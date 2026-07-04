Mulher é presa ao tentar entrar com drogas dentro de biscoito em presídio no Acre

Uma mulher, identificada pelas iniciais M. J. da L. B., foi presa tentando entrar com drogas no complexo prisional Francisco de Oliveira Conde, em Rio Branco, neste sábado (4).

Os policiais penais da Divisão de Estabelecimento Penais de Regime Fechado (DEPRF) desconfiaram de um pacote de biscoitos durante a inspeção aos visitantes. Ao passar pelo aparelho de Raio X, foi identificado algo diferente no alimento.

Na verificação, foram encontradas 3 trouxas de substâncias ilícitas aparentando ser maconha escondidas dentro da bolacha. Segundo informações da assessoria, a mulher iria visitar o filho que cumpre pena no pavilhão O.

Diante do flagrante, ela recebeu voz de prisão e foi encaminhada à Delegacia Central de Flagrantes (Defla) para os procedimentos legais.