Adailton Cruz cobra pagamento de bolsa de qualificação a servidores da saúde de Xapuri

O deputado Adailton Cruz (União PP) cobrou, durante a sessão ordinária desta quarta-feira (19), na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), a liberação de recursos destinados a mais de 150 servidores municipais da saúde de Xapuri. Segundo ele, a verba de emenda parlamentar foi transferida ao Fundo Municipal de Saúde em 22 de junho para o pagamento de bolsas de qualificação profissional, mas os beneficiários ainda não receberam os valores.

Ao abordar a destinação do recurso, Adailton explicou que a iniciativa prevê uma bonificação vinculada à qualificação dos profissionais que atuam na rede municipal. Ele mencionou a participação do vereador Jean na apresentação da demanda e afirmou que cada trabalhador deverá receber aproximadamente R$ 1,1 mil líquidos. “São mais de 150 profissionais que serão, pela primeira vez, beneficiados com uma emenda parlamentar na forma de bolsa de qualificação, para que tenham reconhecimento e também possam se qualificar para atender melhor a população de Xapuri”, declarou.

De acordo com o deputado, as etapas necessárias para viabilizar a transferência já foram concluídas, incluindo o depósito na conta do Fundo Municipal de Saúde. Adailton questionou a demora na execução do pagamento e cobrou providências da administração municipal. “Desde o dia 22 de junho o recurso está depositado, mas até hoje não foi paga a emenda que é devida a cada servidor municipal de saúde”, disse.

Diante do atraso, o parlamentar informou que está prevista para a próxima terça-feira (25), às 9h, na Câmara Municipal de Xapuri, uma mobilização com os trabalhadores para cobrar esclarecimentos e a liberação dos valores. Conforme ressaltou, a verba possui destinação específica para os profissionais contemplados pela iniciativa.

Durante o pronunciamento, Adailton também registrou a presença do vereador Jean na Aleac e mencionou ter recebido dele o título de cidadão xapuriense. O deputado aproveitou a fala para reconhecer o trabalho desempenhado pelos servidores públicos, especialmente os profissionais da saúde que atuam diariamente nas unidades do estado e dos municípios.

Texto: Andressa Oliveira / Foto: Sérgio Vale