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“Ele é o candidato do meu coração”, diz Manoel Moraes ao declarar apoio a Ney Amorim

Na noite desta terça-feira, 18, aconteceu a inauguração do comitê oficial do deputado estadual e candidato à reeleição Manoel Moraes (PP), em Xapuri.

19/08/2026 às 18h23
Por: Redação Fonte: Assessoria
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“Ele é o candidato do meu coração”, diz Manoel Moraes ao declarar apoio a Ney Amorim

Na noite desta terça-feira, 18, aconteceu a inauguração do comitê oficial do deputado estadual e candidato à reeleição Manoel Moraes (PP), em Xapuri. Durante parte de seu discurso, Moraes afirmou que já escolheu o candidato que “habita seu coração” na disputa pela Câmara Federal.

 

“O Ney é o candidato do meu coração. Escolhi alguém de quem todo mundo gosta e que eu sei que vai trabalhar pelo Acre”, afirmou Manoel Moraes.

 

Também estiveram presentes no evento o senador Márcio Bittar, Gladson Cameli, o prefeito de Xapuri, Maxsuel Maia, e a governadora e candidata à reeleição Mailza. Durante o ato, também houve pedidos de votos para Ney Amorim.

 

Em seu discurso, Ney relembrou os momentos em que Manoel Moraes esteve ao seu lado e destacou a atuação conjunta quando Amorim presidiu a Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac).

 

“Manoel foi meu 1º secretário quando eu presidi a Assembleia e, naquela época, conseguimos fazer muito pelo Acre. Com essa parceria, o Acre só tem a ganhar”, pontuou.

 

Agora, Manoel Moraes passa a integrar oficialmente o grupo de apoiadores de Ney Amorim em sua campanha rumo à Câmara Federal, que vem reunindo novas adesões ao longo da disputa eleitoral.

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