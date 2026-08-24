Aleac realiza sessão solene em homenagem aos 45 anos da Federação das APAEs

Foto: Reprodução/Aleac

A Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac) realizou, nesta segunda-feira (24), uma sessão solene em homenagem aos 45 anos da Federação das APAEs. A solenidade foi proposta pelo deputado Eduardo Ribeiro (Republicanos), por meio do Requerimento nº 55/2026. O encontro reuniu representantes do movimento, autoridades, profissionais, familiares e convidados para reconhecer a trajetória de uma instituição que atua na defesa de direitos, na inclusão e na promoção da cidadania das pessoas com deficiência.

Reconhecimento ao trabalho de inclusão

A homenagem ocorre durante a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, realizada anualmente de 21 a 28 de agosto. Em 2026, a campanha da APAE Brasil reforça a importância de remover barreiras, garantir oportunidades e assegurar que as pessoas com deficiência tenham suas escolhas, formas de expressão e protagonismo respeitados.

A Rede APAE mantém atuação nacional voltada às pessoas com deficiência e suas famílias, com serviços e ações nas áreas de assistência social, educação, saúde e defesa de direitos. Segundo a APAE Brasil, a rede conta atualmente com centenas de unidades e realiza milhões de atendimentos todos os anos. Em 2026, a APAE Brasil também desenvolve o “Ano da Família Apaeana”, iniciativa voltada ao fortalecimento da participação e da integração das famílias dentro da Rede APAE.

Foto: Reprodução/Aleac

Ao dar início à sessão, o deputado Eduardo Ribeiro destacou a honra de conduzir uma solenidade tão significativa e prestigiada. O parlamentar também fez uma homenagem especial à professora Cecília, sua antiga professora, ressaltando a emoção de reencontrá-la em um momento de celebração da trajetória e do trabalho desenvolvido em defesa das pessoas com deficiência. O parlamentar agradeceu a Deus pela oportunidade e destacou a relevância da solenidade para fortalecer a conscientização e o reconhecimento da atuação das APAEs.

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Cecília destaca trajetória e avanços do movimento APAEano no Acre

Em seguida, a fundadora do movimento APAEano no Acre, a assistente social, Cecília Maria Garcia Lima de Souza, destacou a trajetória de 45 anos de atuação da instituição no estado e os avanços conquistados ao longo desse período. Segundo ela, apesar das dificuldades enfrentadas desde 1981, o trabalho desenvolvido permitiu ampliar a presença das APAEs para dez municípios, garantindo atendimento especializado a pessoas com deficiência mais próximo de suas famílias.

“Essa descentralização representa uma importante conquista, especialmente para mães que antes precisavam se deslocar até Rio Branco, muitas vezes em condições difíceis, para garantir terapias e acompanhamento aos filhos”, disse. Ao recordar essa história, Cecília também agradeceu a todos que contribuíram para a construção e fortalecimento do movimento APAEano no Acre.“Não é fácil chegar até aqui. Não foi fácil. Mas quando eu olho para o rostinho de cada uma de vocês, me dá uma força infinita”.

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Hosana Velani destaca participação das famílias na defesa dos direitos das pessoas com deficiência

A coordenadora nacional de Famílias da APAE Brasil, Hosana Maria Maciel Velani, destacou a importância da união das famílias na luta pela garantia de direitos das pessoas com deficiência intelectual e múltipla. Durante a solenidade, ela afirmou que a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência deve ser um momento de mobilização e não apenas de celebração. “A deficiência não define a oportunidade, ela transforma vidas. Essa semana é um chamamento para que sejamos corresponsáveis com o Estado e com a sociedade pela inclusão plena”, declarou.

