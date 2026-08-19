21°C 36°C
Cruzeiro do Sul, AC
Publicidade
PodCast 2
Nos siga nas redes Sociais

Adailton Cruz cobra pagamento de bolsa de qualificação a servidores da saúde de Xapuri

O deputado Adailton Cruz (União PP) cobrou, durante a sessão ordinária desta quarta-feira (19), na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), a libera...

19/08/2026 às 15h42
Por: Redação Fonte: Aleac
Compartilhe:
Foto: Reprodução/Aleac
Foto: Reprodução/Aleac

O deputado Adailton Cruz (União PP) cobrou, durante a sessão ordinária desta quarta-feira (19), na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), a liberação de recursos destinados a mais de 150 servidores municipais da saúde de Xapuri. Segundo ele, a verba de emenda parlamentar foi transferida ao Fundo Municipal de Saúde em 22 de junho para o pagamento de bolsas de qualificação profissional, mas os beneficiários ainda não receberam os valores.

Ao abordar a destinação do recurso, Adailton explicou que a iniciativa prevê uma bonificação vinculada à qualificação dos profissionais que atuam na rede municipal. Ele mencionou a participação do vereador Jean na apresentação da demanda e afirmou que cada trabalhador deverá receber aproximadamente R$ 1,1 mil líquidos. “São mais de 150 profissionais que serão, pela primeira vez, beneficiados com uma emenda parlamentar na forma de bolsa de qualificação, para que tenham reconhecimento e também possam se qualificar para atender melhor a população de Xapuri”, declarou.

De acordo com o deputado, as etapas necessárias para viabilizar a transferência já foram concluídas, incluindo o depósito na conta do Fundo Municipal de Saúde. Adailton questionou a demora na execução do pagamento e cobrou providências da administração municipal. “Desde o dia 22 de junho o recurso está depositado, mas até hoje não foi paga a emenda que é devida a cada servidor municipal de saúde”, disse.

Diante do atraso, o parlamentar informou que está prevista para a próxima terça-feira (25), às 9h, na Câmara Municipal de Xapuri, uma mobilização com os trabalhadores para cobrar esclarecimentos e a liberação dos valores. Conforme ressaltou, a verba possui destinação específica para os profissionais contemplados pela iniciativa.

Durante o pronunciamento, Adailton também registrou a presença do vereador Jean na Aleac e mencionou ter recebido dele o título de cidadão xapuriense. O deputado aproveitou a fala para reconhecer o trabalho desempenhado pelos servidores públicos, especialmente os profissionais da saúde que atuam diariamente nas unidades do estado e dos municípios.

Texto: Andressa Oliveira / Foto: Sérgio Vale

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Para 81% dos brasileiros, é fundamental que candidato acredite em Deus
Política Há 12 horas Em Política

Para 81% dos brasileiros, é fundamental que candidato acredite em Deus

Dados são de levantamento inédito da Universidade Federal Fluminense
Confira a agenda dos candidatos à Presidência nesta quinta-feira
Política Há 13 horas Em Política

Confira a agenda dos candidatos à Presidência nesta quinta-feira

Agendas incluem gravações, entrevistas e atos de campanha
Eleições de 2026 registram recorde de candidaturas indígenas
Política Há 1 dia Em Política

Eleições de 2026 registram recorde de candidaturas indígenas

Apesar disso, número representa menos de 1% dos postulantes
MP Eleitoral pede impugnação da candidatura de Jailson Amorim por contas rejeitadas pelo TCE-AC
Acre Há 1 dia Em Rodrigues Alves - AC

MP Eleitoral pede impugnação da candidatura de Jailson Amorim por contas rejeitadas pelo TCE-AC

Ex-prefeito de Rodrigues Alves está entre os candidatos que tiveram o registro questionado pela Procuradoria Regional Eleitoral
Cruzeiro do Sul, AC
25°
Parcialmente nublado

Mín. 21° Máx. 36°

25° Sensação
0.7km/h Vento
71% Umidade
86% (0.2mm) Chance de chuva
07h57 Nascer do sol
07h50 Pôr do sol
Sex 37° 21°
Sáb 38° 22°
Dom 37° 22°
Seg 36° 21°
Ter 25° 19°
Atualizado às 20h38
Publicidade
Basicão
Últimas notícias Economia Há 27 minutos

Crédito para carros de aplicativo tem teto elevado para R$ 200 mil

 Geral Há 2 horas

Vítimas do acidente na BR-737 são veladas em Imbituva (PR)

 Justiça Há 3 horas

TSE proíbe Pablo Marçal de fazer campanha e ir a debates

 Rio Branco - AC Há 4 horas

Prefeitura de Rio Branco e Diocese reforçam parceria

 Geral Há 5 horas

MJSP: centro de inteligência prisional começa a funcionar em agosto

Publicidade
Grupo Folha do Juruá
Economia
Dólar
R$ 5,19 +0,00%
Euro
R$ 6,07 +0,04%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 411,112,32 +2,71%
Ibovespa
167,927,16 pts 0.06%
Publicidade
Basicão
Blogs e colunas
Publicidade
Anúncio
Municípios MP Eleitoral pede impugnação da candidatura de Jailson Amorim por contas rejeitadas pelo TCE-AC
Rodrigues Alves - AC

MP Eleitoral pede impugnação da candidatura de Jailson Amorim por contas rejeitadas pelo TCE-AC

 Vereadora cobra presença de parlamentares e aponta problemas na estrutura da Câmara de Porto Walter
Feijó - AC

Vereadora cobra presença de parlamentares e aponta problemas na estrutura da Câmara de Porto Walter

 Deda e Ney Amorim realizam reunião de alinhamento em Cruzeiro do Sul para início da campanha
Cruzeiro do Sul - AC

Deda e Ney Amorim realizam reunião de alinhamento em Cruzeiro do Sul para início da campanha

Publicidade
Anúncio
Mais lidas
1
Acre

MP Eleitoral pede impugnação da candidatura de Jailson Amorim por contas rejeitadas pelo TCE-AC
2
Cruzeiro do Sul

Deda e Ney Amorim realizam reunião de alinhamento em Cruzeiro do Sul para início da campanha
3
Geral

Cláudio Castro é alvo da segunda fase da Operação Sem Refino
4
Economia

Fazenda libera empréstimo com aval da União de R$ 12,9 bilhões
5
Geral

PF prende no Rio suspeito de golpe que fez idosa perder R$ 37 milhões

Enquete
Publicidade
PodCast
Editorias
Municípios
Links
© Copyright 2026 - Folha do Juruá - Todos os direitos reservados