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Governadora Mailza Assis prestigia desfile cívico pelos 116 anos de Brasileia e recebe título de cidadã brasileense

Em uma demonstração de respeito e carinho com as populações do interior, a governadora do Acre, Mailza Assis, participou na noite desta quinta-feir...

03/07/2026 às 13h50
Por: Redação Fonte: Secom Acre
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Foto: Reprodução/Secom Acre
Foto: Reprodução/Secom Acre

Em uma demonstração de respeito e carinho com as populações do interior, a governadora do Acre, Mailza Assis, participou na noite desta quinta-feira, 2, do tradicional desfile cívico em celebração aos 116 anos de emancipação política do município de Brasileia. Embora a data oficial do aniversário seja 3 de junho, a agenda festiva concentrou milhares de moradores, estudantes e autoridades em um ato de civismo e união na principal avenida da cidade.

Governadora externou sua alegria e renovou os votos de parceria e colaboração com a prefeitura e com a comunidade local. Foto: Ingrid Kelly/Secom
Governadora externou sua alegria e renovou os votos de parceria e colaboração com a prefeitura e com a comunidade local. Foto: Ingrid Kelly/Secom

A governadora externou sua alegria e renovou os votos de parceria e colaboração com a prefeitura e com a comunidade local. “Celebrar o aniversário de Brasileia é celebrar uma história construída por homens e mulheres que, com muito trabalho e determinação, transformaram desafios em oportunidades. Fiz questão de estar aqui hoje, pois é uma demonstração do respeito e do compromisso que tenho com este povo que sempre acolheu nosso governo”, declarou Mailza.

“Celebrar o aniversário de Brasileia é celebrar uma história construída por homens e mulheres que, com muito trabalho e determinação, destacou a governadora. Foto: Ingrid Kelly/Secom
“Celebrar o aniversário de Brasileia é celebrar uma história construída por homens e mulheres que, com muito trabalho e determinação, destacou a governadora. Foto: Ingrid Kelly/Secom

Comemorando o aniversário do município e importantes investimentos para a população de Brasileia, o prefeito Carlinhos expressou: “Estou radiante e muito orgulhoso em estar como prefeito de Brasileia neste momento tão especial, celebrando os 116 anos da nossa cidade. Somos um município resiliente, que já superou enchentes e graves problemas de infraestrutura, e hoje celebramos, recebendo grandes presentes do governo federal e do governo estadual. Firmamos importantes convênios com a nossa governadora Mailza, que tem sido uma grande parceira e demonstrado um esforço enorme para administrar o Acre com dedicação”.

Comemorando o aniversário do município e importantes investimentos para a população de Brasileia, o prefeito Carlinhos agradeceu a parceria da governadora Mailza Assis. Foto: Ingrid Kelly/Secom
Comemorando o aniversário do município e importantes investimentos para a população de Brasileia, o prefeito Carlinhos agradeceu a parceria da governadora Mailza Assis. Foto: Ingrid Kelly/Secom

Durante o evento, a chefe do executivo foi agraciada com a entrega do título de Cidadã Brasileense. A honraria, concedida à governadora Mailza Assis, pelo Poder Municipal em conformidade com o Legislativo local, coroa uma trajetória de parceria e investimentos destinados à infraestrutura, saúde, segurança e produção agrícola do município.

Honraria concedida à governadora Mailza Assis pelo Poder executivo Municipal, com a aprovação do Poder Legislativo, coroa uma trajetória de parceria. Foto: Ingrid Kelly/Secom
Honraria concedida à governadora Mailza Assis pelo Poder executivo Municipal, com a aprovação do Poder Legislativo, coroa uma trajetória de parceria. Foto: Ingrid Kelly/Secom

“Me sinto muito honrada em receber o título de cidadã deste município, que sempre me recebeu de braços abertos, com muito carinho e hospitalidade. Ao longo dos anos, isso consolidou uma relação construída com confiança, parceria e respeito mútuo. Reafirmo que o governo do Estado continuará caminhando ao lado de Brasileia, investindo em seu desenvolvimento e trabalhando para que cada família tenha mais oportunidades”, ressaltou a governadora.

