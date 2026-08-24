21°C 28°C
Cruzeiro do Sul, AC
Publicidade
PodCast 2
Nos siga nas redes Sociais

Senado homenageia 80 anos do Tribunal Superior do Trabalho

Os 80 anos de fundação do Tribunal Superior do Trabalho (TST) foram celebrados em sessão especial do Senado nesta segunda-feira (24). Foi um recon...

24/08/2026 às 18h01
Por: Redação Fonte: Agência Senado
Compartilhe:
Plenário do Senado durante execução do Hino Nacional na homenagem aos 80 anos do TST - Foto: Carolina Curi/Agência Senado
Plenário do Senado durante execução do Hino Nacional na homenagem aos 80 anos do TST - Foto: Carolina Curi/Agência Senado

Os 80 anos de fundação do Tribunal Superior do Trabalho (TST) foram celebrados em sessão especial do Senado nesta segunda-feira (24). Foi um reconhecimento aos serviços prestados pelo órgão, “que tanto dignifica o Poder Judiciário brasileiro”, como explicou o autor do requerimento para a homenagem, senador Paulo Paim (PT-RS).

Criado por meio do Decreto 9.797, de 9 de setembro de 1946 , o TST atua para garantir a justiça do trabalho, com foco na pacificação de conflitos trabalhistas, na promoção da igualdade e na proteção aos direitos sociais.

Em sua fala, o senador frisou a importância do tribunal para o país e o compromisso do órgão na valorização do trabalho.

— O TST é o órgão responsável por assegurar unidade e segurança jurídica na aplicação das normas trabalhistas no país. Sua jurisprudência fortalece a previsibilidade e a estabilidade nas relações de trabalho, além de desempenhar papel fundamental na mediação de conflitos coletivos em momentos de intensa transformação econômica e social — afirmou Paim.

O presidente do TST, Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, destacou o empenho dos servidores da Justiça do Trabalho. Para ele, a sessão especial marca uma celebração coletiva.

— São 80 anos de uma trajetória construída por gerações de magistradas e magistrados, integrantes do Ministério Público, advogadas e advogados e por todos aqueles que ao longo de décadas dedicaram seu trabalho à construção e ao aperfeiçoamento da Justiça do Trabalho no nosso país.

Avanços sem retrocessos

Para o secretário de Relações do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, Marcos Perioto, a solenidade representa o reconhecimento da trajetória de uma Corte “cujo papel é fundamental na construção e na proteção dos direitos sociais do país”.

— Ao longo dos anos, mudaram-se as formas de produção, as tecnologias, os modelos de organização empresarial e de contratação e as relações de trabalho. Mas permaneceu como essencial o princípio de que o trabalho deve ser exercido com dignidade, respeito aos direitos e proteção à pessoa humana que trabalha.

Para o procurador-geral do Trabalho, Glaucio Araujo de Oliveira, comemorar os 80 anos do TST significa celebrar o passado e, especialmente, olhar para o futuro. Entretanto, ele ressalta a existência de uma fronteira que não pode ser ultrapassada.

Nenhuma inovação pode significar retrocesso na dignidade da pessoa humana nem no valor social do trabalho e da livre iniciativa — declarou.

Resgate histórico

Presidente do Colégio de Presidentes e Corregedores dos Tribunais Regionais do Trabalho, Herminegilda Leite Machado considerou a sessão especial do Senado uma oportunidade de recordar a trajetória do TST. Ela lembra que a corte é resultado de uma construção política e social anterior à sua fundação, em 1946.

— Em 1930, o Brasil já se urbanizava, ampliava sua industrialização, e se via diante de uma questão que já não se podia ignorar: a questão social e o lugar de quem trabalha na construção deste país — pontuou.

O diretor do Escritório da Organização Internacional do Trabalho (OIT), Vinícius Carvalho Pinheiro, destacou o papel do TST na promoção da justiça social do país, missão que aproxima o tribunal e a OIT. Ele salientou que não existe paz verdadeira onde o trabalho é exercido sem dignidade, sem perspectivas de desenvolvimento sustentável e onde persistem problemas como desigualdade, discriminação, trabalho infantil ou trabalhos forçados.

Também participaram da solenidade o presidente da Associação Nacional das Magistradas e dos Magistrados da Justiça do Trabalho, Valter Souza Pugliesi, o conselheiro do Observatório da Democracia da Advocacia-Geral da União, Mauro Menezes, e presidentes de tribunais regionais do Trabalho de várias partes do país.

Memória

Antes do início dos discursos, os participantes da cerimônia guardaram um minuto de silêncio em memória de dois servidores do Senado falecidos recentemente: a médica-veterinária Vitória Valle de Oliveira Pinha, de 36 anos, e o vigilante William Cesar Pinto Júnior, de 48 anos.

