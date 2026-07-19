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Tempo seco intensifica risco de queimadas no interior paulista

Estado segue em situação de estresse hídrico

19/07/2026 às 14h41
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
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© Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

A Defesa Civil do estado de São Paulo divulgou alerta para risco elevado de incêndios e queimadas nas regiões central, oeste e leste do estado. Segundo os dados divulgados, toda área a partir de Piracicaba está em alerta entre hoje (19) e quarta-feira (21), com a região norte, entre Barretos e Araçatuba, em situação de risco extremo no dia 21.

A região segue em situação de seca moderada ou leve desde fevereiro de 2024, segundo o Monitor das Secas, da Agência Nacional de Águas (ANA). Apesar da situação, o estado registra poucos focos de incêndio e queimadas, historicamente.

A pior situação ocorreu em 2024, quando a região norte paulista teve registro de queimadas extensas na região de lavouras de cana-de-açúcar. Na ocasião também esteve presente o fenômeno meteorológico El Niño, com menos intensidade do que é esperada para esse ano. No ano anterior foram registrados incêndios em parques estaduais e regiões de áreas de proteção ambiental (APAs), mas um plano robusto de prevenção e combate a incêndios florestais impediu impactos maiores nos últimos anos.

O abastecimento urbano também preocupa. Nos últimos dez anos as cidades do interior têm enfrentado dificuldades nos períodos mais secos, recorrendo a rodízios e a obras de captação alternativa. Municípios como Itu, Bauru, Campinas e Ribeirão Preto registraram longos períodos de estresse nos sistemas de saneamento.

A região metropolitana da capital também tem assistido meses seguidos de torneiras secas nas madrugadas, enquanto passou a captar água cada vez mais longe, na bacia do Rio Paraíba do Sul, desde janeiro deste ano.

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