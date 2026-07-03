Cantando os maiores sucessos, Tierry atrai milhares de fãs para a 3ª noite da Expoacre Juruá

Ao som de “Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição”, trecho do sucesso Rita, o cantor Tierry abriu o show na terceira noite da Expoacre Juruá, nesta quinta-feira, 2. Uma das atrações mais aguardadas da programação, o artista reuniu milhares de pessoas, que acompanharam cada música, do início ao fim.
Carinhosamente chamado de “Tiehit” pelos fãs, devido ao grande número de músicas no topo das paradas, o cantor acumula mais de 2,2 milhões de ouvintes no Spotify e é um dos maiores nomes do arrocha e do sertanejo no país.
Esta é a segunda vez que Tierry se apresenta no Acre neste ano. A primeira foi na Festa do Trabalhador, em Rio Branco. Segundo o cantor, é sempre gratificante chegar a um estado e ouvir o público cantar suas músicas a plenos pulmões, sabendo cada letra.
“Fico muito feliz por receber esse carinho. Em todo lugar por onde a gente passa, somos recebidos com esse calor e esse amor. Até mesmo naqueles em que dizem que é difícil chegar, sempre encontramos esse carinho do público. E aqui não é diferente”, destacou.
Além disso, o artista afirma que os acreanos têm uma energia contagiante e um diferencial que faz com que cada apresentação no estado seja especial. Para Tierry, a forma como o público acompanha suas músicas torna a experiência no Acre ainda mais marcante.
“Público surreal. O Acre é diferenciado. Obrigado pelo carinho de vocês. É uma honra para mim estar sempre aqui e poder cantar para esse povo tão maravilhoso, que me apoia tanto. Espero que vocês continuem me acompanhando pelo resto da vida”, agradeceu.
Com um repertório que reúne grandes sucessos da carreira e lançamentos recentes, Tierry era um dos artistas mais aguardados pela população. O anúncio de sua apresentação despertou grande expectativa entre os fãs, que chegaram cedo à Arena do Juruá para garantir um lugar próximo ao palco.
Entre os admiradores está Jussara Almeida. Fã do cantor, a jovem chegou à Arena do Juruá horas antes do início do show para garantir um lugar privilegiado e acompanhar de perto a apresentação de seu ídolo.
“Tenho certeza de que vai ser um show maravilhoso. Ele era muito aguardado pelo público e, com certeza, vai entregar tudo o que sempre entrega em seus shows. Quando saiu a notícia, fiquei super feliz. Sou fã dele há muito tempo”, disse Jussara.
A realização de grandes shows nacionais já se consolidou como uma tradição nas exposições promovidas pelo governo do Acre. Além de fortalecer a programação cultural dos eventos, a presença de artistas de renome é uma forma de garantir opções de lazer e entretenimento para os acreanos.
Para Raiele Martins, a iniciativa do Estado de trazer artistas nacionais para as exposições é muito positiva. A espectadora conta que aguardava muito uma apresentação do cantor em Cruzeiro do Sul desde que o cantor se apresentou na capital, Rio Branco.
“Fiquei muito ansiosa e por isso cheguei cedo. Quando ele foi anunciado, quase nem acreditei e disse: ‘Vou ser a primeira pessoa a estar lá’. Quero escutar todas, e a minha preferida é Prego e Martelo”, frisou Raiele.
The post Cantando os maiores sucessos, Tierry atrai milhares de fãs para a 3ª noite da Expoacre Juruá appeared first on Noticias do Acre .
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