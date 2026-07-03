Governo convoca aprovados em concurso do Detran para inspeção médica, entrega de documentos e posse

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira, 3, o Edital nº 054 Sead/Detran , que convoca candidatos nomeados no concurso público para cargos de nível superior do órgão para as etapas de inspeção médica, entrega de documentos e posse.

A convocação contempla candidatos nomeados por meio do Decreto nº 14.497-P, de 1º de julho de 2026, para o cargo de Assistente de Trânsito, com vagas destinadas aos municípios de Rio Branco e Acrelândia.

Como parte do processo de posse no cargo, os convocados deverão realizar exames médicos nas especialidades previstas em edital, entre elas cardiologia, neurologia, oftalmologia, infectologia, psiquiatria e ortopedia, além de exames laboratoriais. Após a emissão dos laudos, os candidatos deverão comparecer à Junta Médica Oficial do Estado até o dia 23 de julho para a realização da inspeção médica. O atendimento será realizado em Rio Branco e também em Cruzeiro do Sul, em datas previamente estabelecidas no edital.

Concluída a etapa de inspeção médica, os candidatos considerados aptos deverão entregar a documentação exigida até o dia 24 de julho, na sede do Detran, em Rio Branco. Entre os documentos solicitados estão os documentos pessoais, comprovantes de escolaridade, certidões, declarações e o atestado de sanidade e capacidade física e mental emitido pela Junta Médica Oficial do Estado. Os modelos das declarações exigidas estão disponíveis no portal da Sead .

A posse dos candidatos que atenderem a todas as exigências do edital está marcada para o dia 30 de julho, às 10h, na sede do Departamento Estadual de Trânsito, localizada na Estrada Dias Martins, nº 894, bairro Jardim Primavera, em Rio Branco.

Os candidatos devem observar atentamente os prazos e cumprir todas as etapas previstas no edital, uma vez que a ausência em qualquer fase ou o não atendimento às exigências estabelecidas poderá impedir a conclusão do processo de posse. Mais informações podem ser obtidas com o Detran ou com a Secretaria de Estado de Administração, pelos canais informados no edital.

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