— Às famílias, nosso mais profundo pesar. Fica nossa solidariedade e todo o nosso respeito — declarou o senador Paulo Paim no encerramento da homenagem.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Eleições impõem restrições a gastos públicos
Senado Federal Há 11 horas Em Senado Federal

Eleições impõem restrições a gastos públicos

Com a aproximação das eleições, agentes públicos ficam sujeitos a restrições sobre gastos, contratação de pessoal, publicidade, transferência de re...
Conheça todos os candidatos ao Senado em 2026
Senado Federal Há 14 horas Em Senado Federal

Conheça todos os candidatos ao Senado em 2026

Daqui a pouco mais de um mês, os brasileiros vão às urnas para escolher os ocupantes de 54 das 81 cadeiras no Senado Federal pelos próximos oito an...
Jovem Senador 2026 termina com projetos aprovados e relatos emocionantes
Senado Federal Há 3 dias Em Senado Federal

Jovem Senador 2026 termina com projetos aprovados e relatos emocionantes

Os 27 estudantes do Programa Jovem Senador e Jovem Senadora Brasileiros encerraram nesta sexta-feira (21) a semana de vivência legislativa com a ap...
Mulheres com implante contraceptivo banido pedem política de assistência
Senado Federal Há 3 dias Em Senado Federal

Mulheres com implante contraceptivo banido pedem política de assistência

A criação de uma política nacional para identificar, acompanhar e prestar assistência às mulheres que receberam o contraceptivo permanente Essure f...
Cruzeiro do Sul, AC
22°
Tempo nublado

Mín. 21° Máx. 28°

22° Sensação
0.86km/h Vento
82% Umidade
0% (0mm) Chance de chuva
07h55 Nascer do sol
07h50 Pôr do sol
Qua 36° 20°
Qui 38° 21°
Sex 38° 23°
Sáb 39° 23°
Dom 38° 23°
Atualizado às 00h16
Publicidade
Basicão
Últimas notícias Economia Há 3 horas

Salário mínimo deverá subir para R$ 1.741 em 2027

 Rio Branco - AC Há 4 horas

Prefeitura de Rio Branco divulga novas datas para sorteio de espaços públicos do Horto Florestal

 Saúde Há 5 horas

Distribuição de medicamentos para esclerose múltipla aumentou

 Aleac Há 6 horas

Aleac realiza sessão solene em homenagem aos 45 anos da Federação das APAEs

 Senado Federal Há 7 horas

Senado homenageia 80 anos do Tribunal Superior do Trabalho

Publicidade
Grupo Folha do Juruá
Economia
Dólar
R$ 5,16 +0,02%
Euro
R$ 6,01 +0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 440,946,08 +2,18%
Ibovespa
171,906,72 pts 0.51%
Publicidade
Basicão
Blogs e colunas
Publicidade
Anúncio
Municípios Deda, Maria Antônia e Ney Amorim encerram agenda no Juruá com encontro de lideranças em Rodrigues Alves
Rodrigues Alves - AC

Deda, Maria Antônia e Ney Amorim encerram agenda no Juruá com encontro de lideranças em Rodrigues Alves

 Maria Antônia e Deda recebem apoio de vereador e secretários de Mâncio Lima
Mâncio Lima - AC

Maria Antônia e Deda recebem apoio de vereador e secretários de Mâncio Lima

 Deda Amorim fecha parceria com ex-vereador Leandro Cândido e fortalece grupo político em Cruzeiro do Sul
Cruzeiro do Sul - AC

Deda Amorim fecha parceria com ex-vereador Leandro Cândido e fortalece grupo político em Cruzeiro do Sul

Publicidade
Anúncio
Mais lidas
1
Acre

MP Eleitoral pede impugnação da candidatura de Jailson Amorim por contas rejeitadas pelo TCE-AC
2
Cruzeiro do Sul

Deda Amorim fecha parceria com ex-vereador Leandro Cândido e fortalece grupo político em Cruzeiro do Sul
3
Cruzeiro do Sul

Maria Antônia e Deda recebem apoio de vereador e secretários de Mâncio Lima
4
Acre

“Ele é o candidato do meu coração”, diz Manoel Moraes ao declarar apoio a Ney Amorim
5
Rio Branco - AC

Prefeitura de Rio Branco fortalece autonomia feminina com certificação de oficinas da Casa Fio a Fio

Enquete
Publicidade
PodCast
Editorias
Municípios
Links
© Copyright 2026 - Folha do Juruá - Todos os direitos reservados