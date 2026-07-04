Expectativa pelo show de Ícaro e Gilmar aumenta movimentação na Expoacre Juruá

Fãs de todas as regiões do estado começam a se aglomerar para curtir o show da dupla Ícaro e Gilmar na quinta noite da Expoacre Juruá, em Cruzeiro do Sul, nesta sexta-feira, 3. Em frente ao palco, a multidão se concentra próxima à grade para acompanhar a apresentação de perto.

Horas antes da apresentação, fãs começam a chegar no espaço dedicado aos shows. Foto: Neto Lucena/Secom

Os sertanejos estão entre as atrações mais aguardadas pelo público da Expoacre Juruá. Conhecida pelos sucessos “Imperfeitos”, “M de Mulher” e “Despedida”, a dupla, formada em 2009, acumula atualmente mais de 10,1 milhões de ouvintes mensais no Spotify.

Maiara Silva chegou horas antes da apresentação para garantir um lugar com visão privilegiada do palco. Segundo a jovem, as expectativas são as melhores, e ela espera ser surpreendida pelos ídolos.

“Faz pouco tempo que eu os conheço, mas já os amo e gosto muito das músicas deles. Pensei em um milhão de coisas quando eles foram anunciados, eu não soube nem o que falar. É bom se divertir um pouco”, afirmou Maiara.

Maiara conta que conheceu a dupla há pouco tempo, mas que já é muito fã. Foto: Neto Lucena/Secom

A realização de grandes shows nacionais já se consolidou como uma tradição nas exposições promovidas pelo governo do Acre. Além de fortalecer a programação cultural dos eventos, a presença de artistas de renome é uma forma de garantir opções de lazer e entretenimento para os acreanos.

Para Fernando Vilanova, que está ansioso para ouvir ao vivo a música Estrela Perdida, a realização de um show nacional é sempre um dos momentos mais aguardados pelos cruzeirenses que prestigiam a Expoacre Juruá.

Para Fernando, shows gratuitos na Expoacre representam um momento de alegria conjunto. Foto: Neto Lucena/Secom

“É muito importante porque a população se reúne em um só lugar para viver esse momento. É um momento de muita alegria, em que o governo proporciona essa oportunidade para as pessoas que não têm uma condição financeira muito boa para viajar para outros lugares”, destacou Vilanova.

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