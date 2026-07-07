21°C 34°C
Cruzeiro do Sul, AC
Publicidade
Nos siga nas redes Sociais
PodCast 2

Comissão aprova entradas separadas para vítimas e agressores em delegacias e IMLs

O projeto ainda será analisado pelas comissões de Defesa dos Direitos da Mulher; e de Constituição e Justiça da Câmara; depois, segue para o Senado

07/07/2026 às 18h43
Por: Redação Fonte: Agência Câmara
Compartilhe:
Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Bruno Spada/Câmara dos Deputados

A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que torna obrigatório criar acessos distintos para vítimas e agressores em todas as delegacias de polícia e Institutos Médicos Legais (IMLs) do País. A medida busca assegurar a segurança física e o bem-estar emocional de quem busca atendimento, especialmente em casos de violência doméstica e sexual.

O texto aprovado é a versão do relator, deputado Delegado Fabio Costa (PP-AL), ao Projeto de Lei 5055/25, da deputada Ely Santos (Republicanos-SP). O deputado ampliou a proteção original para incluir as testemunhas de crimes.

Pela proposta, as novas entradas devem ser planejadas para oferecer acolhimento humanizado e preservar o sigilo necessário à segurança dos envolvidos. A adequação das instalações será prioritária em Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (Deam).

As unidades de segurança terão o prazo de dois anos para adaptar seus prédios, tempo que poderá ser prorrogado para municípios pequenos ou áreas remotas, mediante justificativa técnica.

O projeto autoriza o uso de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP) para custear as reformas e estabelece que o agente público que descumprir as regras poderá ser responsabilizado administrativa, civil e penalmente.

"A imposição de acessos distintos materializa o princípio da dignidade da pessoa humana, impedindo que a busca de justiça se converta, por si só, em novo instrumento de violência", disse Costa. Ele ressaltou que o convívio forçado em corredores e salas de espera contribui para a revitimização do ofendido.

Próximas etapas
 A proposta será analisada, em caráter conclusivo, pelas comissões de Defesa dos Direitos da Mulher; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Para virar lei, o texto deve ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Comissão aprova projeto que reforça prioridade de atendimento para cuidadores de pessoas com deficiência
Câmara Há 52 minutos Em Câmara dos Deputados

Comissão aprova projeto que reforça prioridade de atendimento para cuidadores de pessoas com deficiência

Proposta ainda será analisado pelo Senado
Comissão aprova nova regra para definição de exames do pré-natal na rede pública
Câmara Há 6 horas Em Câmara dos Deputados

Comissão aprova nova regra para definição de exames do pré-natal na rede pública

Projeto de lei segue em análise na Câmara dos Deputados
Câmara aprova criação do Sistema Nacional de Enfrentamento da Violência contra Meninas e Mulheres
Câmara Há 12 horas Em Câmara dos Deputados

Câmara aprova criação do Sistema Nacional de Enfrentamento da Violência contra Meninas e Mulheres

Proposta segue para votação no Senado
Proibição do acesso de menores de 16 anos às redes sociais tem divergências na Comissão de Educação
Câmara Há 13 horas Em Câmara dos Deputados

Proibição do acesso de menores de 16 anos às redes sociais tem divergências na Comissão de Educação

Assunto foi debatido nesta terça-feira na Câmara
Cruzeiro do Sul, AC
33°
Parcialmente nublado

Mín. 21° Máx. 34°

33° Sensação
1.03km/h Vento
38% Umidade
0% (0mm) Chance de chuva
08h04 Nascer do sol
07h46 Pôr do sol
Qui 34° 21°
Sex 34° 22°
Sáb 27° 22°
Dom 33° 21°
Seg 27° 21°
Atualizado às 14h05
Publicidade
Basicão
Últimas notícias Câmara Há 44 minutos

Comissão aprova projeto que reforça prioridade de atendimento para cuidadores de pessoas com deficiência

 Senado Federal Há 2 horas

Lei amplia locais com exigência do Símbolo Internacional de Acessibilidade

 Mâncio Lima Há 2 horas

Prefeitura de Mâncio Lima sanciona Lei que institui a Semana Municipal da Juventude e anuncia implantação da sede do NUCA

 Senado Federal Há 3 horas

Cleitinho critica benefícios de magistrados e diz que poder de compra do trabalhador caiu

 Mâncio Lima Há 4 horas

Mâncio Lima recebe novos equipamentos para reforçar infraestrutura, saúde e serviços públicos

Publicidade
Grupo Folha do Juruá
Economia
Dólar
R$ 5,15 -0,40%
Euro
R$ 5,89 -0,01%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 339,304,99 -1,96%
Ibovespa
170,720,48 pts -0.76%
Publicidade
Basicão
Blogs e colunas
Publicidade
Anúncio
Municípios Mâncio Lima recebe novos equipamentos para reforçar infraestrutura, saúde e serviços públicos
Mâncio Lima - AC

Mâncio Lima recebe novos equipamentos para reforçar infraestrutura, saúde e serviços públicos

 Homem é preso após ameaças, ofensas e histórico de agressões contra companheira em Cruzeiro do Sul
Cruzeiro do Sul - AC

Homem é preso após ameaças, ofensas e histórico de agressões contra companheira em Cruzeiro do Sul

 Antes de pedir votos, Jailson Amorim precisa prestar contas ao eleitor
Rodrigues Alves - AC

Antes de pedir votos, Jailson Amorim precisa prestar contas ao eleitor

Publicidade
Anúncio
Mais lidas
1
Política

Antes de pedir votos, Jailson Amorim precisa prestar contas ao eleitor
2
Acre

Minicidade do Detran encanta crianças e ensina regras de trânsito na Expoacre Juruá
3
Política

Eduardo Velloso convida Delcimar Leite para compor chapa ao Senado como suplente
4
Expo Acre Juruá

Padre Fábio de Melo e final do rodeio na marca sábado na Expoacre Juruá
5
Cruzeiro do Sul

Suspeito é preso pela PM após assalto a loja no centro de Cruzeiro do Sul

Enquete
Publicidade
PodCast
Editorias
Municípios
Links
© Copyright 2026 - Folha do Juruá - Todos os direitos reservados