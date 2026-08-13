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Senado autoriza empréstimos de US$ 190 milhões para Salvador

O Senado aprovou nesta quinta (13) as autorizações para dois empréstimos internacionais à cidade de Salvador, no valor total de US$ 190 milhões — c...

13/08/2026 às 21h31
Por: Redação Fonte: Agência Senado
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Angelo Coronel apresentou parecer favorável a duas autorizações de empréstimo para Salvador, uma de US$ 120 mi e outra de US$ 70 mi - Foto: Reprodução/TV Senado
Angelo Coronel apresentou parecer favorável a duas autorizações de empréstimo para Salvador, uma de US$ 120 mi e outra de US$ 70 mi - Foto: Reprodução/TV Senado

O Senado aprovou nesta quinta (13) as autorizações para dois empréstimos internacionais à cidade de Salvador, no valor total de US$ 190 milhões — cerca de R$ 981 milhões na cotação de hoje.

Ambas as matérias receberam parecer favorável do senador Angelo Coronel (Republicanos-BA).

Um dos empréstimos é de US$ 120 milhões (quase R$ 620 milhões). Os recursos se destinam à terceira fase do Projeto Salvador Social. A fonte dos recursos será o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - Bird.

Em seu parecer , Angelo Coronel explica que essa operação de crédito externo "é uma operação de financiamento estruturada com base em resultados e indicadores de desempenho, vinculando os desembolsos do financiamento ao cumprimento de metas previamente estabelecidas pelo município de Salvador. (...) O modelo de desembolso vinculado a indicadores procura assegurar que os recursos sejam liberados à medida que os resultados acordados sejam alcançados e devidamente comprovados".

O outro empréstimo é de US$ 70 milhões (cerca de R$ 361,4 milhões) e se destina ao Programa Salvador Capital Afro. A fonte será o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID.

No parecer sobre essa operação , o senador destacou que esse programa "consiste em ampliar a competitividade turística de Salvador, potencializando os benefícios econômicos e sociais por meio do turismo cultural afro-brasileiro".

As duas autorizações — que têm a garantia da União — foram enviadas pela Presidência da República ao Senado sob a forma de mensagens: a MSF 44/2026 , que trata do crédito externo de US$ 120 milhões, e a MSF 45/2026 , que trata do crédito externo de US$ 70 milhões.

No Senado, essas mensagens são analisadas sob a forma de projetos de resolução.

Elas foram votadas diretamente no Plenário, sem ter de passar pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), após acordo com o presidente desse colegiado, senador Renan Calheiros (MDB-AL).

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