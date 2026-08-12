21°C 36°C
Cruzeiro do Sul, AC
Publicidade
Nos siga nas redes Sociais
PodCast 2

Após AVC isquêmico, líder do PT na Câmara continua internado

Pedro Uczai continua internado em hospital de Brasília, para exames

12/08/2026 às 10h52
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
Compartilhe:
© Lula Marques/Agência Brasil.
© Lula Marques/Agência Brasil.

O líder do PT na Câmara dos Deputados, Pedro Uczai (PT-SC) , não apresenta alterações cognitivas, após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC) isquêmico nessa terça-feira (11). Ele continua internado no Hospital DF Star, em Brasília, de acordo com informações postadas nas redes sociais do deputado.

“O quadro não apresenta déficit motor, nem cognitivo. O parlamentar permanece internado para observação clínica e realização de exames complementares, evoluindo de forma estável.”

Em nota, a assessoria de comunicação de Uczai informou que ele passou a noite bem, sem intercorrências e mantém-se consciente, orientado, estável e sem alterações cognitivas ou motoras.

“A internação prossegue para observação e realização de exames complementares com evolução clínica positiva”, destacou o comunicado.

O deputado passou mal nessa terça-feira (11), durante reunião do Colégio de Líderes. Ele chegou a ser socorrido por outros parlamentares, incluindo o próprio presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), que é médico.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Cruzeiro do Sul Há 31 minutos Em Cruzeiro do Sul - AC

Deda e Ney Amorim realizam reunião de alinhamento em Cruzeiro do Sul para início da campanha

O ex-prefeito Deda e o candidato a deputado federal Ney Amorim realizaram, nesta sexta-feira (14), em Cruzeiro do Sul
Senado aprova alívio de imposto sobre combustíveis; texto vai à sanção
Política Há 2 dias Em Política

Senado aprova alívio de imposto sobre combustíveis; texto vai à sanção

Texto permite que arrecadação extra compense benefícios tributários
Lançado na política por Deda Amorim, Andinho ainda deixa dúvidas sobre apoio a Maria Antônia
Acre Há 3 dias Em Mâncio Lima - AC

Lançado na política por Deda Amorim, Andinho ainda deixa dúvidas sobre apoio a Maria Antônia

O vice-prefeito de Mâncio Lima, Andinho, vive hoje um momento que desperta curiosidade nos bastidores da política local.
Líder do PT passa mal e Câmara suspende votações
Política Há 3 dias Em Política

Líder do PT passa mal e Câmara suspende votações

Deputado Pedro Uczai foi encaminhado ao Hospital DF Star
Cruzeiro do Sul, AC
24°
Parcialmente nublado

Mín. 21° Máx. 36°

24° Sensação
0.43km/h Vento
65% Umidade
33% (0.33mm) Chance de chuva
07h59 Nascer do sol
07h50 Pôr do sol
Sáb 37° 21°
Dom 31° 22°
Seg 33° 23°
Ter 37° 22°
Qua 35° 21°
Atualizado às 21h13
Publicidade
Basicão
Últimas notícias Cruzeiro do Sul Há 22 minutos

Deda e Ney Amorim realizam reunião de alinhamento em Cruzeiro do Sul para início da campanha

 Economia Há 1 hora

Fazenda libera empréstimo com aval da União de R$ 12,9 bilhões

 Senado Federal Há 2 horas

Senado entrega cartas restauradas de Juscelino Kubitschek ao TJDFT

 Senado Federal Há 3 horas

Davi divulga nota sobre a pauta do Senado

 Senado Federal Há 4 horas

Jovens senadores tomam posse para Semana de Vivência Legislativa

Publicidade
Grupo Folha do Juruá
Economia
Dólar
R$ 5,23 +0,18%
Euro
R$ 6,05 +0,21%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 349,019,69 +0,26%
Ibovespa
166,934,20 pts -0.1%
Publicidade
Basicão
Blogs e colunas
Publicidade
Anúncio
Municípios
Cruzeiro do Sul - AC

Deda e Ney Amorim realizam reunião de alinhamento em Cruzeiro do Sul para início da campanha

 Lançado na política por Deda Amorim, Andinho ainda deixa dúvidas sobre apoio a Maria Antônia
Mâncio Lima - AC

Lançado na política por Deda Amorim, Andinho ainda deixa dúvidas sobre apoio a Maria Antônia

 Deda e Salatiel Magalhães unem forças para fortalecer campanha de Mailza Assis e Jéssica Sales em Rodrigues Alves
Rodrigues Alves - AC

Deda e Salatiel Magalhães unem forças para fortalecer campanha de Mailza Assis e Jéssica Sales em Rodrigues Alves

Publicidade
Anúncio
Mais lidas
1
Rodrigues Alves

Deda e Salatiel Magalhães unem forças para fortalecer campanha de Mailza Assis e Jéssica Sales em Rodrigues Alves
2
Acre

Lançado na política por Deda Amorim, Andinho ainda deixa dúvidas sobre apoio a Maria Antônia
3
Acre

Dr. Márcio Bernardo se reúne com Deda e Ney Amorim em Rio Branco e fortalece parceria política
4
Rodrigues Alves

Em meio ao avanço da malária, servidores denunciam demissões em massa na Endemias de Rodrigues Alves
5
Rio Branco - AC

Última noite da Expoacre termina com novos lares e histórias que começam com um gesto de amor

Enquete
Publicidade
PodCast
Editorias
Municípios
Links
© Copyright 2026 - Folha do Juruá - Todos os direitos reservados