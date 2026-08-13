21°C 36°C
Cruzeiro do Sul, AC
Publicidade
PodCast 2
Nos siga nas redes Sociais

TSE suspende novas filiações após registros indevidos no sistema

Decisão ocorreu após inclusão irregular de Flávio Bolsonaro no Missão

13/08/2026 às 23h41
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
Compartilhe:
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu nesta quinta-feira (13) suspender temporariamente o processamento de novos registros no Sistema de Filiação Partidária (Filia), plataforma da Justiça Eleitoral responsável pelo registro de filiações a partidos políticos.

A medida foi tomada após a repercussão da filiação falsa do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), candidato à Presidência da República, ao partido Missão.

Segundo o TSE, a medida foi determinada pelo presidente do tribunal, Kassio Nunes Marques, e tem o objetivo de impedir novas filiações indevidas.

O tribunal também informou que foi identificada a tentativa de filiação falsa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas não chegou a ser efetivada.

Mais cedo, o presidente do TSE determinou o restabelecimento da filiação de Flávio ao PL após a repercussão do caso.

Pelas redes sociais, Flávio Bolsonaro afirmou que o registro de filiação ao Missão foi "fraudado".

Em nota divulgada na tarde de hoje, o TSE negou que a inclusão do nome do senador tenha ocorrido por meio do hackeamento do sistema da Corte e disse que houve "uso indevido" da ferramenta por um usuário ligado ao Missão.

O Missão afirmou que chegou a detectar a filiação indevida, mas não conseguiu cancelar o ato no sistema do TSE. "O Partido Missão vem a público informar que foi vítima de uma tentativa de filiação fraudulenta de Flávio Bolsonaro. Nosso sistema, ao notar a fraude, tentou realizar no mesmo dia o cancelamento da filiação, ação que foi rejeitada pelo TSE", declarou o partido.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Ex-policial do Rio é condenado a 28 anos de prisão por feminicídio
Justiça Há 15 horas Em Justiça

Ex-policial do Rio é condenado a 28 anos de prisão por feminicídio

Motivado por ciúme, ele assassinou a ex-mulher em 2022
Polícia Civil recupera oito obras de Matisse roubadas em São Paulo
Justiça Há 21 horas Em Justiça

Polícia Civil recupera oito obras de Matisse roubadas em São Paulo

Quadros estavam em apartamento em São Bernardo do Campo
STF ordena suspensão e devolução de penduricalhos
Justiça Há 2 dias Em Justiça

STF ordena suspensão e devolução de penduricalhos "exorbitantes"

Medida deve ser cumprida por sete tribunais
Justiça do Rio suspende direitos políticos do ex-governador Garotinho
Justiça Há 3 dias Em Justiça

Justiça do Rio suspende direitos políticos do ex-governador Garotinho

Candidatura ao governo estadual pelo Republicanos fica ameaçada
Cruzeiro do Sul, AC
24°
Parcialmente nublado

Mín. 21° Máx. 36°

24° Sensação
0.43km/h Vento
65% Umidade
33% (0.33mm) Chance de chuva
07h59 Nascer do sol
07h50 Pôr do sol
Sáb 37° 21°
Dom 31° 22°
Seg 33° 23°
Ter 37° 22°
Qua 35° 21°
Atualizado às 21h13
Publicidade
Basicão
Últimas notícias Cruzeiro do Sul Há 22 minutos

Deda e Ney Amorim realizam reunião de alinhamento em Cruzeiro do Sul para início da campanha

 Economia Há 1 hora

Fazenda libera empréstimo com aval da União de R$ 12,9 bilhões

 Senado Federal Há 2 horas

Senado entrega cartas restauradas de Juscelino Kubitschek ao TJDFT

 Senado Federal Há 3 horas

Davi divulga nota sobre a pauta do Senado

 Senado Federal Há 4 horas

Jovens senadores tomam posse para Semana de Vivência Legislativa

Publicidade
Grupo Folha do Juruá
Economia
Dólar
R$ 5,23 +0,18%
Euro
R$ 6,05 +0,21%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 349,284,45 +0,34%
Ibovespa
166,934,20 pts -0.1%
Publicidade
Basicão
Blogs e colunas
Publicidade
Anúncio
Municípios
Cruzeiro do Sul - AC

Deda e Ney Amorim realizam reunião de alinhamento em Cruzeiro do Sul para início da campanha

 Lançado na política por Deda Amorim, Andinho ainda deixa dúvidas sobre apoio a Maria Antônia
Mâncio Lima - AC

Lançado na política por Deda Amorim, Andinho ainda deixa dúvidas sobre apoio a Maria Antônia

 Deda e Salatiel Magalhães unem forças para fortalecer campanha de Mailza Assis e Jéssica Sales em Rodrigues Alves
Rodrigues Alves - AC

Deda e Salatiel Magalhães unem forças para fortalecer campanha de Mailza Assis e Jéssica Sales em Rodrigues Alves

Publicidade
Anúncio
Mais lidas
1
Rodrigues Alves

Deda e Salatiel Magalhães unem forças para fortalecer campanha de Mailza Assis e Jéssica Sales em Rodrigues Alves
2
Acre

Lançado na política por Deda Amorim, Andinho ainda deixa dúvidas sobre apoio a Maria Antônia
3
Acre

Dr. Márcio Bernardo se reúne com Deda e Ney Amorim em Rio Branco e fortalece parceria política
4
Rodrigues Alves

Em meio ao avanço da malária, servidores denunciam demissões em massa na Endemias de Rodrigues Alves
5
Rio Branco - AC

Última noite da Expoacre termina com novos lares e histórias que começam com um gesto de amor

Enquete
Publicidade
PodCast
Editorias
Municípios
Links
© Copyright 2026 - Folha do Juruá - Todos os direitos reservados