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Ivan Ferreira reafirma compromisso de Rio Branco com políticas para pessoas com deficiência

O secretário municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Ivan Ferreira, reafirmou durante a solenidade o compromisso da Prefeitura de Rio Branco com o fortalecimento das políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência. Representando o prefeito Alysson Bestene, ele destacou a importância da união entre município, Estado e governo federal para ampliar e efetivar os direitos dos usuários dos serviços públicos. “Não estamos aqui para comemorar somente hoje, mas para garantir presença 365 dias do ano, sempre atentos para que as políticas públicas sejam de fato efetivadas”, afirmou. Ivan também citou a Lei Municipal nº 2.036, que institui a Semana Municipal da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, como mais uma ferramenta de conscientização e debate sobre o tema.

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Sandra Amorim destaca trajetória de 45 anos da APAE no Acre

Em seu discurso, a secretária adjunta de Assistência Social e Direitos Humanos, Sandra Amorim, destacou a importância dos 45 anos de atuação da APAE no Acre e parabenizou a instituição pela trajetória construída em defesa das pessoas com deficiência e de suas famílias. Segundo ela, a data representa não apenas uma celebração, mas também novos desafios e responsabilidades. “Celebrar 45 anos da APAE no Acre é celebrar uma história construída com amor, coragem, compromisso e, acima de tudo, com respeito à dignidade de cada pessoa com deficiência e de suas famílias”, afirmou. Sandra também reafirmou a parceria da Secretaria com a APAE e o compromisso de fortalecer as políticas públicas de assistência social, direitos humanos e segurança alimentar.

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Desembargadora Regina Ferrari destaca atuação das APAEs na garantia de direitos

A vice-presidente do Tribunal de Justiça do Acre, desembargadora Regina Ferrari, ressaltou a importância do movimento APAEano na garantia dos direitos das pessoas com deficiência e lembrou os desafios enfrentados pela instituição desde o início de sua atuação no estado. Em sua fala, ela frisou a união entre os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em defesa da causa. “A deficiência não define. As APAEs não enxergam limites, mas sim possibilidades”, afirmou, ao reconhecer o trabalho de profissionais, voluntários e gestores que contribuíram para a construção dessa trajetória de 45 anos.

Regina Ferrari também chamou atenção para a necessidade de assegurar proteção e inclusão, especialmente às crianças e adolescentes com deficiência, destacando as demandas que chegam diariamente ao Judiciário por terapias, atendimento de saúde, inclusão escolar e outros direitos fundamentais. Para a desembargadora, a atuação das APAEs representa um importante instrumento de transformação social. “Proteger uma criança não é apenas garantir a sua sobrevivência, é garantir o seu direito de sonhar, de aprender e de pertencer”, declarou, parabenizando a presidente da Federação das APAEs do Acre, Cecília, e toda a equipe de profissionais que atuam na instituição.

Pai destaca evolução do filho após atendimento na APAE

Ainda na ocasião, foi exibido um vídeo onde o Pai de Tales Roberto, de oito anos, Tarcísio Rodrigues, destacou a evolução do filho após o início do acompanhamento na APAE de Senador Guiomard. Diagnosticado inicialmente com autismo grau 3, Tales apresentou avanços significativos, especialmente na fala e no desenvolvimento de habilidades, a partir do trabalho realizado pelos profissionais da instituição. Segundo Tarcísio, em uma avaliação recente com a neuropediatra, o grau de autismo do menino foi reclassificado para grau 2, resultado que, segundo ele, demonstra a importância do atendimento especializado e do trabalho desenvolvido pela equipe da APAE.

Foto: Reprodução/Aleac

Homenagens reconhecem contribuição ao movimento APAEano

No final da solenidade, pessoas que contribuíram ou ainda contribuem para o fortalecimento do movimento APAEano no Acre foram homenageadas no centro do plenário da Assembleia Legislativa. Entre os reconhecidos estava o filho do ex-governador e ex-senador Flaviano Melo, Leonardo Melo, que recebeu a homenagem em nome do legado de apoio e contribuição dele à APAE. O momento destacou a importância daqueles que, ao longo dos anos, ajudaram a construir e fortalecer a atuação da instituição no estado.

Texto: Mircléia Magalhães/Agência Aleac

Fotos: Sérgio Vale