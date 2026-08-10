21°C 36°C
Cruzeiro do Sul, AC
Publicidade
Nos siga nas redes Sociais
PodCast 2

Estatuto dos Cães e Gatos está na pauta da CCJ

Em reunião nesta quarta-feira (12), às 9h, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) deve analisar dois projetos de lei que tratam da proteção de ...

10/08/2026 às 21h55
Por: Redação Fonte: Agência Senado
Compartilhe:
Projeto define direitos, deveres e responsabilidades para tutores dos animais, sociedade e poder público - Foto: Stockphotos
Projeto define direitos, deveres e responsabilidades para tutores dos animais, sociedade e poder público - Foto: Stockphotos

Em reunião nesta quarta-feira (12), às 9h, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) deve analisar dois projetos de lei que tratam da proteção de cães e gatos e aumentam a pena do crime de maus-tratos contra animais.

Uma das propostas cria o Estatuto dos Cães e Gatos, que estabelece regras para proteger e garantir o bem-estar dos bichos. O PL 6.191/2025 define direitos, deveres e responsabilidades para tutores, sociedade e poder público, além de prever sanções para maus-tratos e outras infrações. Também orienta a construção de políticas públicas voltadas ao combate aos maus-tratos e ao abandono.

O projeto teve origem em sugestão legislativa apresentada por entidades da sociedade civil ao Senado. A sugestão foi acolhida pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH), transformada em projeto e aprovada pelo colegiado, com relatório favorável do senador Paulo Paim (PT-RS).

Em junho, o texto foi debatido em sessão temática promovida pelo Senado e recebeu apoio de representantes da sociedade civil e do governo. Na CCJ, tem parecer favorável do relator, senador Fabiano Contarato (PT-ES).

Depois da CCJ, a proposta segue para a Comissão de Meio Ambiente (CMA). A decisão final caberá ao Plenário do Senado.

Maus-tratos

A CCJ deve avaliar ainda o substitutivo (texto alternativo) apresentado pela senadora Leila Barros (PDT-DF) a um projeto que aumenta as penas para maus-tratos contra animais e cria um sistema nacional de prevenção e detecção dessas infrações.

O PL 4.262/2025 , do senador Confúcio Moura (MDB-RO), determina que a pena para maus-tratos contra qualquer animal (que atualmente é de 3 meses a 1 ano de detenção, mais multa) aumentará para de 2 a 5 anos de reclusão, mais multa.

O texto inclui maus-tratos contra animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, ou quando esses animais forem submetidos a abuso, tratamento cruel ou degradante, abandono ou condições incompatíveis com sua natureza.

Outra determinação é que a pena será aumentada para reclusão de 3 a 6 anos, além de multa, quando o crime:

  • resultar em deformidades permanentes;
  • for cometido contra fêmea prenhe, animal idoso ou recém-nascido;
  • envolver abuso sexual, tortura ou transmissão das agressões em redes sociais.

O substitutivo também tipifica como crime novas condutas, como a negligência nos cuidados básicos com animais. E estabelece sanções adicionais, incluindo a proibição de guarda, posse ou propriedade de animais por condenados, além da restrição ao exercício de atividades profissionais que envolvam contato com animais.

Além disso, o texto determina que a punição aumentará de um terço à metade se o crime resultar em morte do animal e inclui, entre os deveres dos pais e responsáveis, a formação ética da criança e do adolescente voltada ao respeito à vida e ao cuidado com os bichos. Essas mudanças preveem, entre as sanções a serem aplicadas, serviços comunitários de caráter educativo e restaurativo (em entidades de proteção animal, abrigos ou programas de bem-estar animal) e multas proporcionais à condição econômica dos responsáveis.

Para definir essas alterações, o texto modifica a Lei de Crimes Ambientais , o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e a Política Nacional de Educação Ambiental .

