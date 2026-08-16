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Inscrição para vestibular da Fuvest abre na próxima segunda-feira

Candidatos devem fazer o cadastro até 9 de outubro

16/08/2026 às 14h41
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
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© Rovena Rosa/Agência Brasil/Arquivo
© Rovena Rosa/Agência Brasil/Arquivo

Começa ao meio-dia da próxima segunda-feira (17) o prazo de inscrição para o Vestibular 2027 da Universidade de São Paulo (USP). O processo seletivo receberá cadastros até 9 de outubro por meio da página oficial . A taxa cobrada para a participação é R$ 228.

O concurso manterá a oferta de 8.147 oportunidades em cursos de graduação, divididas entre diferentes perfis de concorrência. Serão 4.888 vagas para candidatos da modalidade Ampla Concorrência, 2.053 vagas para candidatos de escolas públicas e 1.206 vagas para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, egressos de escolas públicas.

A primeira etapa do vestibular, agendada para 1º de novembro, apresentará um novo formato. O caderno terá 80 questões de múltipla escolha, dez a menos do que nas edições anteriores, sem alteração na duração total de 5 horas.

Segundo a banca organizadora, a redução alinha-se a um modelo de avaliação mais interdisciplinar, focado na integração de conteúdos de diferentes disciplinas. A segunda etapa ocorrerá em 6 e 7 de dezembro.

Outra novidade é a inclusão de Fortaleza (CE) como polo de aplicação das provas, medida testada previamente durante os simulados organizados pela instituição. A expansão visa encurtar o trajeto de vestibulandos do Nordeste que tradicionalmente viajavam a São Paulo para prestar o exame, conforme explicou Gustavo Monaco, diretor-executivo da fundação.

Estudantes que demandam adaptações ou recursos de acessibilidade, como tempo estendido, provas em braile ou ampliadas, mobiliário adaptado e uso de próteses auditivas, devem formalizar o pedido no momento do cadastro, seguindo as diretrizes do Guia de Inclusão da instituição.

A organização alerta que beneficiados com gratuidade ou desconto na taxa não são inscritos de forma automática e precisam preencher o formulário do vestibular dentro do prazo.

A exigência também se aplica aos participantes dos simulados promovidos ao longo do ano. Além do canal eletrônico, haverá um ponto de atendimento presencial para inscrições na Feira USP e as Profissões, de 24 a 26 de setembro.

Principais datas:

9 de outubro – Encerramento das inscrições

21 de outubro – Divulgação dos locais de prova da 1ª Fase

1º de novembro – Provas da 1ª Fase

23 de novembro – Divulgação dos convocados e dos locais da prova da 2ª Fase

6 e 7 de dezembro – Provas da 2ª Fase

8 a 11 de dezembro – Provas de Competências Específicas

26 de janeiro de 2027 – Divulgação da 1ª Chamada para matrícula

*Estagiário da Agência Brasil sob supervisão de Odair Braz Junior

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