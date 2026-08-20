21°C 36°C
Cruzeiro do Sul, AC
Publicidade
Nos siga nas redes Sociais
PodCast 2

Crédito para carros de aplicativo tem teto elevado para R$ 200 mil

Nova regra também inclui diferentes modelos de veículos híbridos

20/08/2026 às 21h16
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
Compartilhe:
© Marcello Casal jr/Agência Brasil
© Marcello Casal jr/Agência Brasil

O Programa Move Brasil, Táxi e Aplicativos ampliou o limite de financiamento para veículos novos e passou a incluir novas configurações de carros híbridos entre os modelos elegíveis.

A mudança foi oficializada com a publicação de uma portaria conjunta dos Ministérios do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) e da Fazenda em edição extraordinária do Diário Oficial da União (DOU).

O teto do valor do veículo, que era de R$ 150 mil, passou para R$ 200 mil, considerando o valor registrado na nota fiscal. A medida amplia o número de modelos que podem ser financiados por motoristas de aplicativo e taxistas cadastrados no programa.

Novo limite

Com a elevação do teto, o governo estima que o critério econômico do programa passe a alcançar cerca de 88% do mercado brasileiro de veículos, ante aproximadamente 63% anteriormente.

A estimativa considera dados de emplacamentos da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) de 2025.

Na prática, a mudança aumenta a variedade de veículos disponíveis aos beneficiários, incluindo modelos de categorias superiores de conforto.

Mais híbridos

A nova portaria também ampliou a lista de veículos híbridos que podem participar do programa.

Agora, são contemplados modelos que combinam motor elétrico com motor a combustão movido a álcool, gasolina e híbrido de álcool e gasolina.

A medida mantém os critérios de sustentabilidade e eficiência energética estabelecidos pelo programa.

Dados do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV) de 2026 indicam que veículos híbridos podem apresentar redução média próxima de 24% no consumo energético em comparação com versões convencionais equivalentes.

Crédito de R$ 30 bilhões

Em vigor desde 27 de julho, o Move Brasil prevê até R$ 30 bilhões em crédito para a aquisição de veículos novos por motoristas de aplicativo e taxistas.

A ampliação do programa ocorre enquanto o governo avalia mudanças para aumentar a participação dos bancos privados nas operações de financiamento.

Na noite de quarta-feira (19), o ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse que a equipe econômica estudava mudanças no programa . Segundo ele, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal têm demonstrado maior disposição para conceder os financiamentos, mas as instituições privadas apresentam menor participação.

Baixa adesão

Segundo Durigan, a adesão ao programa está abaixo da expectativa inicial do governo, embora o volume de operações já seja considerado relevante. Ele afirmou que o governo pretende avaliar formas de ampliar o interesse das instituições privadas e aumentar o número de financiamentos.

“O que a gente tem visto é uma participação maior dos bancos públicos, do Banco do Brasil e da Caixa, com menos apetite por parte dos bancos privados. Nós estamos sempre em contato para entender por que, mesmo com a garantia do governo, não tem tido a adesão que a gente inicialmente esperava”, disse o ministro ontem à noite, após reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Com o novo teto de R$ 200 mil e a ampliação das categorias de híbridos, o governo busca aumentar as opções disponíveis aos motoristas e, paralelamente, trabalha em ajustes para elevar a participação das instituições privadas no programa.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
FGV estima que PIB desacelerou e cresceu 0,3% no segundo trimestre
Economia Há 3 dias Em Economia

FGV estima que PIB desacelerou e cresceu 0,3% no segundo trimestre

Prévia aponta que consumo se sobressaiu ao manter ritmo de alta
Tesouro pagou R$ 152,46 milhões em dívidas de estados e municípios
Economia Há 3 dias Em Economia

Tesouro pagou R$ 152,46 milhões em dívidas de estados e municípios

Desembolsos desde 2016 chegam a R$ 89,58 bilhões
Aplicativo do Tesouro Direto é desativado a partir desta segunda-feira
Economia Há 3 dias Em Economia

Aplicativo do Tesouro Direto é desativado a partir desta segunda-feira

Investidores poderão acessar serviços pelo Portal do Investidor
Trabalhadores nascidos em novembro e dezembro recebem abono salarial
Economia Há 3 dias Em Economia

Trabalhadores nascidos em novembro e dezembro recebem abono salarial

Serão liberados R$ 5,2 bilhões para 4,1 milhões de beneficiários
Cruzeiro do Sul, AC
25°
Parcialmente nublado

Mín. 21° Máx. 36°

25° Sensação
0.7km/h Vento
71% Umidade
86% (0.2mm) Chance de chuva
07h57 Nascer do sol
07h50 Pôr do sol
Sex 37° 21°
Sáb 38° 22°
Dom 37° 22°
Seg 36° 21°
Ter 25° 19°
Atualizado às 20h38
Publicidade
Basicão
Últimas notícias Economia Há 27 minutos

Crédito para carros de aplicativo tem teto elevado para R$ 200 mil

 Geral Há 2 horas

Vítimas do acidente na BR-737 são veladas em Imbituva (PR)

 Justiça Há 3 horas

TSE proíbe Pablo Marçal de fazer campanha e ir a debates

 Rio Branco - AC Há 4 horas

Prefeitura de Rio Branco e Diocese reforçam parceria

 Geral Há 5 horas

MJSP: centro de inteligência prisional começa a funcionar em agosto

Publicidade
Grupo Folha do Juruá
Economia
Dólar
R$ 5,19 +0,00%
Euro
R$ 6,07 +0,04%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 412,576,23 +3,07%
Ibovespa
167,927,16 pts 0.06%
Publicidade
Basicão
Blogs e colunas
Publicidade
Anúncio
Municípios MP Eleitoral pede impugnação da candidatura de Jailson Amorim por contas rejeitadas pelo TCE-AC
Rodrigues Alves - AC

MP Eleitoral pede impugnação da candidatura de Jailson Amorim por contas rejeitadas pelo TCE-AC

 Vereadora cobra presença de parlamentares e aponta problemas na estrutura da Câmara de Porto Walter
Feijó - AC

Vereadora cobra presença de parlamentares e aponta problemas na estrutura da Câmara de Porto Walter

 Deda e Ney Amorim realizam reunião de alinhamento em Cruzeiro do Sul para início da campanha
Cruzeiro do Sul - AC

Deda e Ney Amorim realizam reunião de alinhamento em Cruzeiro do Sul para início da campanha

Publicidade
Anúncio
Mais lidas
1
Acre

MP Eleitoral pede impugnação da candidatura de Jailson Amorim por contas rejeitadas pelo TCE-AC
2
Cruzeiro do Sul

Deda e Ney Amorim realizam reunião de alinhamento em Cruzeiro do Sul para início da campanha
3
Geral

Cláudio Castro é alvo da segunda fase da Operação Sem Refino
4
Economia

Fazenda libera empréstimo com aval da União de R$ 12,9 bilhões
5
Geral

PF prende no Rio suspeito de golpe que fez idosa perder R$ 37 milhões

Enquete
Publicidade
PodCast
Editorias
Municípios
Links
© Copyright 2026 - Folha do Juruá - Todos os direitos reservados