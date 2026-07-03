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Concurso da Rainha do Rodeio celebra tradição sertaneja na Expoacre Juruá

Valorizando a beleza da mulher acreana e as tradições rurais, o governo do Acre realizou, na noite desta quinta-feira, 2, a coroação da Rainha do R...

03/07/2026 às 16h00
Por: Redação Fonte: Secom Acre
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Foto: Reprodução/Secom Acre
Foto: Reprodução/Secom Acre

Valorizando a beleza da mulher acreana e as tradições rurais, o governo do Acre realizou, na noite desta quinta-feira, 2, a coroação da Rainha do Rodeio da 21ª Expoacre Juruá. Promovido por meio da Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri), o concurso antecede uma das atrações mais aguardadas da feira, o tradicional rodeio.

Concurso promovido pelo Estado celebrou a beleza da mulher e definiu a corte que representará o rodeio da maior feira de negócios do Vale do Juruá. Foto: Dhárcules Pinheiro/Secom
Concurso promovido pelo Estado celebrou a beleza da mulher e definiu a corte que representará o rodeio da maior feira de negócios do Vale do Juruá. Foto: Dhárcules Pinheiro/Secom

Realizada na Arena do Juruá, em Cruzeiro do Sul, a competição reuniu cinco candidatas que disputaram os títulos da corte do rodeio. As participantes foram avaliadas nos quesitos beleza, desenvoltura, simpatia, comunicação e representatividade, encantando o público com apresentações que exaltaram as raízes do campo, a cultura sertaneja e a identidade acreana.

Na terceira noite da 21ª Expoacre Juruá, 5 mulheres disputaram o título de Rainha do Rodeio. Foto: Dhárcules Pinheiro/Secom
Na terceira noite da 21ª Expoacre Juruá, 5 mulheres disputaram o título de Rainha do Rodeio. Foto: Dhárcules Pinheiro/Secom

Com 338,8 pontos, a radialista Cleiciana Bezerra conquistou o título de Rainha do Rodeio da Expoacre Juruá. Aos 24 anos, a universitária se denominou “filha do agro e da fé”, acompanhada pelos pais e vestida de verde. Sua entrada a cavalo, demonstrando habilidade na montaria, foi um dos momentos mais marcantes da noite e chamou a atenção dos jurados e da plateia.

“A minha família foi o grande diferencial da minha apresentação, pois o agro é família e tudo isso é muito valoroso para mim”, disse a Rainha do Rodeio. Foto: Dhárcules Pinheiro/Secom
“A minha família foi o grande diferencial da minha apresentação, pois o agro é família e tudo isso é muito valoroso para mim”, disse a Rainha do Rodeio. Foto: Dhárcules Pinheiro/Secom

Além da faixa e da coroa, Cleiciana recebeu a premiação de R$ 5 mil. Acostumada às passarelas, a jovem acumula experiência em concursos de beleza. Iniciou sua trajetória em 2022, no concurso Garota da Farinha, e, em 2025, representou o Acre no Miss Mundo.

Emocionada, a vencedora destacou que o título representa a valorização de sua história e de suas origens. “Vim de uma família raiz, lá do Ramal 3, em uma fazenda perto de Valparaíso, e aqui eu estou honrando minhas raízes e a minha família. É uma honra, para mim, representar o meu povo. Para chegar até aqui, perdi muitas noites de sono e passei por muitas provações. Mas tudo é possível com o apoio da minha família, minha base para tudo”, afirmou.

A assistente social e repórter Lis Carvalho conquistou o segundo lugar e foi coroada Princesa do Rodeio. A candidata recebeu R$ 3 mil, além de premiações oferecidas por patrocinadores parceiros. Sua apresentação emocionou o público, ao homenagear o pai, figura que considera uma das maiores referências familiares.

Vestindo um traje em tom azul-turquesa, Lis também dedicou sua performance à fé, prestando homenagem à Nossa Senhora Aparecida, em agradecimento pelas bênçãos alcançadas ao longo de sua trajetória.

Com 27 anos de idade, Lis Carvalho conquistou o título de Princesa do Rodeio, a segunda colocação. Foto: Dhárcules Pinheiro/Secom
Com 27 anos de idade, Lis Carvalho conquistou o título de Princesa do Rodeio, a segunda colocação. Foto: Dhárcules Pinheiro/Secom

“Com grande alegria recebi essa colocação de honra, em representar o povo do Juruá. O sentimento é de muita alegria por ter a oportunidade de honrar o legado do meu pai; entrei no concurso com esse propósito. As realezas do rodeio são embaixadoras da cultura sertaneja e ser uma delas é uma grande alegria”, declarou.

Completando a corte da Expoacre Juruá, a estudante de Direito Thauene Vitória conquistou o título de Madrinha do Rodeio. A candidata chamou a atenção pelos trajes em tons de vermelho e surpreendeu o público, ao interpretar uma canção durante sua apresentação, demonstrando talento vocal e conquistando a plateia presente na Arena do Juruá.

Thauane usou sua voz para conquistar o público. Foto: Dhárcules Pinheiro/Secom
Thauane usou sua voz para conquistar o público. Foto: Dhárcules Pinheiro/Secom

A secretária de Estado de Agricultura, Temyllis Silva, ressaltou que o concurso integra o conjunto de ações preparadas pelo governo do Acre para fortalecer a Expoacre Juruá e valorizar a cultura do campo.

“O governo do Acre preparou toda essa festa com muito carinho, para fomentar todos os setores do Juruá. Este ano ampliamos as arquibancadas, visando oferecer mais conforto para todos aqueles que querem apreciar o nosso rodeio. A Arena está linda; unimos esforços para que a comunidade do Juruá pudesse aproveitar essa grande festa”, destacou.

Titular da Seagri destacou o empenho do governo do Acre na idealização da grande feira. Foto: Dhárcules Pinheiro/Secom
Titular da Seagri destacou o empenho do governo do Acre na idealização da grande feira. Foto: Dhárcules Pinheiro/Secom

Segundo a gestora, a escolha da corte simboliza o início da programação do rodeio e reforça a valorização da tradição sertaneja. “Esse é um evento que precede a abertura do rodeio, abrilhantando a nossa competição e valorizando toda a cultura do agro. Convidamos um grupo de jurados que selecionou as melhores participantes para proporcionar um grande espetáculo ao público”, relatou.

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