Na segunda noite de Rodeio, plateia vibra com performance dos peões na Expoacre Juruá

Na segunda noite de Rodeio, o público vibrou com a performance e técnica dos competidores na Arena da Expoacre Juruá, em Cruzeiro do Sul, nesta sexta-feira, 3. A plateia marcou presença para acompanhar a classificatória que levará os 15 melhores para às semifinais e à grande final, que será realizada neste sábado, 4.

Público prestigia 2ª noite de montarias na Arena de Rodeio. Foto: Pedro Devani/Secom

O coordenador do Rodeio, Marcos Pereira, explicou a sequência e finalização da competição: “Após essa seletiva, os 15 melhores vão para a grande final no sábado, 4. Todos estão motivados, pois, além da motocicleta que será dada ao primeiro colocado, os competidores serão premiados até a 5ª colocação com prêmios que variam entre 2 e 6 mil reais”, destacou.

Marcos Pereira: “O Rodeio é uma festa e quem ganha com isso é o público”. Foto: Marcos Santos/Secom

Em noite de decisão à finalíssima, os peões ofereceram ao público momentos de vibração em cada segundo da montaria em seus touros. Com 17 anos de montaria, Fábio Soares, de Senador Guiomard, expressou sua alegria em participar mais uma vez da Expoacre Juruá, palco de sua vitória em 2013: “Minha expectativa para hoje é ter um bom desempenho com o boi, conquistar uma nota expressiva e, se Deus quiser, avançar para a final de amanhã. Já fui campeão aqui 2013 e já conquistei outras vitórias nesta arena ao longo dos anos e fico feliz em retomar e competir aqui novamente”.

Fábio Soares foi campeão da Expoacre Juruá em 2013. Foto: Marcos Santos/Secom

Na arquibancada, torcendo por grandes momentos e classificação de seus conterrâneos, a jovem Lorena Tomé, apaixonada por rodeio desde criança, falou de sua expectativa para a seletiva da noite: “Nossa família vem do agro, do campo e nós somos apaixonados pelas provas de montarias em touros. Hoje estamos aqui para torcer pelos peões e que tudo ocorra bem e seja uma linda festa”, frisou Lorena.

“Estamos aqui para torcer pelos peões”, disse Lorena. Foto: Marcos Santos/Secom

O vencedor do rodeio, além de ganhar uma motocicleta 0 km, garantirá vaga na Liga Nacional de Rodeios, realizada em Barretos (SP), um dos eventos do setor mais prestigiados do país, sendo o sonho de todo competidor de montaria, participar da competição nacional.

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