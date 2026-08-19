Arlenilson Cunha solicita vistoria na BR-364 e ações preventivas no porto da balsa do Polo Benfica

Deputado apresentou indicações voltadas à segurança de motoristas, estudantes e usuários de área de lazer na zona rural de Rio Branco

Durante a sessão desta quarta-feira (19), na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o deputado Arlenilson Cunha (PL) apresentou indicação aos órgãos competentes para a realização de uma vistoria técnica na BR-364, no quilômetro 268, com o objetivo de avaliar a necessidade de implantação de redutores de velocidade no trecho.

Segundo o parlamentar, o local possui uma entrada com risco elevado de acidentes e fica próximo a uma escola, aumentando a preocupação com a segurança de motoristas, moradores e estudantes que circulam pela região.

Arlenilson solicitou que a demanda seja encaminhada à Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), ao Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento (Depasa) e à Polícia Rodoviária Federal (PRF), para que os órgãos possam avaliar tecnicamente as condições do trecho e adotar as medidas consideradas necessárias. “Ali nós temos uma entrada que é muito suscetível a acidentes. Nós temos ali também, nas proximidades, uma escola. Então é importante que seja realizada uma vistoria técnica”, afirmou.

O deputado destacou que o aumento do fluxo de veículos na localidade amplia a necessidade de medidas preventivas para reduzir os riscos de acidentes.

Segurança no porto da balsa do Polo Benfica

Ainda durante o pronunciamento, Arlenilson Cunha apresentou outra demanda relacionada à segurança da população na região do Polo Benfica, onde está localizado um porto utilizado pela balsa que realiza o transporte de veículos e pessoas.

O parlamentar explicou que, durante o período de verão, aumenta consideravelmente o número de banhistas e de pessoas que utilizam a área para lazer, além da circulação de motos aquáticas e lanchas. Ao mesmo tempo, a balsa continua sendo utilizada por moradores, produtores rurais e estudantes que precisam realizar o deslocamento entre as margens do rio.

Diante do aumento do fluxo de pessoas e embarcações, Arlenilson solicitou ações preventivas e de fiscalização na região. O pedido envolve o Segundo Batalhão da Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros Militar e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, com o objetivo de reforçar a orientação, a fiscalização e a segurança dos usuários.

“Há um risco também iminente. Quero aqui pedir ao Segundo Batalhão, aos policiais que já fazem um grande trabalho ali no policiamento preventivo e ostensivo, também ao Corpo de Bombeiros Militar e à Secretaria de Meio Ambiente do Estado, para que façam uma vistoria, uma inspeção, uma fiscalização”, declarou.

O parlamentar ressaltou que a medida tem caráter preventivo, considerando a movimentação de pessoas e embarcações durante o verão e a utilização simultânea do espaço para lazer e para o transporte de moradores que dependem da balsa para suas atividades cotidianas.

As duas indicações apresentadas durante o discurso têm como foco a adoção de medidas preventivas e a avaliação técnica das condições de segurança nos locais mencionados.

Texto: Mircléia Magalhães/Agência Aleac

Foto: Sérgio Vale