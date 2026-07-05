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PM reforça a segurança em pontos de concentração de torcedores no Rio

Tijuca, Centro e Copacabana estão entre principais locais de torcida

05/07/2026 às 13h35
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
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© Tomaz Silva/Agência Brasil
© Tomaz Silva/Agência Brasil

A segurança dos torcedores do Rio de Janeiro durante o jogo da seleção brasileira contra a Noruega na Copa do Mundo, neste domingo (5), no estádio de Nova Jersey, conta com forte esquema policial e tecnológico.

De acordo com o governo do estado, os principais pontos de maior número de policiais são a Grande Tijuca, na zona norte; no Centro da cidade; e na Praia de Copacabana, na zona sul.

Na Grande Tijuca estarão mais de 240 policiais militares do 6º Batalhão da Polícia Militar, de unidades do Comando de Operações Especiais e do Comando de Policiamento Especializado. Esses agentes vão reforçar o policiamento nos eventos organizados nas ruas Jorge Rudge, Pereira Nunes e Zulmira, além do tradicional Alzirão, na rua Alzira Brandão, nos bairros de Vila Isabel e Tijuca. Esses locais costumam concentrar grande número de torcedores até mesmo após o fim das partidas, incluindo apresentações de grupos de pagode.

Já em Copacabana, a segurança das pessoas que vão assistir ao jogo transmitido na Fan Fest, na orla da praia, na altura da Avenida Princesa Isabel, será garantida por mais de 200 policiais militares. Lá, o policiamento reforçado conta ainda com mais de 20 viaturas incluindo patrulhamento com motocicletas.

Fora da capital, o planejamento da Secretaria de Estado de Polícia Militar inclui as unidades operacionais e especializadas em municípios da Baixada Fluminense, Região Metropolitana e Costa Verde.

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