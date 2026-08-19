21°C 36°C
Cruzeiro do Sul, AC
Publicidade
PodCast 2
Nos siga nas redes Sociais

Eleitor tem até esta quinta-feira (20) para solicitar voto em trânsito

Voto é restrito a capitais e cidades com 100 mil eleitores

19/08/2026 às 08h01
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
Compartilhe:
© Tânia Rêgo/Agência Brasil
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

Os eleitores que estiverem viajando durante o primeiro turno das eleições majoritárias, no dia 4 de outubro, e em eventual segundo turno, no dia 25, poderão solicitar o voto em trânsito para participar do pleito. O pedido deverá ser feito até esta quinta-feira (20). A relação dos locais onde haverá voto em trânsito no estado do Rio está disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Para quem já tem a biometria cadastrada na Justiça Eleitoral, o serviço pode ser acessado por meio do autoatendimento no site do TRE-RJ . No momento da solicitação online , será necessário fazer validação facial por meio do aplicativo e-título . O requerimento também pode ser realizado de maneira presencial em qualquer Central de Atendimento ao Eleitor sem agendamento prévio, apenas com a apresentação de documento oficial com foto.

O eleitor que indicar uma cidade do mesmo estado do seu domicílio eleitoral poderá votar para todos os cargos em disputa, ou seja, deputado federal, deputado estadual, dois senadores, governador e presidente da República. Caso a escolha seja para outro estado, o voto em trânsito ficará restrito ao cargo de presidente da República.

A votação em trânsito está restrita à capital e aos municípios com eleitorado igual ou superior a 100 mil eleitores aptos . No estado do Rio de Janeiro, cumprem esse requisito: Duque de Caxias, São Gonçalo, Nova Iguaçu, São João de Meriti, Campos dos Goytacazes, Belford Roxo, Niterói, Volta Redonda, Petrópolis, Macaé, Magé, Itaboraí, Cabo Frio, Maricá, Angra dos Reis, Nova Friburgo, Barra Mansa, Teresópolis, Mesquita, Nilópolis, Queimados, Araruama, Rio das Ostras, Itaguaí, além da capital. Portanto, o eleitor fluminense poderá votar em todos os cargos apenas se indicar um desses municípios.

Eventuais dúvidas podem ser tiradas por mensagens para o WhatsApp do TRE-RJ, que funciona 24h por dia, ou pelo Disque TRE-RJ, de segunda a sexta, das 11h às 19h, por meio de ligação normal para telefone fixo. Ambos atendem pelo número (21) 3436-9000.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
TSE proíbe Pablo Marçal de fazer campanha e ir a debates
Justiça Há 3 horas Em Justiça

TSE proíbe Pablo Marçal de fazer campanha e ir a debates

Por unanimidade, ministros aceitaram pedido de liminar do MPE
Termina hoje prazo para solicitação de voto em trânsito
Justiça Há 16 horas Em Justiça

Termina hoje prazo para solicitação de voto em trânsito

Pedido deve ser feito na página do TSE na internet
TSE recebe mais de mil denúncias nos primeiros dias de campanha
Justiça Há 23 horas Em Justiça

TSE recebe mais de mil denúncias nos primeiros dias de campanha

Casos envolvem propaganda proibida, showmícios e notícias falsas
TSE debate combate a deepfake nas eleições
Justiça Há 2 dias Em Justiça

TSE debate combate a deepfake nas eleições

Tribunal já estabeleceu regras para uso de Inteligência Artificial
Cruzeiro do Sul, AC
25°
Parcialmente nublado

Mín. 21° Máx. 36°

25° Sensação
0.7km/h Vento
71% Umidade
86% (0.2mm) Chance de chuva
07h57 Nascer do sol
07h50 Pôr do sol
Sex 37° 21°
Sáb 38° 22°
Dom 37° 22°
Seg 36° 21°
Ter 25° 19°
Atualizado às 20h38
Publicidade
Basicão
Últimas notícias Economia Há 27 minutos

Crédito para carros de aplicativo tem teto elevado para R$ 200 mil

 Geral Há 2 horas

Vítimas do acidente na BR-737 são veladas em Imbituva (PR)

 Justiça Há 3 horas

TSE proíbe Pablo Marçal de fazer campanha e ir a debates

 Rio Branco - AC Há 4 horas

Prefeitura de Rio Branco e Diocese reforçam parceria

 Geral Há 5 horas

MJSP: centro de inteligência prisional começa a funcionar em agosto

Publicidade
Grupo Folha do Juruá
Economia
Dólar
R$ 5,19 +0,00%
Euro
R$ 6,07 +0,04%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 412,576,23 +3,07%
Ibovespa
167,927,16 pts 0.06%
Publicidade
Basicão
Blogs e colunas
Publicidade
Anúncio
Municípios MP Eleitoral pede impugnação da candidatura de Jailson Amorim por contas rejeitadas pelo TCE-AC
Rodrigues Alves - AC

MP Eleitoral pede impugnação da candidatura de Jailson Amorim por contas rejeitadas pelo TCE-AC

 Vereadora cobra presença de parlamentares e aponta problemas na estrutura da Câmara de Porto Walter
Feijó - AC

Vereadora cobra presença de parlamentares e aponta problemas na estrutura da Câmara de Porto Walter

 Deda e Ney Amorim realizam reunião de alinhamento em Cruzeiro do Sul para início da campanha
Cruzeiro do Sul - AC

Deda e Ney Amorim realizam reunião de alinhamento em Cruzeiro do Sul para início da campanha

Publicidade
Anúncio
Mais lidas
1
Acre

MP Eleitoral pede impugnação da candidatura de Jailson Amorim por contas rejeitadas pelo TCE-AC
2
Cruzeiro do Sul

Deda e Ney Amorim realizam reunião de alinhamento em Cruzeiro do Sul para início da campanha
3
Geral

Cláudio Castro é alvo da segunda fase da Operação Sem Refino
4
Economia

Fazenda libera empréstimo com aval da União de R$ 12,9 bilhões
5
Geral

PF prende no Rio suspeito de golpe que fez idosa perder R$ 37 milhões

Enquete
Publicidade
PodCast
Editorias
Municípios
Links
© Copyright 2026 - Folha do Juruá - Todos os direitos reservados