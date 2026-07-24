21°C 34°C
Cruzeiro do Sul, AC
Publicidade
PodCast 2
Nos siga nas redes Sociais

Justiça do Rio determina bloqueio de contas do Banco Master

Total chega a R$ 135 milhões; estado e Rioprevidência fizeram pedido

24/07/2026 às 06h40
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
Compartilhe:
© Rovena Rosa/Agência Brasil
© Rovena Rosa/Agência Brasil

A Justiça do Rio determinou o bloqueio das contas do Banco Master , da Trustee Dismtribuidora de Títulos e Valores Mobiliáros LTDA., da Axor Asset LTDA., de Alexandre Marchesani Canata e de Felipe Mota Separovic Rodrigues, até o valor de R$ 135 milhões.

A decisão dessa quinta-feira (23) decorre de pedido do próprio estado e do Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro ( Rioprevidência ).

Entre os dias 4 de julho e 8 de agosto de 2025, o Rioprevidência realizou um aporte de R$ 150 milhões no Fundo de Investimento “Texas i Fia”, cuja carteira encontrava-se, quase em sua totalidade, exposta às ações da Ambipar Participações e Empreendimentos S.A.

Após cerca de um ano, no entanto, as ações sofreram grande desvalorização, o que determinou perda financeira para a Rioprevidência, com redução de quase R$ 15 milhões no saldo de seus investimentos.

“A sofisticação dos atos fraudatórios revela que a sua execução não seria possível sem o domínio do fato pelos evolvidos durante a operação que culminou com a pulverização do dinheiro público alocado”, destacou o juiz Wladimir Hungria, da Vara de Fazenda Pública, na decisão.

O magistrado também identificou indícios de gestão temerária no aporte praticado pelos gestores do Rioprevidência.

“A escolha por um aporte massivo em um único ativo revela, segundo a peça inicial, um forte indício da gestão temerária alegada pela autarquia estadual, seja porque ela pode ter sido utilizada como mecanismo de fabricação de demanda com vistas a elevar artificialmente o valor das ações, seja porque expôs o ente à fragilidade manifesta, abrangendo a captura fraudulenta do fundo de pensão como instrumento para viabilizar a manobra artificialmente produzida.”

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Bolsonaro recorre para anular proibição de visita na prisão domiciliar
Justiça Há 5 horas Em Justiça

Bolsonaro recorre para anular proibição de visita na prisão domiciliar

Medida foi tomada por Moraes após carta divulgada por Flávio Bolsonaro
Quinta reunião entre rodoviários e patrões termina sem acordo no Rio
Justiça Há 2 dias Em Justiça

Quinta reunião entre rodoviários e patrões termina sem acordo no Rio

Empresas não aumentaram proposta de reajuste
Justiça Há 2 dias Em Justiça

Justiça manda prefeitura de São Paulo liberar Uber Moto

Município pode recorrer da decisão
TSE reforça que empresa venezuelana não forneceu urnas ao Brasil
Justiça Há 3 dias Em Justiça

TSE reforça que empresa venezuelana não forneceu urnas ao Brasil

Flávio Bolsonaro mencionou informação falsa durante evento
Cruzeiro do Sul, AC
22°
Parcialmente nublado

Mín. 21° Máx. 34°

23° Sensação
0.96km/h Vento
89% Umidade
91% (2.15mm) Chance de chuva
08h04 Nascer do sol
07h49 Pôr do sol
Dom 35° 20°
Seg 34° 21°
Ter 34° 21°
Qua 34° 22°
Qui 35° 20°
Atualizado às 02h05
Publicidade
Basicão
Últimas notícias Justiça Há 5 horas

Bolsonaro recorre para anular proibição de visita na prisão domiciliar

 Senado Federal Há 6 horas

Lei cria título de Cidade Amiga do Idoso para premiar iniciativas exemplares

 Senado Federal Há 7 horas

Lei reconhece dia dos rotaractianos, jovens com atuação humanitária

 Geral Há 8 horas

Linhas de trem que retornaram para CPTM funcionam normalmente em SP

 Educação Há 9 horas

Consulta pública sobre educação bilíngue de surdos acaba sábado

Publicidade
Grupo Folha do Juruá
Economia
Dólar
R$ 5,08 -0,23%
Euro
R$ 5,78 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 -3,12%
Bitcoin
R$ 343,985,99 -0,25%
Ibovespa
174,041,95 pts -1.52%
Publicidade
Basicão
Blogs e colunas
Publicidade
Anúncio
Municípios Prefeitura de Mâncio Lima anuncia Neto Brito como primeira atração da VI Edição do Festival do Coco 2026
Mâncio Lima - AC

Prefeitura de Mâncio Lima anuncia Neto Brito como primeira atração da VI Edição do Festival do Coco 2026

 Homem com mandado de prisão em aberto é detido após confusão e desacato a policiais em Cruzeiro do Sul
Cruzeiro do Sul - AC

Homem com mandado de prisão em aberto é detido após confusão e desacato a policiais em Cruzeiro do Sul

 Caminhão carregado com mercadorias afunda no Rio Juruá após falha nos freios em Porto Walter
Porto Walter - AC

Caminhão carregado com mercadorias afunda no Rio Juruá após falha nos freios em Porto Walter

Publicidade
Anúncio
Mais lidas
1
Acre

Pesquisas mostram Alan Rick em leve queda e Mailza Assis mantendo estabilidade na disputa pelo Governo do Acre
2
Acre

Protagonismo feminino promete marcar a disputa pelo Governo do Acre em 2026
3
Cruzeiro do Sul

Mulher é detida após descumprir medida protetiva e tentar contato com a filha em Cruzeiro do Sul
4
Atsa Puyanawa

Atsa Puyanawa 2026 tem início celebrando a resistência, a ancestralidade e o fortalecimento da cultura indígena
5
Mâncio Lima

Prefeitura de Mâncio Lima assina ordem de serviço para quadra poliesportiva e amplia investimentos na Terra Indígena Puyanawa durante abertura do VIII Festival Atsa Puyanawa

Enquete
Publicidade
PodCast
Editorias
Municípios
Links
© Copyright 2026 - Folha do Juruá - Todos os direitos reservados