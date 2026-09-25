21°C 38°C
Cruzeiro do Sul, AC
Publicidade
PodCast 2
Nos siga nas redes Sociais

TST: 60% dos empregados da Caixa devem permanecer em atividade

Decisão ocorre em meio à greve iniciada no dia 10 de setembro

25/09/2026 às 10h44
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
Compartilhe:
© Valter Campanato/Agência Brasil
© Valter Campanato/Agência Brasil

Decisão liminar do ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST) Mauricio Godinho Delgado determinou a manutenção do percentual mínimo de 60% dos empregados da Caixa Econômica Federal em serviço, durante greve decretada no dia 10 de setembro.

A medida ocorre após a Caixa Econômica Federal ajuizar dissídio coletivo de greve contra a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf) e a Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Empresas de Crédito (Contec), na quinta-feira (24).

No pedido da Caixa ao TST foi solicitada a manutenção de 80% do pessoal em atividade, alegando impacto direto aos serviços essenciais, a exemplo da compensação bancária e do pagamento de benefícios sociais. A empresa também justificou a falta de consenso nas negociações quanto ao novo modelo de custeio do plano Saúde Caixa.

De acordo com o TST, o percentual de 60% é suficiente para a preservação do atendimento às necessidades inadiáveis da comunidade, sem inviabilizar o exercício constitucional do direito de greve da categoria.

Negociações

Por meio de nota, a coordenadora da Comissão Executiva dos Empregados (CEE), Luiza Hansen, informou que os trabalhadores já haviam solicitado ao banco a continuidade das negociações, por meio de ofício enviado na terça-feira (22).

“Acreditamos que a negociação sempre é a melhor forma de se chegar à solução. O ajuizamento nunca é o melhor caminho e pode trazer grandes prejuízos, especialmente na fase de julgamento. Esperamos que ainda haja possibilidade de avançar na conciliação.”

Na decisão liminar, o ministro também garantiu a manutenção do Acordo Coletivo de Trabalho, com vigência entre setembro de 2024 e agosto de 2026, até a decisão definitiva do caso.

Delgado também negou a proibição de atividades que dificultem o livre acesso às agências, ao destacar que não há indícios de excesso por parte do movimento grevista

O julgamento do dissídio coletivo pela Seção Especializada em Dissídios Coletivos (SDC) do Tribunal Superior do Trabalho está agendado para às 14h30 da próxima terça-feira (29).

O processo corre sem segredo de justiça, com exceção de documentos para os quais a Caixa solicitou a medida.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Entenda medida provisória e projeto que proíbem bets no Brasil
Economia Há 24 minutos Em Economia

Entenda medida provisória e projeto que proíbem bets no Brasil

Medida anunciada pelo governo atinge apostas esportivas e jogos online
Bets que continuarem no ar após prazo serão bloqueadas, diz Durigan
Economia Há 11 horas Em Economia

Bets que continuarem no ar após prazo serão bloqueadas, diz Durigan

Sites e aplicativos deverão sair do ar a partir de 6 de outubro.
Multas por aumento abusivo de combustíveis passam de R$ 700 milhões
Economia Há 12 horas Em Economia

Multas por aumento abusivo de combustíveis passam de R$ 700 milhões

ANP julgou dez processos administrativos
Caixa libera dinheiro de antigo fundo PIS/Pasep; veja como sacar
Economia Há 15 horas Em Economia

Caixa libera dinheiro de antigo fundo PIS/Pasep; veja como sacar

Consultas podem ser feitas no portal Repis Cidadão
Cruzeiro do Sul, AC
24°
Parcialmente nublado

Mín. 21° Máx. 38°

25° Sensação
1.04km/h Vento
90% Umidade
100% (6.27mm) Chance de chuva
07h37 Nascer do sol
07h45 Pôr do sol
Dom 32° 21°
Seg 36° 22°
Ter 36° 23°
Qua 33° 23°
Qui 34° 22°
Atualizado às 07h05
Publicidade
Basicão
Últimas notícias Economia Há 24 minutos

Entenda medida provisória e projeto que proíbem bets no Brasil

 Economia Há 11 horas

Bets que continuarem no ar após prazo serão bloqueadas, diz Durigan

 Economia Há 12 horas

Multas por aumento abusivo de combustíveis passam de R$ 700 milhões

 Rio Branco - AC Há 13 horas

NOTA PÚBLICA

 Rio Branco - AC Há 14 horas

Prefeitura de Rio Branco realiza ação de vacinação antirrábica neste sábado no Castelo Branco

Publicidade
Grupo Folha do Juruá
Economia
Dólar
R$ 5,19 +0,10%
Euro
R$ 5,91 +0,13%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 461,532,55 +0,24%
Ibovespa
183,476,86 pts -0.27%
Publicidade
Basicão
Blogs e colunas
Publicidade
Anúncio
Municípios Prefeitura de Mâncio Lima entrega reforma e ampliação da Escola Mâncio Lima com investimento de R$ 500 mil
Mâncio Lima - AC

Prefeitura de Mâncio Lima entrega reforma e ampliação da Escola Mâncio Lima com investimento de R$ 500 mil

 Cruzeiro do Sul e Exército Brasileiro farão desfile da Independência, na segunda
Cruzeiro do Sul - AC

Cruzeiro do Sul e Exército Brasileiro farão desfile da Independência, na segunda

 Racha na gestão? Salatiel exonera esposa do vice e expõe crise política em Rodrigues Alves
Rodrigues Alves - AC

Racha na gestão? Salatiel exonera esposa do vice e expõe crise política em Rodrigues Alves

Publicidade
Anúncio
Mais lidas
1
Educação

Prefeitura de Mâncio Lima entrega reforma e ampliação da Escola Mâncio Lima com investimento de R$ 500 mil
2
Política

No Ramal do Joca, Ney Amorim assume compromisso com produtores: “Vocês ganharam mais um aliado para lutar pela Transacreana”
3
Economia

Conheça Chongqing: metrópole-chave da transformação econômica chinesa
4
Economia

Empregados da Caixa rejeitam proposta da empresa e greve continua
5
Geral

Mega-Sena acumula e pagará R$ 32 milhões na terça; confira dezenas

Enquete
Publicidade
PodCast
Editorias
Municípios
Links
© Copyright 2026 - Folha do Juruá | Feito por: seuportalonline.com.br - Todos os direitos reservados