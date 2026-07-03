Náuas Combat leva grandes lutas à Arena de Rodeios da Expoacre Juruá

A quarta noite da 21ª Expoacre Juruá começou em clima de adrenalina nesta quinta-feira, 3, com mais uma edição do Náuas Combat. Integrando a programação da maior feira de negócios e entretenimento do Vale do Juruá desde 2022, o evento de artes marciais abriu espaço na Arena de Rodeios para uma sequência de combates que reuniu atletas de diversas cidades do Acre e atraiu um grande público.

Na quarta noite da Expoacre Juruá, a Arena de Rodeio deu espaço para oito combates. Foto: Dhárcules Pinheiro/Secom

Neste ano, as lutas passaram a ser realizadas na Arena de Rodeios, mudança que ampliou a capacidade de público e aproximou ainda mais os fãs das artes marciais dos visitantes da feira. A expectativa da organização é de que o novo espaço fortaleça a modalidade e consolide o Náuas Combat como uma das atrações esportivas da Expoacre Juruá.

Com apoio do governo do Acre, a premiação do Náuas Combat totaliza R$ 25 mil. Foto: Dhárcules Pinheiro/Secom

Ao longo da noite, oito confrontos entre atletas de diferentes equipes e categorias movimentaram a arena, com disputas de MMA e boxe. A programação contou com os combates entre Carlos Eduardo e Gabriel Leão; Diemes Sabino e Toco Silva; Vitor Wesley e Rogério Guerreiro; Yorrana Chefinha e Lorrana Silva; Javali Selvagem e Jaques Pedra; Ezequias Nascimento e Juninho Pereira; Deusmar Jr e Rodrigo Pitbull; além da luta principal entre Negão da Borracharia e Victor Romero.

Além de promover o espetáculo esportivo, o evento oferece premiações a partir de R$ 25 mil, incentivando a participação de atletas de diferentes categorias e regiões do estado e contribuindo para a valorização das artes marciais no Acre.

O presidente do Náuas Combat, Márcio Dana White, destacou a parceria com o governo do Acre e a importância do evento dentro da programação da Expoacre Juruá.

“É o quinto ano seguido que estamos aqui. O governo do Acre abraçou o MMA, trouxe a modalidade para dentro da Expoacre Juruá e fornece toda a estrutura para realizar esse grande show. Acredito que ter o MMA aqui dentro da Expoacre é um grande diferencial. Além de abrir portas para o esporte, temos uma feira fortalecida com uma grande atração que chama a atenção da população”, afirmou.

“Com o apoio do governo do Acre, colocando o Náuas Combat na Expoacre Juruá, o MMA está crescendo cada vez mais em nossa região”, ressalta o presidente. Foto: Dhárcules Pinheiro/Secom

A luta mais aguardada da noite colocou frente a frente o acreano Negão da Borracharia e o experiente Victor Romero. Considerado uma lenda viva do esporte local, Negão chega ao combate com um cartel de 20 lutas oficiais, sendo 18 vitórias e 15 delas por nocaute.

Do outro lado do ringue, Victor Romero, natural do Rio de Janeiro e radicado no Acre há vários anos, acumula duas décadas de experiência nas artes marciais e passagens por competições realizadas na França, Peru, Espanha, Rússia e Estados Unidos.

Antes da luta, o atleta destacou o respeito pelo adversário e ressaltou a importância do incentivo ao esporte.

“A expectativa é grande de lutar contra uma lenda viva local, mas estou preparado e tranquilo para conquistar minha vitória. Já rodei o mundo lutando, mas cada combate para mim é especial. Agradecemos ao governo do Acre e a todos aqueles que voltam seus esforços para fortalecer qualquer tipo de esporte, pois sabemos que é uma maneira de introduzir autonomia e disciplina na vida de muitas pessoas”, declarou.

Victor Romero foi o grande vencedor da noite. Foto: Dhárcules Pinheiro/Secom

Com o Nauás Combat, o governo do Acre reforça a proposta de diversificar a programação da Expoacre Juruá, promovendo não apenas o agronegócio, a cultura e o entretenimento, mas também incentivando o esporte e revelando talentos das artes marciais acreanas para um público cada vez maior.

The post Náuas Combat leva grandes lutas à Arena de Rodeios da Expoacre Juruá appeared first on Noticias do Acre .