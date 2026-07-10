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Aposta de Divinópolis (MG) leva prêmio de R$ 43 milhões da Mega-Sena

Números sorteados são: 01 - 11 - 24 - 33 - 35 - 59

10/07/2026 às 00h51
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
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© Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

Uma aposta de Divinópolis (MG) acertou as seis dezenas do Concurso 3.029 da Mega Sena, realizado nesta quinta-feira (9), e vai receber o prêmio de R$ 43.068.394,39.

A aposta simples, com seis números, foi feita na Lotérica O Paraíso da Sorte .

Os números sorteados são: 01 - 11 - 24 - 33 - 35 - 59

  • 39 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 45.642,92 cada
  • 3.261 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 899,78 cada

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de sábado (11), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

O prêmio principal está estimado em R$ 20 milhões.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

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