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Escolas urbanas estaduais do Acre avançam em infraestrutura e ampliam condições para a aprendizagem

As escolas urbanas da rede estadual do Acre têm registrado avanços significativos em infraestrutura e conectividade, fortalecendo as condições para...

03/07/2026 às 20h20
Por: Redação Fonte: Secom Acre
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Foto: Reprodução/Secom Acre
Foto: Reprodução/Secom Acre

As escolas urbanas da rede estadual do Acre têm registrado avanços significativos em infraestrutura e conectividade, fortalecendo as condições para o ensino e a aprendizagem. Dados do Censo Escolar 2025 mostram que 96,2% das unidades possuem acesso à internet, 81,1% contam com conexão por banda larga e 100% são atendidas pela rede pública de energia elétrica.

Laboratório de informática amplia o acesso às tecnologias digitais e contribui para o desenvolvimento das atividades pedagógicas nas escolas estaduais. Foto: Jorge William/SEE
Laboratório de informática amplia o acesso às tecnologias digitais e contribui para o desenvolvimento das atividades pedagógicas nas escolas estaduais. Foto: Jorge William/SEE

Os indicadores refletem os investimentos realizados pelo governo do Estado para modernizar os espaços educacionais e ampliar o acesso às tecnologias digitais, possibilitando que estudantes e professores utilizem recursos pedagógicos inovadores e ferramentas que contribuem para a melhoria da qualidade do ensino.

Outro destaque é a presença de bibliotecas e salas de leitura. Das 185 escolas urbanas estaduais, 142 contam com esses espaços, o que representa 76,8% das unidades. O percentual supera a média nacional, de 65,5%, e o índice da Região Norte, de 63,7%, considerando o mesmo recorte das escolas urbanas.

Atividades práticas no laboratório de ciências tornam o aprendizado mais dinâmico e aproximam os estudantes dos conteúdos trabalhados em sala de aula. Foto: Jorge William/SEE
Atividades práticas no laboratório de ciências tornam o aprendizado mais dinâmico e aproximam os estudantes dos conteúdos trabalhados em sala de aula. Foto: Jorge William/SEE

A estrutura voltada para atividades práticas e tecnológicas também coloca o Acre acima dos indicadores nacionais e regionais. Nas escolas urbanas da rede estadual, 54,1% possuem laboratório de informática, enquanto a média nacional é de 35,6% e a da Região Norte, de 36%.

“Os investimentos em infraestrutura, conectividade, bibliotecas e laboratórios demonstram o compromisso do governo do Estado com uma educação pública cada vez mais moderna, inclusiva e alinhada às necessidades dos nossos estudantes. Estamos criando ambientes que favorecem a aprendizagem, estimulam a inovação e ampliam as oportunidades para que crianças e jovens tenham uma formação de qualidade em todas as regiões do Acre”, destaca o secretário de Estado de Educação e Cultura, Reginaldo Prates.

Os laboratórios de ciências estão presentes em 29,7% das unidades urbanas estaduais acreanas, percentual superior aos índices registrados no país, de 18,5%, e na Região Norte, de 18,4%.

Os dados do Censo Escolar evidenciam a evolução da infraestrutura educacional no Acre e os avanços que impactam diretamente a qualidade do ensino ofertado nas escolas urbanas do estado.

Bibliotecas e salas de leitura fortalecem o hábito da leitura e oferecem espaços de estudo e convivência para os alunos da rede estadual. Foto: Mardilson Gomes/SEE
Bibliotecas e salas de leitura fortalecem o hábito da leitura e oferecem espaços de estudo e convivência para os alunos da rede estadual. Foto: Mardilson Gomes/SEE

Infraestrutura amplia oportunidades de aprendizagem e inclusão digital

O gestor da Escola Estadual Integral de Ensino Fundamental Anos Iniciais Clarisse Fecury, Assis da Silva Ribeiro, destaca que os estudantes demonstram entusiasmo e envolvimento com as atividades desenvolvidas no laboratório de informática.

“Eles aguardam ansiosamente os dias de utilização do laboratório, não apenas por ser uma atividade curricular, mas porque a tecnologia faz parte do cotidiano e desperta muito interesse. Nosso objetivo é mostrar que o computador vai além do acesso à internet e possui inúmeras possibilidades de uso. É isso que buscamos ensinar aos nossos alunos”, afirma.

