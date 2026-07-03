Frente fria avança pela Região Sul e sudeste da Amazônia

Nesta sexta-feira (3) uma frente fria deve avançar sobre o Sul do país, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) . As temperaturas devem cair nessa região e a queda deve ser sentida, também, no Mato Grosso do Sul, sul e centro-oeste do Mato Grosso e parte do sudoeste da Amazônia, o que evidencia um novo episódio de friagem.

As mínimas ficam abaixo de zero em áreas do centro-sul do Rio Grande do Sul onde haverá geada principalmente na Campanha Gaúcha.

No sábado (4), o frio se mantém, especialmente nos estados do Sul, onde as mínimas variam entre –5°C e –8°C em algumas localidades do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Nessas áreas, haverá condições para geada generalizada entre a madrugada e nas primeiras horas da manhã.

As temperaturas devem cair também em áreas do leste da Região Sudeste. As temperaturas máximas, amanhã, começam a subir gradativamente em boa parte do Sul, além de parte do Mato Grosso do Sul e de Mato Grosso.

Segundo o Inmet, em ambos os dias haverá ventos fortes, provocados pelo ciclone associado à frente fria, na faixa costeira, principalmente na costa do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, o que deve provocar agitação marítima e ressaca na costa desses estados.