A matéria, já aprovada na CMA, tramita apensada ao PL 3.72/2026 e incorporou contribuições de outros nove projetos que tratam do combate à crueldade contra animais.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Davi divulga prioridades da pauta, incluindo fim da escala 6 x 1
Senado Federal Há 2 minutos Em Senado Federal

Davi divulga prioridades da pauta, incluindo fim da escala 6 x 1

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, divulgou nota à imprensa nesta sexta-feira (14) sobre o encaminhamento de três propostas consideradas prio...
Senado entrega cartas restauradas de Juscelino Kubitschek ao TJDFT
Senado Federal Há 2 horas Em Senado Federal

Senado entrega cartas restauradas de Juscelino Kubitschek ao TJDFT

O Senado concluiu a restauração de cinco cartas escritas pelo ex-presidente Juscelino Kubitschek ao motorista e amigo pessoal Geraldo Ribeiro. O ma...
Davi divulga nota sobre a pauta do Senado
Senado Federal Há 3 horas Em Senado Federal

Davi divulga nota sobre a pauta do Senado

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, divulgou nota à imprensa nesta sexta-feira (14) sobre o encaminhamento de três propostas consideradas prio...
Jovens senadores tomam posse para Semana de Vivência Legislativa
Senado Federal Há 4 horas Em Senado Federal

Jovens senadores tomam posse para Semana de Vivência Legislativa

O Senado receberá, entre segunda (17) e sexta-feira (21), os 27 estudantes vencedores do Programa Jovem Senador e Jovem Senadora. Os representantes...
Cruzeiro do Sul, AC
24°
Parcialmente nublado

Mín. 21° Máx. 36°

24° Sensação
0.43km/h Vento
65% Umidade
33% (0.33mm) Chance de chuva
07h59 Nascer do sol
07h50 Pôr do sol
Sáb 37° 21°
Dom 31° 22°
Seg 33° 23°
Ter 37° 22°
Qua 35° 21°
Atualizado às 21h13
Publicidade
Basicão
Últimas notícias Cruzeiro do Sul Há 22 minutos

Deda e Ney Amorim realizam reunião de alinhamento em Cruzeiro do Sul para início da campanha

 Economia Há 1 hora

Fazenda libera empréstimo com aval da União de R$ 12,9 bilhões

 Senado Federal Há 2 horas

Senado entrega cartas restauradas de Juscelino Kubitschek ao TJDFT

 Senado Federal Há 3 horas

Davi divulga nota sobre a pauta do Senado

 Senado Federal Há 4 horas

Jovens senadores tomam posse para Semana de Vivência Legislativa

Publicidade
Grupo Folha do Juruá
Economia
Dólar
R$ 5,23 +0,18%
Euro
R$ 6,05 +0,21%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 349,019,69 +0,26%
Ibovespa
166,934,20 pts -0.1%
Publicidade
Basicão
Blogs e colunas
Publicidade
Anúncio
Municípios
Cruzeiro do Sul - AC

Deda e Ney Amorim realizam reunião de alinhamento em Cruzeiro do Sul para início da campanha

 Lançado na política por Deda Amorim, Andinho ainda deixa dúvidas sobre apoio a Maria Antônia
Mâncio Lima - AC

Lançado na política por Deda Amorim, Andinho ainda deixa dúvidas sobre apoio a Maria Antônia

 Deda e Salatiel Magalhães unem forças para fortalecer campanha de Mailza Assis e Jéssica Sales em Rodrigues Alves
Rodrigues Alves - AC

Deda e Salatiel Magalhães unem forças para fortalecer campanha de Mailza Assis e Jéssica Sales em Rodrigues Alves

Publicidade
Anúncio
Mais lidas
1
Rodrigues Alves

Deda e Salatiel Magalhães unem forças para fortalecer campanha de Mailza Assis e Jéssica Sales em Rodrigues Alves
2
Acre

Lançado na política por Deda Amorim, Andinho ainda deixa dúvidas sobre apoio a Maria Antônia
3
Acre

Dr. Márcio Bernardo se reúne com Deda e Ney Amorim em Rio Branco e fortalece parceria política
4
Rodrigues Alves

Em meio ao avanço da malária, servidores denunciam demissões em massa na Endemias de Rodrigues Alves
5
Rio Branco - AC

Última noite da Expoacre termina com novos lares e histórias que começam com um gesto de amor

Enquete
Publicidade
PodCast
Editorias
Municípios
Links
© Copyright 2026 - Folha do Juruá - Todos os direitos reservados