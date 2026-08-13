BH terá US$ 204 milhões para programa de recuperação ambiental

O Plenário do Senado autorizou nesta quinta-feira (13) a contratação de empréstimo de US$ 204 milhões (cerca de R$ 1,06 bilhão) com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), com garantia da União, pelo município de Belo Horizonte. Os recursos serão usados no financiamento parcial do Programa de Recuperação Ambiental e Saneamento dos Fundos de Vale e Córregos em Leito Natural de Belo Horizonte (Drenurbs), voltado à recuperação de recursos hídricos, à melhoria do saneamento e à prevenção de inundações.

A MSF 47/2026 recebeu parecer favorável da senadora Dra. Eudócia (PSDB-AL) e vai à promulgação. A matéria foi analisada diretamente pelo Plenário, em substituição à Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), conforme acordo com o presidente do colegiado, senador Renan Calheiros (MDB-AL).

— O Drenurbs é um programa de Belo Horizonte voltado à melhoria da qualidade de vida, por meio da universalização do saneamento, recuperação de recursos hídricos e mitigação de inundações — afirmou a relatora.

O município deverá oferecer contrapartida de US$ 51 milhões. A operação foi identificada pela Comissão de Financiamentos Externos (Cofiex) como passível de financiamento externo e recebeu manifestações favoráveis da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).