‘Leonardo da Shopee’ rouba a cena na Expoacre Juruá 2026; ASSISTA

Nem só de música viveu a quarta noite da Expoacre Juruá 2026. Um personagem inusitado acabou chamando a atenção do público durante o show da dupla Ícaro & Gilmar: um sósia do cantor Leonardo, apelidado nas redes sociais de “Leonardo da Shopee”.

O momento foi registrado e divulgado pelo influenciador Patrick Tavares, que compartilhou o vídeo nas redes sociais. Nas imagens, o homem aparece circulando pela Arena do Juruá e rapidamente desperta a curiosidade dos visitantes pela semelhança com o sertanejo.

A brincadeira ganhou repercussão justamente porque Leonardo é uma das atrações mais aguardadas da Expoacre Juruá 2026. O cantor será responsável por encerrar a programação de shows nacionais da feira no próximo domingo (5).