Homem em situação de rua é morto a facadas no Centro de Cruzeiro do Sul; suspeito está foragido

Um homem conhecido pelo apelido de "Bem" foi morto a facadas na madrugada deste domingo (19), após um desentendimento registrado na região central de Cruzeiro do Sul. O crime ocorreu na Rua Joaquim Távora e está sendo investigado pela Polícia Civil.

De acordo com informações repassadas pelo subcomandante da Polícia Militar, capitão Thales Campos, uma equipe da viatura RP-02 foi acionada para atender a ocorrência e, ao chegar ao local, encontrou a vítima caída, já gravemente ferida.

As primeiras apurações apontam que o autor do crime, identificado pelo apelido de "Profeta", também em situação de rua, teria discutido novamente com a vítima. Segundo relatos colhidos pela polícia, os dois já haviam se desentendido anteriormente.

Durante a confusão, o suspeito teria aguardado a aproximação da vítima escondido atrás de um poste. Quando "Bem" passou pelo local, ele teria sacado uma faca e desferido diversos golpes, atingindo principalmente a região do tórax. A vítima morreu antes de receber atendimento médico.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas apenas pôde confirmar o óbito. Em seguida, a área foi isolada para o trabalho da perícia criminal, e o corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

Logo após o homicídio, policiais militares realizaram diligências em vários pontos da cidade na tentativa de localizar o suspeito, porém ele conseguiu fugir e, até o momento, não foi preso.

A identificação do autor foi possível por meio de imagens de câmeras de monitoramento e de informações obtidas pelos policiais durante o atendimento da ocorrência.

A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar as circunstâncias do crime e intensifica as buscas para localizar o suspeito, que poderá responder por homicídio.