente a soberania digital
INSS: entenda casos que permitem auxílio e aposentadoria sem carência
Saúde Há 4 dias Em Saúde

INSS: entenda casos que permitem auxílio e aposentadoria sem carência

Gestação de alto risco integra as condições que isentam de carência
Anvisa libera venda de medicamentos por plataformas como iFood e Rapp
Saúde Há 5 dias Em Saúde

Anvisa libera venda de medicamentos por plataformas como iFood e Rapp

Medida, no entanto, depende de regulamentação específica
Cruzeiro do Sul, AC
25°
Parcialmente nublado

Mín. 21° Máx. 33°

26° Sensação
0.51km/h Vento
89% Umidade
0% (0mm) Chance de chuva
07h59 Nascer do sol
07h50 Pôr do sol
Dom 32° 21°
Seg 36° 21°
Ter 37° 21°
Qua 34° 21°
Qui 35° 21°
Atualizado às 19h24
Publicidade
Basicão
Últimas notícias Geral Há 4 horas

Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 38 milhões neste domingo

 Saúde Há 11 horas

Com 25 anos, grupo musical de pacientes psiquiátricos lança novo álbum

 Porto Walter Há 12 horas

Vereadora cobra presença de parlamentares e aponta problemas na estrutura da Câmara de Porto Walter

 Política Há 12 horas

Com envelhecimento da população, eleitorado jovem recua 22% em 16 anos

 Política Há 14 horas

Prazo para registro de candidaturas às eleições termina neste sábado

Publicidade
Grupo Folha do Juruá
Economia
Dólar
R$ 5,23 +0,18%
Euro
R$ 6,05 +0,21%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 348,925,84 +0,23%
Ibovespa
166,934,20 pts -0.1%
Publicidade
Basicão
Blogs e colunas
Publicidade
Anúncio
Municípios Vereadora cobra presença de parlamentares e aponta problemas na estrutura da Câmara de Porto Walter
Feijó - AC

Vereadora cobra presença de parlamentares e aponta problemas na estrutura da Câmara de Porto Walter

 Deda e Ney Amorim realizam reunião de alinhamento em Cruzeiro do Sul para início da campanha
Cruzeiro do Sul - AC

Deda e Ney Amorim realizam reunião de alinhamento em Cruzeiro do Sul para início da campanha

 Lançado na política por Deda Amorim, Andinho ainda deixa dúvidas sobre apoio a Maria Antônia
Mâncio Lima - AC

Lançado na política por Deda Amorim, Andinho ainda deixa dúvidas sobre apoio a Maria Antônia

Publicidade
Anúncio
Mais lidas
1
Rodrigues Alves

Deda e Salatiel Magalhães unem forças para fortalecer campanha de Mailza Assis e Jéssica Sales em Rodrigues Alves
2
Acre

Lançado na política por Deda Amorim, Andinho ainda deixa dúvidas sobre apoio a Maria Antônia
3
Acre

Dr. Márcio Bernardo se reúne com Deda e Ney Amorim em Rio Branco e fortalece parceria política
4
Cruzeiro do Sul

Deda e Ney Amorim realizam reunião de alinhamento em Cruzeiro do Sul para início da campanha
5
Rio Branco - AC

Última noite da Expoacre termina com novos lares e histórias que começam com um gesto de amor

Enquete
Publicidade
PodCast
Editorias
Municípios
Links
© Copyright 2026 - Folha do Juruá - Todos os direitos reservados