21°C 34°C
Cruzeiro do Sul, AC
Publicidade
PodCast 2
Nos siga nas redes Sociais

‘Leonardo da Shopee’ rouba a cena na Expoacre Juruá 2026; ASSISTA

Durante o show da dupla Ícaro & Gilmar: um sósia do cantor Leonardo, apelidado nas redes sociais de “Leonardo da Shopee”.

04/07/2026 às 19h00 Atualizada em 04/07/2026 às 19h13
Por: Redação Fonte: ContilNet
Compartilhe:
‘Leonardo da Shopee’ rouba a cena na Expoacre Juruá 2026; ASSISTA

Nem só de música viveu a quarta noite da Expoacre Juruá 2026. Um personagem inusitado acabou chamando a atenção do público durante o show da dupla Ícaro & Gilmar: um sósia do cantor Leonardo, apelidado nas redes sociais de “Leonardo da Shopee”.

O momento foi registrado e divulgado pelo influenciador Patrick Tavares, que compartilhou o vídeo nas redes sociais. Nas imagens, o homem aparece circulando pela Arena do Juruá e rapidamente desperta a curiosidade dos visitantes pela semelhança com o sertanejo.

A brincadeira ganhou repercussão justamente porque Leonardo é uma das atrações mais aguardadas da Expoacre Juruá 2026. O cantor será responsável por encerrar a programação de shows nacionais da feira no próximo domingo (5).

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Leonardo fecha Expoacre Juruá 2026 com chave de ouro e anima multidão
Expo Acre Juruá Há 2 dias Em Cruzeiro do Sul

Leonardo fecha Expoacre Juruá 2026 com chave de ouro e anima multidão

antando em Cruzeiro do Sul pela primeira vez Leonardo fechou com chave de ouro a Expoacre Juruá 2026 na noite deste domingo,5, reunindo o maior público da 21.
Banda Morada é a grande atração da segunda noite da Expoacre Juruá; veja a programação
Cruzeiro do Sul Há 1 semana Em Cruzeiro do Sul - AC

Banda Morada é a grande atração da segunda noite da Expoacre Juruá; veja a programação

A programação da Expoacre Juruá continua nesta quarta-feira (1º), em Cruzeiro do Sul, com atividades voltadas ao agronegócio
Natanzinho Lima agita abertura da Expoacre Juruá com show de três horas em Cruzeiro do Sul
Cruzeiro do Sul Há 1 semana Em Cruzeiro do Sul - AC

Natanzinho Lima agita abertura da Expoacre Juruá com show de três horas em Cruzeiro do Sul

A abertura da Expoacre Juruá 2026 foi marcada por muita música e animação na noite desta terça-feira (30), em Cruzeiro do Sul.
Morre aos 98 anos Justino Ferreira de Amorim, pai do ex-prefeito Deda Amorim
Luto! Há 2 semanas Em Rodrigues Alves - AC

Morre aos 98 anos Justino Ferreira de Amorim, pai do ex-prefeito Deda Amorim

Faleceu aos 98 anos Justino Ferreira de Amorim, pai do ex-prefeito de Rodrigues Alves, Deda Amorim
Cruzeiro do Sul, AC
33°
Parcialmente nublado

Mín. 21° Máx. 34°

33° Sensação
1.03km/h Vento
38% Umidade
0% (0mm) Chance de chuva
08h04 Nascer do sol
07h46 Pôr do sol
Qui 34° 21°
Sex 34° 22°
Sáb 27° 22°
Dom 33° 21°
Seg 27° 21°
Atualizado às 14h05
Publicidade
Basicão
Últimas notícias Câmara Há 44 minutos

Comissão aprova projeto que reforça prioridade de atendimento para cuidadores de pessoas com deficiência

 Senado Federal Há 2 horas

Lei amplia locais com exigência do Símbolo Internacional de Acessibilidade

 Mâncio Lima Há 2 horas

Prefeitura de Mâncio Lima sanciona Lei que institui a Semana Municipal da Juventude e anuncia implantação da sede do NUCA

 Senado Federal Há 3 horas

Cleitinho critica benefícios de magistrados e diz que poder de compra do trabalhador caiu

 Mâncio Lima Há 4 horas

Mâncio Lima recebe novos equipamentos para reforçar infraestrutura, saúde e serviços públicos

Publicidade
Grupo Folha do Juruá
Economia
Dólar
R$ 5,15 -0,40%
Euro
R$ 5,89 -0,01%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 339,304,99 -1,96%
Ibovespa
170,720,48 pts -0.76%
Publicidade
Basicão
Blogs e colunas
Publicidade
Anúncio
Municípios Mâncio Lima recebe novos equipamentos para reforçar infraestrutura, saúde e serviços públicos
Mâncio Lima - AC

Mâncio Lima recebe novos equipamentos para reforçar infraestrutura, saúde e serviços públicos

 Homem é preso após ameaças, ofensas e histórico de agressões contra companheira em Cruzeiro do Sul
Cruzeiro do Sul - AC

Homem é preso após ameaças, ofensas e histórico de agressões contra companheira em Cruzeiro do Sul

 Antes de pedir votos, Jailson Amorim precisa prestar contas ao eleitor
Rodrigues Alves - AC

Antes de pedir votos, Jailson Amorim precisa prestar contas ao eleitor

Publicidade
Anúncio
Mais lidas
1
Política

Antes de pedir votos, Jailson Amorim precisa prestar contas ao eleitor
2
Acre

Minicidade do Detran encanta crianças e ensina regras de trânsito na Expoacre Juruá
3
Política

Eduardo Velloso convida Delcimar Leite para compor chapa ao Senado como suplente
4
Expo Acre Juruá

Padre Fábio de Melo e final do rodeio na marca sábado na Expoacre Juruá
5
Cruzeiro do Sul

Suspeito é preso pela PM após assalto a loja no centro de Cruzeiro do Sul

Enquete
Publicidade
PodCast
Editorias
Municípios
Links
© Copyright 2026 - Folha do Juruá - Todos os direitos reservados