21°C 34°C
Cruzeiro do Sul, AC
Publicidade
PodCast 2
Nos siga nas redes Sociais

Comissão aprova projeto que mantém diretrizes do Ministério da Saúde para mamografias no SUS

O projeto continua em análise na Câmara dos Deputados

07/07/2026 às 19h46
Por: Redação Fonte: Agência Câmara
Compartilhe:
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que mantém as diretrizes do Ministério da Saúde para a realização de mamografias no Sistema Único de Saúde (SUS).

O texto prevê que os critérios para o rastreamento do câncer de mama deverão considerar evidências científicas e as necessidades de saúde da população.

Mudanças no projeto original
O texto aprovado é um substitutivo da relatora, deputada Ana Paula Lima (PT-SC), ao Projeto de Lei 5116/25, da deputada Silvia Cristina (PP-RO).

A versão original garantia a mamografia a todas as mulheres, independentemente da idade, quando houvesse indicação médica, e estabelecia prazo máximo de 30 dias para a realização do exame.

A versão da relatora retirou essas previsões e passou a adotar as diretrizes técnicas que orientam a política pública.

Ana Paula Lima afirmou que o acesso à mamografia deve permanecer orientado por critérios técnicos e por evidências científicas. Segundo ela, a proposta original "não inova quanto à possibilidade de realização do exame, mas altera a lógica de sua operacionalização".

Ela também afirmou que o texto "enfraquece o papel das diretrizes técnicas que orientam a política pública com base em evidências científicas".

Como é hoje
A proposta altera a lei que assegura a realização de exames para a prevenção, detecção e tratamento dos cânceres de colo de útero e de mama pelo SUS.

Desde dezembro de 2025, as mulheres a partir dos 40 anos têm direito à mamografia no SUS, observadas as diretrizes do Ministério da Saúde ( Lei 15.284/25 ).

Planos de saúde
O substitutivo também altera a Lei dos Planos de Saúde para determinar que os planos garantam a cobertura da mamografia, observadas as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e as diretrizes aplicáveis ao setor.

Próximos passos
A proposta tramita em caráter conclusivo e será analisada agora pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e, em seguida, pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Comissão aprova projeto que reforça prioridade de atendimento para cuidadores de pessoas com deficiência
Câmara Há 52 minutos Em Câmara dos Deputados

Comissão aprova projeto que reforça prioridade de atendimento para cuidadores de pessoas com deficiência

Proposta ainda será analisado pelo Senado
Comissão aprova nova regra para definição de exames do pré-natal na rede pública
Câmara Há 6 horas Em Câmara dos Deputados

Comissão aprova nova regra para definição de exames do pré-natal na rede pública

Projeto de lei segue em análise na Câmara dos Deputados
Câmara aprova criação do Sistema Nacional de Enfrentamento da Violência contra Meninas e Mulheres
Câmara Há 12 horas Em Câmara dos Deputados

Câmara aprova criação do Sistema Nacional de Enfrentamento da Violência contra Meninas e Mulheres

Proposta segue para votação no Senado
Proibição do acesso de menores de 16 anos às redes sociais tem divergências na Comissão de Educação
Câmara Há 13 horas Em Câmara dos Deputados

Proibição do acesso de menores de 16 anos às redes sociais tem divergências na Comissão de Educação

Assunto foi debatido nesta terça-feira na Câmara
Cruzeiro do Sul, AC
33°
Parcialmente nublado

Mín. 21° Máx. 34°

33° Sensação
1.03km/h Vento
38% Umidade
0% (0mm) Chance de chuva
08h04 Nascer do sol
07h46 Pôr do sol
Qui 34° 21°
Sex 34° 22°
Sáb 27° 22°
Dom 33° 21°
Seg 27° 21°
Atualizado às 14h05
Publicidade
Basicão
Últimas notícias Câmara Há 44 minutos

Comissão aprova projeto que reforça prioridade de atendimento para cuidadores de pessoas com deficiência

 Senado Federal Há 2 horas

Lei amplia locais com exigência do Símbolo Internacional de Acessibilidade

 Mâncio Lima Há 2 horas

Prefeitura de Mâncio Lima sanciona Lei que institui a Semana Municipal da Juventude e anuncia implantação da sede do NUCA

 Senado Federal Há 3 horas

Cleitinho critica benefícios de magistrados e diz que poder de compra do trabalhador caiu

 Mâncio Lima Há 4 horas

Mâncio Lima recebe novos equipamentos para reforçar infraestrutura, saúde e serviços públicos

Publicidade
Grupo Folha do Juruá
Economia
Dólar
R$ 5,15 -0,40%
Euro
R$ 5,89 -0,01%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 339,304,99 -1,96%
Ibovespa
170,720,48 pts -0.76%
Publicidade
Basicão
Blogs e colunas
Publicidade
Anúncio
Municípios Mâncio Lima recebe novos equipamentos para reforçar infraestrutura, saúde e serviços públicos
Mâncio Lima - AC

Mâncio Lima recebe novos equipamentos para reforçar infraestrutura, saúde e serviços públicos

 Homem é preso após ameaças, ofensas e histórico de agressões contra companheira em Cruzeiro do Sul
Cruzeiro do Sul - AC

Homem é preso após ameaças, ofensas e histórico de agressões contra companheira em Cruzeiro do Sul

 Antes de pedir votos, Jailson Amorim precisa prestar contas ao eleitor
Rodrigues Alves - AC

Antes de pedir votos, Jailson Amorim precisa prestar contas ao eleitor

Publicidade
Anúncio
Mais lidas
1
Política

Antes de pedir votos, Jailson Amorim precisa prestar contas ao eleitor
2
Acre

Minicidade do Detran encanta crianças e ensina regras de trânsito na Expoacre Juruá
3
Política

Eduardo Velloso convida Delcimar Leite para compor chapa ao Senado como suplente
4
Expo Acre Juruá

Padre Fábio de Melo e final do rodeio na marca sábado na Expoacre Juruá
5
Cruzeiro do Sul

Suspeito é preso pela PM após assalto a loja no centro de Cruzeiro do Sul

Enquete
Publicidade
PodCast
Editorias
Municípios
Links
© Copyright 2026 - Folha do Juruá - Todos os direitos reservados