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Secretaria Extraordinária dos Povos Indígenas consolida avanços em três anos de gestão

O que começou como um anúncio histórico feito diante de lideranças indígenas de todo o Acre e de parceiros nacionais e internacionais transformou-s...

03/07/2026 às 10h35
Por: Redação Fonte: Secom Acre
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Foto: Reprodução/Secom Acre
Foto: Reprodução/Secom Acre

O que começou como um anúncio histórico feito diante de lideranças indígenas de todo o Acre e de parceiros nacionais e internacionais transformou-se em uma das principais ferramentas de fortalecimento das políticas públicas para os povos originários do estado.

Em três anos de atuação, a Secretaria Extraordinária dos Povos Indígenas (Sepi) consolidou sua presença nos territórios, ampliou investimentos, fortaleceu associações indígenas e construiu uma nova relação entre governo e povos indígenas, baseada no diálogo e na participação.

Criada pelo governador Gladson Camelí, em 7 de julho de 2023, durante a abertura do 1º Fórum Indígena sobre Mudanças Climáticas e Serviços Ambientais do Estado do Acre, e mantida na gestão da governadora Mailza Assis. A Sepi representou um marco para os povos indígenas acreanos, que passaram a contar com uma secretaria própria para tratar de suas demandas e formular e implementar políticas específicas para seus territórios.

Anúncio da criação da Sepi durante a abertura do 1º Fórum sobre Mudanças Climáticas e Serviços Ambientais do Estado do Acre. Foto: Diego Gurgel/Secom
Anúncio da criação da Sepi durante a abertura do 1º Fórum sobre Mudanças Climáticas e Serviços Ambientais do Estado do Acre. Foto: Diego Gurgel/Secom

Ao longo desses três anos, a secretaria consolidou uma atuação baseada na escuta ativa, na presença permanente nos territórios e na construção participativa das ações governamentais.

A secretária dos Povos Indígenas, Francisca Arara, relembra que a criação da Sepi representou uma mudança histórica na relação entre o Estado e os povos indígenas.

“Foi um marco histórico. Quando o governador Gladson Camelí assumiu o governo do Estado, muitas pessoas acreditavam que a pauta indígena perderia espaço. No entanto, aconteceu exatamente o contrário. O governador retomou o diálogo, visitou territórios, ouviu as lideranças e demonstrou, na prática, o compromisso com os povos indígenas”, destaca.

Titular da Sepi, Francisca Arara, disse que a criação da pasta representa avanço nas políticas indígenas. Foto: Arquivo Secom
Titular da Sepi, Francisca Arara, disse que a criação da pasta representa avanço nas políticas indígenas. Foto: Arquivo Secom

Segundo Francisca, a criação da secretaria foi resultado de um processo de construção iniciado ainda em 2019, quando o governo passou a ampliar sua participação em debates nacionais e internacionais sobre clima, serviços ambientais e direitos indígenas.

“O anúncio da secretaria durante o primeiro Fórum Indígena foi um momento emocionante. Ali estavam representantes das 36 terras indígenas do Acre, parceiros nacionais e internacionais, e todos puderam testemunhar a criação de um espaço institucional que hoje representa a voz dos povos indígenas dentro do governo”, afirma.

Presença nos territórios e escuta ativa

Desde sua implantação, a Sepi realizou mais de 20 visitas técnicas aos territórios indígenas, seis consultas regionais e três fóruns estaduais que permitiram ouvir lideranças, associações e moradores sobre temas como educação, produção sustentável, segurança alimentar, turismo, mudanças climáticas e fortalecimento cultural.

“A principal ação foi a escuta participativa. Nós não fizemos política em gabinete. Fomos aos territórios para ouvir os povos indígenas e construir as políticas juntos. Isso fez toda a diferença nos resultados alcançados”, ressalta Francisca Arara.

Presença e escuta ativa nos territórios é uma das marcas da gestão. Foto: Cleiton Lopes/Secom
Presença e escuta ativa nos territórios é uma das marcas da gestão. Foto: Cleiton Lopes/Secom

O trabalho também permitiu identificar demandas prioritárias e estabelecer metas concretas para a atuação da secretaria no Plano de Desenvolvimento Socioeconômico Sustentável do Estado do Acre da Agenda Acre 10 anos.

Estruturação e fortalecimento institucional

Os primeiros meses foram dedicados à construção da estrutura administrativa da nova pasta. De uma equipe inicial composta por apenas cinco pessoas, a Sepi passou a contar com 52 profissionais entre servidores e colaboradores, além de estrutura própria, veículos, equipamentos, planejamento estratégico e orçamento alinhado ao Plano Plurianual do Estado.

O fortalecimento institucional permitiu ainda a reorganização administrativa e financeira das associações indígenas de base. Um dos avanços mais significativos foi a retirada de 31 associações da situação de inadimplência, possibilitando que elas voltassem a acessar recursos públicos e financiamentos nacionais e internacionais.

