Humberto Costa presta solidariedade a Dom Limacêdo e defende democracia

O senador Humberto Costa (PT-PE) prestou solidariedade ao bispo Dom Limacêdo Antônio da Silva, da cidade de Afogados da Ingazeira, em Pernambuco. Em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (14), o parlamentar lembrou que o bispo tem sido alvo de ataques após alertar, durante homilia feita no domingo (11), para os riscos à democracia.

— D. Limacêdo vem recebendo novos ataques por parte daqueles que militam no ódio e na intolerância. E aqui quero prestar a minha solidariedade a esse homem extraordinário da Igreja Católica, que exerce o seu ministério na defesa de valores humanistas e do Estado democrático de direito, e que não se cala diante de tentativas de intimidação — declarou Humberto.

O senador também afirmou que as manifestações que vêm ocorrendo em diferentes regiões do país reúnem pessoas em defesa do regime democrático e da soberania nacional. Ele acrescentou que diferentes grupos da sociedade se mobilizam em torno de temas como educação, direitos dos trabalhadores e liberdades democráticas.

Para Humberto, pessoas com influência pública devem se posicionar diante de situações que, segundo ele, representam riscos à democracia.

— A crítica a qualquer governo é legítima, mas a defesa da democracia exige que reconheçamos as ameaças quando elas aparecem — disse.

Vitória Clementino, sob supervisão de Dante Accioly