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Cantando os maiores sucessos, Tierry atrai milhares de fãs para a 3ª noite da Expoacre Juruá

Ao som de “Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição”, trecho do sucesso Rita, o cantor Tierry abriu o show na terceira noite da Expoa...

03/07/2026 às 17h05
Por: Redação Fonte: Secom Acre
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Foto: Reprodução/Secom Acre
Foto: Reprodução/Secom Acre

Ao som de “Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição”, trecho do sucesso Rita, o cantor Tierry abriu o show na terceira noite da Expoacre Juruá, nesta quinta-feira, 2. Uma das atrações mais aguardadas da programação, o artista reuniu milhares de pessoas, que acompanharam cada música, do início ao fim.

Tierry reuniu milhares de pessoas e cantou seus maiores sucessos. Foto: Clemerson Ribeiro/Secom
Tierry reuniu milhares de pessoas e cantou seus maiores sucessos. Foto: Clemerson Ribeiro/Secom

Carinhosamente chamado de “Tiehit” pelos fãs, devido ao grande número de músicas no topo das paradas, o cantor acumula mais de 2,2 milhões de ouvintes no Spotify e é um dos maiores nomes do arrocha e do sertanejo no país.

Esta é a segunda vez que Tierry se apresenta no Acre neste ano. A primeira foi na Festa do Trabalhador, em Rio Branco. Segundo o cantor, é sempre gratificante chegar a um estado e ouvir o público cantar suas músicas a plenos pulmões, sabendo cada letra.

“Fico muito feliz por receber esse carinho. Em todo lugar por onde a gente passa, somos recebidos com esse calor e esse amor. Até mesmo naqueles em que dizem que é difícil chegar, sempre encontramos esse carinho do público. E aqui não é diferente”, destacou.

Cantor afirmou que receber o carinho dos fãs é sempre gratificante. Foto: Clemerson Ribeiro/Secom
Cantor afirmou que receber o carinho dos fãs é sempre gratificante. Foto: Clemerson Ribeiro/Secom

Além disso, o artista afirma que os acreanos têm uma energia contagiante e um diferencial que faz com que cada apresentação no estado seja especial. Para Tierry, a forma como o público acompanha suas músicas torna a experiência no Acre ainda mais marcante.

“Público surreal. O Acre é diferenciado. Obrigado pelo carinho de vocês. É uma honra para mim estar sempre aqui e poder cantar para esse povo tão maravilhoso, que me apoia tanto. Espero que vocês continuem me acompanhando pelo resto da vida”, agradeceu.

Público presente cantou com o artista todas as músicas do repertório. Foto: Clemerson Ribeiro/Secom
Público presente cantou com o artista todas as músicas do repertório. Foto: Clemerson Ribeiro/Secom

Com um repertório que reúne grandes sucessos da carreira e lançamentos recentes, Tierry era um dos artistas mais aguardados pela população. O anúncio de sua apresentação despertou grande expectativa entre os fãs, que chegaram cedo à Arena do Juruá para garantir um lugar próximo ao palco.

Sucesso Rita foi a primeira música do show. Foto: Clemerson Ribeiro/Secom
Sucesso Rita foi a primeira música do show. Foto: Clemerson Ribeiro/Secom

Entre os admiradores está Jussara Almeida. Fã do cantor, a jovem chegou à Arena do Juruá horas antes do início do show para garantir um lugar privilegiado e acompanhar de perto a apresentação de seu ídolo.

“Tenho certeza de que vai ser um show maravilhoso. Ele era muito aguardado pelo público e, com certeza, vai entregar tudo o que sempre entrega em seus shows. Quando saiu a notícia, fiquei super feliz. Sou fã dele há muito tempo”, disse Jussara.

Jussara Almeida é fã de Tierry desde o início da carreira. Foto: Clemerson Ribeiro/Secom
Jussara Almeida é fã de Tierry desde o início da carreira. Foto: Clemerson Ribeiro/Secom

A realização de grandes shows nacionais já se consolidou como uma tradição nas exposições promovidas pelo governo do Acre. Além de fortalecer a programação cultural dos eventos, a presença de artistas de renome é uma forma de garantir opções de lazer e entretenimento para os acreanos.

Para Raiele Martins, a iniciativa do Estado de trazer artistas nacionais para as exposições é muito positiva. A espectadora conta que aguardava muito uma apresentação do cantor em Cruzeiro do Sul desde que o cantor se apresentou na capital, Rio Branco.

“Sou fã demais”, disse Raiele. Foto: Clemerson Ribeiro/Secom
“Sou fã demais”, disse Raiele. Foto: Clemerson Ribeiro/Secom

“Fiquei muito ansiosa e por isso cheguei cedo. Quando ele foi anunciado, quase nem acreditei e disse: ‘Vou ser a primeira pessoa a estar lá’. Quero escutar todas, e a minha preferida é Prego e Martelo”, frisou Raiele.

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