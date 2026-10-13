23°C 40°C
Cruzeiro do Sul, AC
Publicidade
PodCast 2
Nos siga nas redes Sociais

MP determina bloqueio de chamadas e mensagens abusivas

Entrou em vigor a medida provisória destinada a combater fraudes e o uso abusivo de chamadas telefônicas e mensagens. Publicada noDiário Oficial da...

13/10/2026 às 09h44
Por: Redação Fonte: Agência Senado
Compartilhe:
A MP cria uma base de dados centralizada, com supervisão da Anatel, para autenticar e identificar chamadas - Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado
A MP cria uma base de dados centralizada, com supervisão da Anatel, para autenticar e identificar chamadas - Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado

Entrou em vigor a medida provisória destinada a combater fraudes e o uso abusivo de chamadas telefônicas e mensagens. Publicada noDiário Oficial da União (DOU)de sexta-feira (9), a MP aplica-se às prestadoras de serviços de telecomunicações que atendem ao público em geral.

A MP 1.396/2026 trata da autenticação, da identificação e do bloqueio de chamadas telefônicas e mensagens nas redes de telecomunicações. Também institui uma base de dados centralizada de recursos de numeração, sob supervisão da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), para fornecer informações necessárias à autenticação e à identificação das chamadas.

A autenticação das chamadas será realizada em três etapas:

  • Primeiro, a prestadora de origem deverá autenticar as chamadas telefônicas originadas em sua rede;
  • depois, as prestadoras de trânsito (ou provedoras de trânsito IP) deverão preservar a autenticação; e
  • por último, a prestadora responsável pela terminação da chamada deverá verificar a autenticação antes de entregar a ligação ao destinatário.

As prestadoras de serviços de telecomunicações deverão bloquear, na etapa de terminação, a entrega das chamadas não autenticadas, salvo em hipóteses estabelecidas pela Anatel.

As prestadoras também deverão bloquear chamadas e mensagens que utilizem códigos de acesso em desacordo com as regras da Anatel.Onomedaempresae,quandohouver,seulogotipodeverãoserexibidosaodestinatáriodaschamadasautenticadas.

As operadoras de telefonia que utilizam números públicos deverão impedir, por 15 dias, que usuários que fizerem uso abusivo do serviço realizem chamadas telefônicas. Para aplicar essa regra, considera-se que há uso abusivo do serviço quando, no mesmo dia e em um mesmo serviço de telefonia, duas condições sejam atendidas:

  • Volume de chamadas: o usuário faz mais de mil chamadas por número de acesso ou mais de 10 mil chamadas somando todos os números de acesso vinculados a ele.
  • Proporção das chamadas de curta duração: pelo menos 85% de todas as chamadas realizadas pelo usuário são de curta duração, ou seja, aquelas não completadas, destinadas à caixa postal e completadas com duração de até seis segundos.

A realização de chamadas por órgãos e entidades públicas e por prestadores de serviços de saúde, de segurança pública e de defesa civil não configura uso abusivo. Caberá à Anatel editar a regulamentação necessária.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Dra. Eudócia pede fiscalização de atos administrativos do governo de Alagoas
Senado Federal Há 1 dia Em Senado Federal

Dra. Eudócia pede fiscalização de atos administrativos do governo de Alagoas

Em pronunciamento em Plenário nesta quinta-feira (15), a senadora Dra. Eudócia (PSDB-AL) pediu que órgãos de controle analisem atos administrativos...
Teresa Leitão homenageia professores e defende recursos para educação
Senado Federal Há 1 dia Em Senado Federal

Teresa Leitão homenageia professores e defende recursos para educação

O Dia do Professor, celebrado nesta quinta-feira (15), foi lembrado pela senadora Teresa Leitão (PT-PE) durante pronunciamento em Plenário. Ao home...
Escala 5x2 amplia qualidade de vida dos trabalhadores, diz Veneziano
Senado Federal Há 1 dia Em Senado Federal

Escala 5x2 amplia qualidade de vida dos trabalhadores, diz Veneziano

O senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB), em pronunciamento no Plenário nesta quinta-feira (15), destacou a aprovação, pelo Senado, da proposta d...
Paim celebra aprovação do fim da 6x1 e defende PEC da Segurança Pública
Senado Federal Há 1 dia Em Senado Federal

Paim celebra aprovação do fim da 6x1 e defende PEC da Segurança Pública

O senador Paulo Paim (PT-RS) comemorou nesta quinta-feira (15) a aprovação pelo Senado, na véspera, da PEC 221/2019 , que acaba com a escala 6x1 e ...
Cruzeiro do Sul, AC
24°
Chuvas esparsas

Mín. 23° Máx. 40°

25° Sensação
7.24km/h Vento
81% Umidade
66% (0.51mm) Chance de chuva
07h27 Nascer do sol
07h44 Pôr do sol
Sáb ° °
Dom 35° 22°
Seg 36° 21°
Ter 36° 21°
Qua 35° 21°
Atualizado às 22h10
Publicidade
Basicão
Últimas notícias Economia Há 4 horas

USP: estagnação de auxílios sociais pode gerar retração em municípios

 Economia Há 5 horas

Governo prevê crédito a empresas afetadas por fim da 6x1, diz Durigan

 Geral Há 10 horas

Do trabalho sem limite ao fim da 6x1: veja avanço da jornada no Brasil

 Mâncio Lima Há 10 horas

Prefeitura de Mâncio Lima entrega 19º sistema de abastecimento de água em comunidades rurais

 Rio Branco - AC Há 11 horas

Prefeitura de Rio Branco reforça transparência na gestão previdenciária com posse de novos conselheiros do RBPREV

Publicidade
Grupo Folha do Juruá
Economia
Dólar
R$ 5,07 +0,00%
Euro
R$ 5,71 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 437,758,59 -0,20%
Ibovespa
205,430,33 pts 0.54%
Publicidade
Basicão
Blogs e colunas
Publicidade
Anúncio
Municípios Lealdade ou interesse político? Jailson Amorim troca barco de Alan Rick pelo de Mailza Assis e deixa Neto do Jamilson para trás
Rodrigues Alves - AC

Lealdade ou interesse político? Jailson Amorim troca barco de Alan Rick pelo de Mailza Assis e deixa Neto do Jamilson para trás

 Escola Joias de Cristo realiza a primeira corrida dos funcionários da Instituição
Cruzeiro do Sul - AC

Escola Joias de Cristo realiza a primeira corrida dos funcionários da Instituição

 Prefeitura de Mâncio Lima entrega reforma e ampliação da Escola Mâncio Lima com investimento de R$ 500 mil
Mâncio Lima - AC

Prefeitura de Mâncio Lima entrega reforma e ampliação da Escola Mâncio Lima com investimento de R$ 500 mil

Publicidade
Anúncio
Mais lidas
1
Educação

Escola Joias de Cristo realiza a primeira corrida dos funcionários da Instituição
2
Acre

Lealdade ou interesse político? Jailson Amorim troca barco de Alan Rick pelo de Mailza Assis e deixa Neto do Jamilson para trás
3
Policia

Mulher colide carro em viatura da PM, foge e resiste à prisão em Cruzeiro do Sul
4
Cruzeiro do Sul

Procissão e missa encerrarão o Novenário de Nossa Senhora Aparecida, em Cruzeiro do Sul
5
Geral

Alunos de escola da zona rural de Cruzeiro do Sul participam de trilha ecológica no Sesc

Enquete
Publicidade
PodCast
Editorias
Municípios
Links
© Copyright 2026 - Folha do Juruá | Feito por: seuportalonline.com.br - Todos os direitos reservados