Sepi auxiliou 31 instituições indígenas a se formalizarem. Foto: Cleiton Lopes/Secom
Sepi auxiliou 31 instituições indígenas a se formalizarem. Foto: Cleiton Lopes/Secom

Resultados que chegaram às comunidades indígenas

Ao longo dos três anos, a atuação da Sepi chegou às 29 terras indígenas do Acre por meio de políticas voltadas à gestão territorial, à segurança alimentar, à valorização da cultura e ao desenvolvimento sustentável.

Entre os principais resultados estão:

  • Inserção de 23 festivais indígenas no calendário oficial de eventos do Estado;
  • Apoio financeiro e logístico para realização dos festivais;
  • Execução de 31 termos de fomento;
  • Desenvolvimento de 43 projetos voltados ao fortalecimento das terras indígenas;
  • Apoio ao curso de formação dos Agentes Agroflorestais Indígenas;
  • Regularização do pagamento de 148 Agentes Agroflorestais Indígenas;
  • Atendimento específico a dez terras indígenas com presença de povos indígenas isolados;
  • Mais de 12 mil entregas de alimentos;
  • Benefício direto a mais de 21 mil indígenas.
  • Salvaguarda socioambiental nos territórios;
  • Construção de oito poços e 30 cacimbas;

Outro destaque foi o fortalecimento das ações de segurança alimentar e geração de renda, com a movimentação de aproximadamente R$ 2,6 milhões na produção indígena.

Água, clima e proteção da floresta

A agenda climática também se tornou uma das principais frentes de atuação da Sepi. Nos últimos anos, o governo estadual investiu cerca de R$ 2 milhões em ações emergenciais para minimizar os impactos dos eventos climáticos extremos nos territórios indígenas.

Entre as ações realizadas estão a construção e implantação de poços artesianos e cacimbas, ampliando o acesso à água potável para milhares de indígenas.

A secretaria também desempenhou papel importante na articulação de investimentos vinculados ao Fundo Amazônia, ao Sistema de Incentivos a Serviços Ambientais (Sisa/REDD+) e a outros mecanismos internacionais voltados à conservação ambiental e à proteção dos territórios indígenas.

Captação internacional amplia investimentos

Uma das marcas da gestão foi a capacidade de articulação junto a parceiros nacionais e internacionais. Segundo a secretária Francisca Arara, mais de R$ 5 milhões em recursos internacionais foram captados pela Sepi, Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) e Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços Ambientais (IMC), para apoiar consultas indígenas, fóruns estaduais, fortalecimento institucional e políticas de preservação da floresta.

Mais de R$ 5 milhões em recursos internacionais foram captados pelas pastas ambientais para apoiar as consultas aos povos indígenas. Foto: Pedro Devani/Secom
Mais de R$ 5 milhões em recursos internacionais foram captados pelas pastas ambientais para apoiar as consultas aos povos indígenas. Foto: Pedro Devani/Secom

“Conseguimos mostrar ao mundo que o Acre tem credibilidade e capacidade de construir políticas públicas junto aos povos indígenas. Esses recursos permitiram realizar fóruns, consultas e fortalecer organizações indígenas em todo o estado”, explica.

Cultura, identidade e geração de renda

A valorização da cultura indígena tornou-se uma das prioridades da Sepi. Ao inserir os festivais indígenas no calendário oficial do Estado, a secretaria fortaleceu tradições ancestrais e criou oportunidades de geração de renda para as aldeias.

Os eventos passaram a receber apoio financeiro e logístico, ampliando sua capacidade de atrair visitantes, divulgar a cultura dos povos originários e movimentar as economias locais.

Festivais indígenas estão no calendário oficial do Estado. Foto: Pedro Devani/Secom
Festivais indígenas estão no calendário oficial do Estado. Foto: Pedro Devani/Secom

Um legado construído coletivamente

Com três anos de atuação, a Sepi já projeta novos avanços. Entre as prioridades estão a realização do 4º Fórum Indígena, previsto para novembro deste ano com recursos captados por meio da cooperação internacional, a criação do Conselho Estadual dos Povos Indígenas, a implantação de uma plataforma de dados territoriais, o fortalecimento das associações indígenas e novos editais voltados ao protagonismo feminino e à gestão territorial.

Também estão entre as metas futuras a realização de concurso público indígena voltado à educação intercultural, a criação de um fundo indígena estadual e a ampliação das ações de adaptação às mudanças climáticas.

Encerramento do curso de Agentes Agroflorestais Indígenas. Foto: Cleiton Lopes/Secom
Encerramento do curso de Agentes Agroflorestais Indígenas. Foto: Cleiton Lopes/Secom

Ao completar três anos, a Sepi celebra não apenas a criação de uma estrutura administrativa, mas a consolidação de um espaço permanente de diálogo entre governo e povos indígenas na preservação da cultura e na construção de um futuro sustentável para o Acre.

“Hoje temos uma secretaria estruturada, com equipe técnica, planejamento e capacidade de execução. Ainda há muitos desafios, mas demonstramos que, quando os povos indígenas participam das decisões, os resultados chegam aos territórios. Essa é uma conquista de todos nós”, conclui Francisca Arara.

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