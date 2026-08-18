MPE pede impugnação da candidatura de Clodoaldo Rodrigues

A candidatura do deputado estadual Francisco Clodoaldo Rodrigues enfrenta um novo e grave obstáculo na Justiça Eleitoral. O Ministério Público Eleitoral pediu o indeferimento do registro de sua candidatura para as eleições de 2026.

O pedido tem como base a rejeição, pelo Tribunal de Contas do Acre, das contas de Clodoaldo referentes ao período em que presidiu a Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul, em 2019.

O MPE aponta uma série de irregularidades, incluindo contratações sem comprovação de licitação, problemas com pagamentos e obrigações previdenciárias, além de determinar ressarcimento de R$ 162,7 mil aos cofres públicos, segundo o documento.

Para o Ministério Público Eleitoral, as irregularidades podem configurar a causa de inelegibilidade prevista na Lei da Ficha Limpa. O órgão sustenta que Clodoaldo pode estar impedido de disputar a eleição e pede que seu registro seja negado.

A palavra final, porém, caberá à Justiça Eleitoral. A ação ainda será julgada e o candidato terá direito à defesa.