Estudantes da Escola Estadual Integral Clarisse Fecury participam de atividades que integram tecnologia e aprendizagem no cotidiano escolar. Foto: cedida
Estudantes da Escola Estadual Integral Clarisse Fecury participam de atividades que integram tecnologia e aprendizagem no cotidiano escolar. Foto: cedida

Na Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Humberto Soares da Costa, em Rio Branco, os estudantes ressaltam a importância desses espaços para complementar o aprendizado desenvolvido em sala de aula.

Aluna da 1ª série do ensino médio, Vitória Cristina Souza afirma que o laboratório de informática contribui para pesquisas e para o aprofundamento dos conteúdos, especialmente na preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

“Uma das aulas que tivemos foi de Linguagens, para ajudar a entender melhor a redação, que é uma parte muito importante para nós, estudantes do ensino médio que vamos fazer o Enem. O laboratório é um complemento importante e facilita muito o aprendizado”, destaca.

João Lucas da Silva Mendes afirma que os recursos pedagógicos e as aulas práticas tornam o aprendizado mais atrativo e enriquecedor para os estudantes. Foto: Jorge William/SEE
João Lucas da Silva Mendes afirma que os recursos pedagógicos e as aulas práticas tornam o aprendizado mais atrativo e enriquecedor para os estudantes. Foto: Jorge William/SEE

A estudante também ressalta o papel da biblioteca como espaço de estudo e convivência. “A gente utiliza bastante. Além de estudar, podemos pegar livros emprestados e é um lugar onde os alunos ficam mais tranquilos, conversam e se sentem acolhidos”, relata.

Sobre o laboratório de ciências, Vitória conta que as aulas práticas despertam grande interesse entre os estudantes. “É onde acontecem os experimentos e as coisas legais da ciência, principalmente em química e física. Quando alguma turma vai para o laboratório, todos ficam querendo participar também. É uma experiência muito interessante”, afirma.

O estudante João Lucas da Silva Mendes, da 2ª série do ensino médio, destaca que as atividades práticas ampliam a compreensão dos conteúdos trabalhados em sala de aula.

Para a coordenadora de ensino Ester Mukay Assaf, os ambientes pedagógicos tornam as aulas mais atrativas e fortalecem a aprendizagem dos estudantes. Foto: Jorge William/SEE
Para a coordenadora de ensino Ester Mukay Assaf, os ambientes pedagógicos tornam as aulas mais atrativas e fortalecem a aprendizagem dos estudantes. Foto: Jorge William/SEE

“O laboratório traz elementos visuais que ajudam muito a entender como as coisas funcionam. É uma das estruturas mais importantes que todas as escolas deveriam ter. As aulas acontecem quinzenalmente e tornam o aprendizado mais dinâmico e eficaz”, explica.

De acordo com a coordenadora de ensino da Escola Humberto Soares da Costa, professora Ester Mukay Assaf, os ambientes pedagógicos são fundamentais para tornar o ensino mais atrativo e fortalecer a aprendizagem, especialmente em uma escola de tempo integral.

“O laboratório de informática é utilizado por todas as disciplinas para pesquisas e aprofundamento dos estudos. Já o laboratório de ciências permite que os alunos coloquem em prática aquilo que aprendem na teoria, e eles adoram essas atividades. A biblioteca também é um espaço de estudo e convivência, onde realizam atividades como torneios de xadrez, dama e dominó”, explica.

Laboratório móvel amplia as possibilidades de experimentação e contribui para o ensino prático de ciências nas escolas da rede estadual. Foto: Mardilson Gomes/SEE
Laboratório móvel amplia as possibilidades de experimentação e contribui para o ensino prático de ciências nas escolas da rede estadual. Foto: Mardilson Gomes/SEE

Segundo a coordenadora, os investimentos em infraestrutura são essenciais para atender às necessidades dos estudantes e acompanhar as transformações tecnológicas da sociedade.

“A ampliação da conectividade e a oferta de bibliotecas e laboratórios reforçam a inclusão digital e ampliam as oportunidades de aprendizagem, garantindo aos estudantes acesso a diferentes metodologias e experiências educacionais”.

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