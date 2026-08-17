21°C 36°C
Cruzeiro do Sul, AC
Publicidade
Nos siga nas redes Sociais
PodCast 2

Aplicativo do Tesouro Direto é desativado a partir desta segunda-feira

Investidores poderão acessar serviços pelo Portal do Investidor

17/08/2026 às 13h25
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
Compartilhe:
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O aplicativo do Tesouro Direto foi desativado nesta segunda-feira (17). Segundo o Ministério da Fazenda, a mudança faz parte do processo de desenvolvimento de uma nova experiência para os investidores, que será apresentada futuramente.

A desativação do aplicativo não altera os investimentos já feitos pelos participantes do programa. Títulos adquiridos, valores aplicados, rentabilidade e demais informações permanecem preservados.

A partir de agora, os investidores devem acessar os serviços do programa por meio do Portal do Investidor , disponível no site oficial do Tesouro Direto, ou pelo aplicativo da instituição financeira onde mantêm a conta de investimentos.

- Tesouro Direto

Pelos dois canais, é possível acompanhar a carteira de títulos, consultar a rentabilidade das aplicações, realizar compras e resgates, verificar o histórico de operações e gerenciar os investimentos.

O Tesouro Nacional informa que não é necessário realizar qualquer procedimento em relação aos investimentos já existentes em razão da desativação do aplicativo.

"Com a desativação do aplicativo, os investimentos dos participantes do programa permanecem inalterados, ou seja, títulos, valores investidos, rentabilidade e demais informações continuarão preservados", informou o Tesouro.

Em caso de dúvidas, os investidores podem buscar informações nos canais oficiais de atendimento do Tesouro Direto.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Crédito para carros de aplicativo tem teto elevado para R$ 200 mil
Economia Há 31 minutos Em Economia

Crédito para carros de aplicativo tem teto elevado para R$ 200 mil

Nova regra também inclui diferentes modelos de veículos híbridos
FGV estima que PIB desacelerou e cresceu 0,3% no segundo trimestre
Economia Há 3 dias Em Economia

FGV estima que PIB desacelerou e cresceu 0,3% no segundo trimestre

Prévia aponta que consumo se sobressaiu ao manter ritmo de alta
Tesouro pagou R$ 152,46 milhões em dívidas de estados e municípios
Economia Há 3 dias Em Economia

Tesouro pagou R$ 152,46 milhões em dívidas de estados e municípios

Desembolsos desde 2016 chegam a R$ 89,58 bilhões
Trabalhadores nascidos em novembro e dezembro recebem abono salarial
Economia Há 3 dias Em Economia

Trabalhadores nascidos em novembro e dezembro recebem abono salarial

Serão liberados R$ 5,2 bilhões para 4,1 milhões de beneficiários
Cruzeiro do Sul, AC
25°
Parcialmente nublado

Mín. 21° Máx. 36°

25° Sensação
0.7km/h Vento
71% Umidade
86% (0.2mm) Chance de chuva
07h57 Nascer do sol
07h50 Pôr do sol
Sex 37° 21°
Sáb 38° 22°
Dom 37° 22°
Seg 36° 21°
Ter 25° 19°
Atualizado às 20h38
Publicidade
Basicão
Últimas notícias Economia Há 27 minutos

Crédito para carros de aplicativo tem teto elevado para R$ 200 mil

 Geral Há 2 horas

Vítimas do acidente na BR-737 são veladas em Imbituva (PR)

 Justiça Há 3 horas

TSE proíbe Pablo Marçal de fazer campanha e ir a debates

 Rio Branco - AC Há 4 horas

Prefeitura de Rio Branco e Diocese reforçam parceria

 Geral Há 5 horas

MJSP: centro de inteligência prisional começa a funcionar em agosto

Publicidade
Grupo Folha do Juruá
Economia
Dólar
R$ 5,19 +0,00%
Euro
R$ 6,07 +0,04%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 412,576,23 +3,07%
Ibovespa
167,927,16 pts 0.06%
Publicidade
Basicão
Blogs e colunas
Publicidade
Anúncio
Municípios MP Eleitoral pede impugnação da candidatura de Jailson Amorim por contas rejeitadas pelo TCE-AC
Rodrigues Alves - AC

MP Eleitoral pede impugnação da candidatura de Jailson Amorim por contas rejeitadas pelo TCE-AC

 Vereadora cobra presença de parlamentares e aponta problemas na estrutura da Câmara de Porto Walter
Feijó - AC

Vereadora cobra presença de parlamentares e aponta problemas na estrutura da Câmara de Porto Walter

 Deda e Ney Amorim realizam reunião de alinhamento em Cruzeiro do Sul para início da campanha
Cruzeiro do Sul - AC

Deda e Ney Amorim realizam reunião de alinhamento em Cruzeiro do Sul para início da campanha

Publicidade
Anúncio
Mais lidas
1
Acre

MP Eleitoral pede impugnação da candidatura de Jailson Amorim por contas rejeitadas pelo TCE-AC
2
Cruzeiro do Sul

Deda e Ney Amorim realizam reunião de alinhamento em Cruzeiro do Sul para início da campanha
3
Geral

Cláudio Castro é alvo da segunda fase da Operação Sem Refino
4
Economia

Fazenda libera empréstimo com aval da União de R$ 12,9 bilhões
5
Geral

PF prende no Rio suspeito de golpe que fez idosa perder R$ 37 milhões

Enquete
Publicidade
PodCast
Editorias
Municípios
Links
© Copyright 2026 - Folha do Juruá - Todos os direitos reservados