Marquinhos Tibúrcio entregou à governadora Mailza Assis o título de cidadã Brasileense. Foto: Ingrid Kelly/Secom
Marquinhos Tibúrcio entregou à governadora Mailza Assis o título de cidadã Brasileense. Foto: Ingrid Kelly/Secom

O presidente da Câmara Municipal de Brasileia, Marquinhos Tibúrcio, foi o responsável por entregar o título de cidadã Brasileense: “Nós acompanhamos o trabalho da governadora, que já foi senadora e sempre foi uma pessoa muito importante para o nosso estado e para Brasileia, trazendo recursos e investimentos que beneficiam a nossa população. Nada mais justo do que a Câmara Municipal homenageá-la com o título de cidadã brasileense”, ressaltou o presidente da Câmara Municipal de Brasileia.

“É uma surpresa e uma honraria mais do que merecida por tudo o que ela tem feito pelo nosso município”, afirmou o prefeito de Brasileia, Carlinhos do Pelado.Foto: Ingrid Kelly/Secom
“É uma surpresa e uma honraria mais do que merecida por tudo o que ela tem feito pelo nosso município”, afirmou o prefeito de Brasileia, Carlinhos do Pelado.Foto: Ingrid Kelly/Secom

Sobre a entrega do título, o gestor de Brasileia destacou: “A governadora Mailza é uma mulher guerreira, humilde e trabalhadora que tem feito um esforço enorme pelo Acre. Por isso, preparamos um momento muito especial no palanque, em que ela será condecorada com o título de cidadã brasiliense pela Câmara Municipal. É uma surpresa e uma honraria mais do que merecida por tudo o que ela tem feito pelo nosso município”, afirmou o prefeito de Brasileia, Carlinhos do Pelado.

Moradora de Brasileia há 12 anos, Nayara Fonseca, natural de Rondônia, já se considera acreana e relata o amor que tem pelo estado e, principalmente, pelo município. Foto: Ingrid Kelly/Secom
Moradora de Brasileia há 12 anos, Nayara Fonseca, natural de Rondônia, já se considera acreana e relata o amor que tem pelo estado e, principalmente, pelo município. Foto: Ingrid Kelly/Secom

Moradora de Brasileia há 12 anos, Nayara Fonseca, natural de Rondônia, já se considera acreana e relata o amor que tem pelo estado e principalmente pelo município: “Eu sou suspeita para falar porque amo o Acre. Aqui é um lugar maravilhoso para criar os filhos, unindo a tranquilidade do interior ao movimento de uma cidade maior, que impulsiona o comércio local. Nossa empresa de energia sustentável começou aqui, o que prova que esta é uma região rica em oportunidades para quem quer crescer”.

O desfile cívico reuniu escolas das redes estadual e municipal, corporações militares e representantes da sociedade civil organizada, que coloriram a avenida contando a rica trajetória cultural, econômica e social do município. Para os moradores, a presença da gestão estadual reforça a sensação de amparo e valorização da identidade fronteiriça.

Moradora do centro da cidade, Katiusi Pessoa, falou sobre a alegria do desfile. Foto: Ingrid Kelly/Secom
Moradora do centro da cidade, Katiusi Pessoa, falou sobre a alegria do desfile. Foto: Ingrid Kelly/Secom

Assistindo ao desfile cívico e às entregas anunciadas pela prefeitura durante o evento, a moradora do centro da cidade, Katiusi Pessoa, falou sobre a alegria com a realização do desfile e os investimentos anunciados. “A festa está muito bonita, bem animada e muito organizada este ano. As entregas de veículos anunciadas pelo prefeito, foram um grande benefício, porque na verdade a gente estava precisando mesmo de uma ambulância específica para nos atender, além dos outros veículos que ele trouxe. O projeto de construção de casas habitacionais, tanto para a população da zona urbana quanto da zona rural, também é excelente. A população agradece muito ao prefeito e ao governo do Estado por essa ajuda”, destacou.

A gestão estadual em Brasileia tem se destacado pelo fortalecimento das ações de segurança pública na faixa de fronteira, no suporte e assistência em períodos desafiadores de cheias sazonais e no fomento ao setor produtivo local. Os investimentos coordenados pelo governo do Acre buscam garantir estabilidade econômica e melhoria real na qualidade de vida da população do Alto Acre.

A solenidade contou ainda com a presença de secretários de Estado, deputados estaduais, vereadores e lideranças comunitárias da região, consolidando o ato como um marco de integração política e social em prol do desenvolvimento sustentável do interior acreano.

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