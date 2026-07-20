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Crise de ciúmes termina com homem preso por invasão de domicílio em Cruzeiro do Sul

Um homem foi preso pela Polícia Militar na noite deste domingo (19) após invadir a residência de um vizinho e provocar momentos de tensão no bairro Formoso, em Cruzeiro do Sul.

20/07/2026 às 11h00
Por: Redação Fonte: Jurua24horas
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Crise de ciúmes termina com homem preso por invasão de domicílio em Cruzeiro do Sul

Um homem foi preso pela Polícia Militar na noite deste domingo (19) após invadir a residência de um vizinho e provocar momentos de tensão no bairro Formoso, em Cruzeiro do Sul. A ocorrência foi registrada como violação de domicílio e terminou com o suspeito conduzido à Delegacia de Polícia Civil.

Segundo informações da Polícia Militar, a guarnição foi acionada pelo Centro de Operações Policiais Militares (COPOM) após o morador denunciar que um homem havia pulado o muro de sua residência e entrado no imóvel sem qualquer autorização.

No local, a vítima informou aos policiais que o suspeito o acusava de manter um relacionamento amoroso com sua esposa. O morador negou a acusação e relatou que, após uma discussão, o invasor deixou o imóvel.

No entanto, algum tempo depois, o homem retornou ao endereço e passou a bater repetidamente na janela da residência, causando medo ao morador, que decidiu acionar novamente a Polícia Militar.

Durante as buscas, os militares encontraram o suspeito em sua própria casa. Conforme a ocorrência, ele apresentava comportamento extremamente agressivo e exaltado, chegando a danificar a porta dos fundos do imóvel onde morava.

A esposa do suspeito informou à equipe policial que ele vinha consumindo bebidas alcoólicas e entorpecentes desde o dia anterior. Ela também relatou que o companheiro estava bastante violento e demonstrou receio de ser agredida.

Diante da situação, os policiais efetuaram a prisão do homem. De acordo com a PM, foi necessário o uso de algemas em razão do estado de agitação do suspeito, do risco de fuga e para preservar a integridade física de todos os envolvidos.

O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde ficou à disposição da autoridade policial para os procedimentos cabíveis. Conforme registrado na ocorrência, ele apresentava escoriações superficiais nas costas, no tórax e em um dos braços no momento em que foi apresentado na unidade policial.

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