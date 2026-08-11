Apostador de Alvorada D'Oeste leva prêmio de R$ 3 milhões da Mega-Sena

Uma aposta simples de Alvorada D'Oeste (RO) acertou as seis dezenas do Concurso 3.043 da Mega-Sena sorteadas nesta terça-feira (11). O apostador receberá o prêmio de R$ 3.077.413,08.

Os números sorteados são: 10 - 11 - 16 - 37 - 42 - 53

48 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 20.836,65 cada

3.746 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 440,09 cada

Apostas

Para o próximo concurso, o prêmio principal está estimado em R$ 3,5 milhões.

As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (13), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.