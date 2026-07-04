Música transforma vidas e ganha espaço no estande da SEASDH na Expoacre Juruá

Com emoção e música, o estande da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH) apresentou ao público da feira agropecuária, nesta sexta-feira, 3, em Cruzeiro do Sul, a apresentação musical de crianças e adolescentes do Centro Educativo Adilis Nogueira Maciel (Ceanom).

Crianças e adolescentes fazem apresentação musical na quarta noite de Expoacre Juruá. Foto: Deyse Cruz-Noronha/SEASDH

A instituição acolhe mais de 400 crianças e adolescentes, priorizando jovens em situação de vulnerabilidade social, mas também abre inscrições para o público em geral. Por meio da música, o Ceanom desenvolve atividades que estimulam o aprendizado, a inclusão e o desenvolvimento social dos participantes.

A orientadora de canto coral, Tainara Fernandes, destacou a importância de proporcionar esse espaço para que os alunos apresentem o trabalho desenvolvido ao longo do ano.

Professora de canto coral falou sobre a importância da participação do grupo na Expoacre. Foto: Deyse Cruz-Noronha/SEASDH

“Somos uma instituição que trabalha com a música, e acreditamos que ela transforma vidas. Eu sempre digo que, quando alguém recebe um dom especial, é para fazer o bem e ajudar nessa luta contra os desafios que existem na sociedade. Passamos o ano inteiro com essas crianças e adolescentes em sala de aula, orientando e ensinando da melhor forma possível. Hoje, temos a oportunidade de mostrar para toda a sociedade o talento que existe em Cruzeiro do Sul”, afirmou.

Os jovens apresentaram um repertório com músicas como Anna Júlia, da banda Los Hermanos, além de outras canções.

Eloá disse que a instituição mudou sua vida. Foto: Deyse Cruz-Noronha/SEASDH

A integrante do grupo, Lara Eloá da Conceição, participa das atividades da instituição desde 2022. Ela começou aprendendo violão e agora está iniciando os estudos na guitarra.

Eloá ressaltou a importância de participar da programação da Expoacre Juruá. “É muito bom poder estar aqui me apresentando com o grupo do Ceanom. Agradeço muito à instituição, porque foi através dela que aprendi coisas incríveis. Antes, eu era uma pessoa muito tímida, não falava com ninguém e ficava mais na minha. Quando comecei a participar das aulas e das atividades, passei a interagir mais com as pessoas e me tornei uma pessoa mais alegre. Posso dizer que me transformei em outra pessoa.”

Ela também destacou a parceria com a secretaria. “Hoje, estar aqui no estande da Secretaria de Assistência Social, mostrando o que aprendemos durante todo o ano, tocando violão e outros instrumentos, é uma experiência muito especial para mim”, disse.

Carem enfatiza que o papel da secretaria é esse, dar visibilidade para instituições da sociedade civil. Foto: Deyse Cruz-Noronha/SEASDH

A chefe do Departamento da SEASDH no Juruá, Carem Carvalho, ressaltou que a iniciativa faz parte da proposta do estande da secretaria durante a feira.

“O estande da SEASDH tem como objetivo divulgar as políticas públicas de assistência social, direitos humanos e segurança alimentar. Essa iniciativa conta com o apoio do governo do Estado do Acre, e a nossa secretaria também cumpre o papel de dar visibilidade e promover as ações desenvolvidas pelas organizações da sociedade civil, fortalecendo essas parcerias e valorizando o impacto social que elas geram na vida dessas crianças e adolescentes”, destacou.

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